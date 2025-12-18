España

Así es como deberías subir el freno de mano, según un mecánico: “Podrías estar desgastando prematuramente el mecanismo interno”

Una manipulación incorrecta de este elemento puede derivar en reparaciones costosas y fallos de seguridad

Un mecánico explica cómo usar correctamente el freno de mano (Composición Infobae))

El uso cotidiano del freno de mano en los automóviles, un gesto aparentemente sencillo y rutinario, esconde una particularidad técnica que pocos conductores tienen presente. Un video realizado por el mecánico de Zaga Car, un taller con amplia trayectoria, advierte que un error común al accionar el freno de mano puede acelerar el desgaste del mecanismo interno.

El profesional explica que la mayoría de los usuarios presionan el botón y levantan el freno hasta el tope antes de soltarlo, un hábito que, según sus palabras, perjudica la vida útil del sistema. La explicación técnica aportada por Zaga Car se centra en el diseño del sistema de freno de mano, que posee un mecanismo de trinquete. Este componente, base del funcionamiento del freno manual en millones de vehículos, genera los característicos sonidos de “clic” durante su accionamiento.

Según el especialista, omitir estos clics o intentar evitarlos presionando el botón compromete la correcta fijación del mecanismo. El mecánico detalla: “Levanta el freno sin presionar el botón, esos clics son parte esencial de la mecánica del coche y garantizan el bloqueo seguro”. Cada uno de esos sonidos corresponde a los dientes del trinquete al bloquear el freno y que ese proceso es completamente seguro y está previsto por los fabricantes.

Mitos populares

El mecánico desmonta varios mitos en torno a este componente y ofrece orientaciones sencillas para una mayor durabilidad del sistema. Recomienda que al accionar el freno de mano no se aplique fuerza excesiva ni se busque alcanzar el tope máximo del recorrido.

“Súbelo hasta que quede firme, sin necesidad de reventarlo, solo hasta que sientas la presión adecuada”, sostiene el profesional. Las pruebas y revisiones habituales en el taller confirman que el daño anticipado en los frenos de mano aparece con mayor frecuencia en vehículos cuyos propietarios mantienen el hábito de presionar el botón mientras suben la palanca.

Freno de mano moderno (iStock)

La advertencia incorpora una preocupación recurrente en la industria automotriz: el mantenimiento preventivo y la prolongación de la vida útil de los componentes. Los sistemas de freno trasero en vehículos de uso urbano han añadido variantes electrónicas en los modelos más recientes, pero miles de unidades todavía dependen del tradicional freno de mano mecánico con trinquete. Por ello, la correcta manipulación del sistema adquiere relevancia en talleres y controles técnicos de rutina.

Desde Zaga Car enfatizan que al permitir que el sistema de trinquete actúe, el conductor garantiza el correcto acople del mecanismo y optimiza la resistencia a lo largo del tiempo. El propio taller ha detectado que los fallos resultantes de un uso incorrecto pueden derivar en reparaciones costosas y sustituciones completas del sistema.

Revisiones de especialistas

Una inspección sencilla por parte de un técnico especializado permite detectar desgaste prematuro o fallas de ajuste, aspectos que los conductores pueden prevenir con pequeñas adaptaciones en sus hábitos diarios.

Expertos en seguridad vial agregan que la intervención adecuada del freno de mano es fundamental no solo para la salud del vehículo, sino también para la seguridad del entorno. En estacionamientos inclinados, una mala fijación puede provocar movimientos inesperados y situaciones de riesgo.

Consejos imprescindibles para conducir de forma segura con nieve o hielo.

El video del especialista de Zaga Car culmina con una recomendación directa a los usuarios de automóviles: “La próxima vez que te estaciones, deja que los clics hagan su trabajo”. Seguir estas indicaciones promete reducir el desgaste prematuro, evitar intervenciones costosas y contribuir al mantenimiento general de los sistemas de seguridad del vehículo.

