Receta de stracotto de ternera: un estofado italiano ideal para el invierno con el que sorprenderás a tus invitados

A pesar del tiempo que se tarda en preparar, su sabor y textura lo convierten en un plato irresistible

Stracotto de ternera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, comer caliente es una de las mejores armas para resguardarse del frío. Si eres una de esas personas que está buscando una receta llena de sabor para preparar durante estos meses, el stracotto de ternera se puede convertir en uno de tus platos favoritos.

Esta elaboración de origen italiano se caracteriza por un proceso de cocción prolongado en el que la carne se dora primero y después se deja estofar durante varias horas. El resultado final es una pieza de ternera que se corta fácilmente acompañada de una salsa que tiene mucho sabor.

Tiempo de preparación

  • Preparación previa: 15 minutos
  • Sellado de la carne y sofrito: 20 minutos
  • Cocción lenta: 3 horas
  • Tiempo total estimado: 3 horas y 35 minutos

Ingredientes

  1. 1,5 kg de carne de ternera para guisar (aguja, morcillo o jarrete)
  2. 2 zanahorias
  3. 2 ramas de apio
  4. 1 cebolla grande
  5. 2 dientes de ajo
  6. 1 botella de vino tinto (preferiblemente italiano, como Chianti)
  7. 400 g de tomate triturado (opcional)
  8. 2 hojas de laurel
  9. 1 ramita de romero
  10. 1 ramita de tomillo
  11. Sal al gusto
  12. Pimienta negra al gusto
  13. Aceite de oliva virgen extra
  14. Caldo de carne

Cómo hacer stracotto de ternera, paso a paso

  1. Seca la carne con papel de cocina y salpimienta generosamente.
  2. En una cazuela grande, calienta un buen chorro de aceite de oliva y dora la carne por todos los lados hasta que esté bien sellada.
  3. Retira la carne y, en la misma grasa, sofríe la cebolla, las zanahorias y el apio picados hasta que se ablanden. Añade el ajo picado y rehoga durante un minuto.
  4. Devuelve la carne a la cazuela. Añade el vino tinto y sube el fuego, dejando que se evapore el alcohol, unos cinco minutos.
  5. Incorpora el tomate triturado (si lo usas), el laurel, el romero y el tomillo.
  6. Baja el fuego al mínimo, tapa la cazuela y cocina durante al menos tres horas, moviendo la carne de vez en cuando y vigilando que no se quede sin líquido. Si el guiso se seca, añade un poco de caldo o agua caliente.
  7. Asegúrate de que la carne quede tan tierna que se pueda deshacer fácilmente con un tenedor. Rectifica la sal antes de servir.
  8. Sirve cortado en trozos gruesos, acompañado de su salsa y tu guarnición favorita.
Muchas veces al cocinar la carne pierde jugos y textura. Un experto ofrece un consejo esencial para mejorar su preparación (Podcast generado con IA)

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Aproximadamente seis a ocho porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 430 kcal
  • Proteínas: 39 g
  • Grasas: 21 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En un recipiente hermético y bien cerrado, y guardado en la nevera, puede conservarse hasta cuatro días sin perder frescura ni sabor. Además, si se quiere alargar su conservación, se puede mantener en el congelador hasta tres meses, preservando la textura y las propiedades de los ingredientes.

