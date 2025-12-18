Espana agencias

Feijóo exige al Gobierno explicar el "robo" de votos por correo y por qué "ocultó" intentos en otras oficinas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que explique el "robo" de votos por correo en Extremadura y que aclare además por qué "ocultó" intentos de robo en otras oficinas la pasada semana.

A primera hora de este jueves, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha afirmado de que existe una "estrategia absolutamente organizada" para robar votos por correo. Así lo ha manifestado tras conocer que durante esta pasada noche se han llevado las papeletas depositadas en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, y que han intentado lo mismo en las de Torremejía y Santa Amalia.

Después de que la Guardia Civil haya abierto una investigación sobre los robos en las oficinas de Correos de esas tres localidades extremeñas, la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha pedido a los extremeños que acudan a votar "masivamente" el domingo en defensa de la democracia y de la libertad.

"UN HECHO DE EXTRAORDINARIA GRAVEDAD QUE NO ADMITE SILENCIO"

Feijóo ha afirmado que el hecho de que se hayan "robado votos en Correos es un hecho de extraordinaria gravedad que no admite silencio" y por eso, ha animado también a "votar masivamente este domingo en defensa de su libertad y de la democracia".

Dicho esto, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "explique cómo ha podido pasar algo así, por qué ocultó además intentos de robo en otras oficinas ya la semana pasada y por qué no ofrece garantías en un aspecto tan básico para preservar la salud democrática" de España.

Previamente, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido este jueves al Ministerio del Interior que investigue el "robo del voto por correo" y ha señalado que lo ocurrido evidencia que hay "interés" en "alterar" el resultado de las elecciones del próximo domingo.

"ALGUIEN TIENE MUCHO INTERÉS EN REVENTAR LAS REGLAS DE JUEGO"

Tellado considera que el del voto por correo "emitido por ciudadanos extremeños es un hecho de enorme gravedad", ya que, esos votos deben estar "debidamente custodiados en las oficinas de Correos".

Por ello, el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha exigido al Ministerio del Interior que "despliegue todos los medios necesarios para investigar lo sucedido e impedir que vuelva a repetirse".

"Alguien tiene mucho interés en reventar las reglas de juego para alterar el resultado de las elecciones del próximo 21 de diciembre. En democracia las trampas, las malas artes y el fraude no tienen cabida", ha resaltado.

Según Tellado, la victoria en las urnas "solo es digna de tal nombre cuando se obtiene en buena lid". "El domingo, la libertad, el orgullo por Extremadura y la dignidad vencerán con rotundidad", ha proclamado.

ALICIA GARCÍA ANIMA A VOTAR "MASIVAMENTE" EL DOMINGO

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, quien ha dicho que es "extremadamente grave lo que está pasando en Extremadura" con "el robo de votos en oficinas de correos".

Según ha subrayado, se trata de "votos ya emitidos" y "eso es robar a los ciudadanos un derecho fundamental". "Es robar la democracia y la verdad es que es un hecho insólito y extraordinariamente grave", ha abundado.

Dicho esto, García ha animado a los extremeños a votar "masivamente" este domingo "en defensa de su libertad y de la democracia". "Eso es lo que hay que decir", ha concluido en una rueda de prensa en el Senado.

