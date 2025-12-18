España

El edulcorante más popular que reduce la grasa corporal, pero que podría estar dañando tu cerebro y corazón

Se trata de uno de los edulcorantes más utilizados y avalados por la OMS, EMA y FDA

El aspartamo es uno de los edulcorantes artificiales más utilizados en la industria alimentaria. Se encuentra presente en una gran variedad de productos como bebidas bajas en calorías, bollería, chicles y dulces. Su popularidad se debe a que produce un sabor dulce 200 veces más intenso que la sacarosa (el azúcar común), mientras mantiene un valor calórico relativamente bajo.

Aunque su consumo se ha considerado seguro por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), un estudio vasco ha puesto en duda si los límites actuales realmente garantizan la seguridad alimenticia a largo plazo.

La investigación, publicada en la revista Biomedicine & Pharmacotherapy, y llevada a cabo por CIC biomaGUNE y el Instituto de Investigación sanitaria Biogipuzkoa, y liderado por Irati Aiestaran Zelaia, evaluó los efectos del consumo prolongado de aspartamo durante un año completo en ratones.

Para el estudio, los roedores recibieron una dosis equivalente a una sexta parte de la ingesta diaria máxima recomendada para humanos, es decir, 7 miligramos por kilo de peso corporal, muy por debajo del límite de 50 mg/kg establecido por la OMS, la EMA y la FDA. Sin embargo, los resultados fueron sorprendentes. “El aspartamo reduce los depósitos de grasa en un 20% en los ratones, pero lo hace a costa de una hipertrofia cardíaca leve y una disminución de su rendimiento cognitivo”, afirmaron los investigadores.

El aspartamo tiene efectos nocivos en el corazón y en el cerebro. (Freepik)

Reducción de la grasa a costa de órganos vitales

El estudio confirmó que el aspartamo tiene un efecto positivo sobre la grasa corporal, ayudando a la reducción de depósitos de grasa en los ratones. Sin embargo, estos beneficios vienen acompañados de efectos adversos significativos en órganos clave:

  • Corazón: Los ratones desarrollaron hipertrofia cardíaca leve, un engrosamiento del músculo cardíaco que puede afectar la función normal del órgano.
  • Cerebro: Se observó una disminución del rendimiento cognitivo, lo que sugiere que el edulcorante podría impactar negativamente en la capacidad de aprendizaje y memoria.

“La exposición prolongada a edulcorantes artificiales puede tener un impacto perjudicial en la función de los órganos, incluso a dosis bajas, lo que sugiere que las directrices de consumo actuales deben ser revisadas críticamente”, advierten los autores.

El aspartamo en la dieta: beneficios y precauciones

No obstante, el aspartamo sigue siendo una herramienta útil para reducir calorías y controlar la ingesta de azúcar, pero estos nuevos hallazgos evidencian que no está exento de riesgos. Los efectos adversos observados en el corazón y el cerebro de los ratones resaltan la necesidad de estudios adicionales en humanos para comprender completamente los impactos del consumo prolongado.

Este estudio es pionero, ya que analiza los efectos a largo plazo del consumo de aspartamo, algo que estudios previos, centrados en efectos inmediatos o de corta duración, no habían abordado. “Este estudio contribuye a subsanar importantes lagunas de conocimiento sobre las consecuencias del consumo a largo plazo, y proporciona información crucial sobre los efectos crónicos derivados de niveles de ingesta alcanzables a través de una dieta habitual”, concluyen los autores.

