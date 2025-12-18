El PP exige que Montero, Marlaska y el jefe de Correos rindan cuentas en el Congreso por el robo de votos en Extremadura

La investigación sobre los robos nocturnos en varias oficinas postales de la provincia de Badajoz involucra la sustracción no sólo de dinero en efectivo, sino también de papeletas de voto por correo, incidentes registrados pocos días antes de la celebración de elecciones autonómicas en Extremadura. Al respecto, según informó el medio original, la caja fuerte robada en la oficina de Fuente de Cantos contenía 14.000 euros y 124 votos, según reportó la Guardia Civil, lo que ha desatado una respuesta urgente del Partido Popular (PP), que ha exigido explicaciones tanto en el Congreso de los Diputados como a las principales autoridades responsables.

El PP, de acuerdo con lo publicado por el medio, ha solicitado la comparecencia de la vicepresidenta primera y responsable máxima de SEPI, María Jesús Montero; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y del presidente de Correos, Pedro Saura. La petición tiene como objetivo que estos altos cargos informen sobre cómo se desarrollaron los robos e intentos de sustracción de votos depositados en las oficinas de Correos de Extremadura, así como sobre las medidas implementadas para resguardar el derecho al voto y la transparencia del proceso electoral de los ciudadanos extremeños.

La cadena de robos, reportó el medio citado, se extiende a oficinas postales ubicadas en Santa Amalia, Fuente de Cantos y Torremejía. Las investigaciones de la Guardia Civil abarcan estos tres municipios de la provincia pacense. En Fuente de Cantos se produjo el robo de la caja fuerte, mientras que en Torremejía y Santa Amalia los asaltantes sustrajeron artículos comerciales y material de oficina, según la información aportada por Correos. Los investigadores tratan de determinar si el propósito principal de los implicados era hacerse con los votos por correo.

En respuesta a estos hechos, la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha presentado tres solicitudes de comparecencia en el Parlamento dirigidas a los miembros del Gobierno y a la dirección de Correos. Según consignó el mismo medio, en estos documentos se reclama una explicación detallada sobre los incidentes relacionados con el robo de votos y las acciones que se han ejecutado para garantizar que los sufragios, y el derecho al voto de los extremeños, no se vean comprometidos.

El grupo parlamentario popular también ha registrado un conjunto de preguntas escritas dirigidas al Ejecutivo. En ellas, según reportó el medio, pregunta por la fecha en la que el Gobierno tuvo conocimiento de los hechos, las acciones planeadas para investigar tanto la sustracción en Fuente de Cantos como los intentos de robo en las otras localidades, y si existen incidentes similares ocurridos con anterioridad en otras oficinas postales de Extremadura que no hayan sido divulgados públicamente.

Asimismo, el PP ha pedido información precisa sobre quiénes conocen la existencia y ubicación de las cajas fuertes dentro de las oficinas de Correos, en especial acerca del uso de estos dispositivos para almacenar votos emitidos por correo. En su batería de preguntas parlamentarias, detallada por el medio, el partido sugiere que los hechos pueden obedecer a una operación específicamente planificada para sustraer los votos por correo, descartando la posibilidad de que se trate de acciones aisladas.

En el marco de la inquietud desatada por estos robos, el PP demanda que la Junta Electoral arbitre mecanismos extraordinarios que garanticen el derecho al sufragio de los afectados por la sustracción en Fuente de Cantos. Insiste también en la necesidad de que Correos fortalezca la seguridad en sus oficinas y aclare los episodios ocurridos, con el objetivo de garantizar la legitimidad del proceso electoral en Extremadura, de acuerdo con la información difundida por el medio original.

Las investigaciones de la Guardia Civil continúan abiertas. Autoridades responsables señalan que la prioridad inmediata es esclarecer la autoría y el móvil de los robos, y evitar repercusiones negativas en el desarrollo normal de los comicios autonómicos. El medio detalló que, entre las preocupaciones principales, destaca la confianza de la ciudadanía en el sistema de voto por correo y la preservación de la integridad del proceso electoral. Las autoridades trabajan en colaboración con distintos organismos para garantizar que ningún ciudadano extremeño vea vulnerado su derecho al sufragio debido a estos hechos.