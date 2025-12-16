Juan José Ebenezer, mecánico: “Si tu coche tiene ‘Start-Stop’ no te vale cualquier batería”

En la era de los coches modernos, el simple cambio de una batería ha dejado de ser una tarea sencilla. Lo que antes consistía en fijarse en el amperaje y el tamaño, ahora se ha vuelto más complejo y los vehículos actuales, sobre todo aquellos equipados con sistemas start-stop, requieren baterías específicas que garanticen un funcionamiento correcto y seguro.

“Tenemos AGM, tenemos EFB, tenemos GEL, tenemos de litio, tenemos de plomo ácido, tenemos muchos tipos”, explica el mecánico Juan José Ebenezer. En su perfil de Tiktok, el experto cuenta con más de 300.000 seguidores y ha creado un espacio que se centra en ofrecer información sobre como cuidar nuestros coches. Según Juan, muchos conductores todavía cometen el error de instalar baterías incompatibles, creyendo que con hacer coincidir amperaje y voltaje es suficiente.

Sin embargo, la tecnología de las baterías ha evolucionado de forma notable y cada tipo cuenta con distintas características que determinan el comportamiento de un coche con start-stop.

Dos mecánicos arreglan un coche en un taller (Canva)

Tipos de baterías

Elegir la batería incorrecta puede derivar en problemas que van desde la imposibilidad de arrancar el motor hasta un desgaste prematuro de la batería y del sistema eléctrico del vehículo. No todas las baterías están diseñadas para soportar el sistema y si un coche cuenta con una batería de AGM y se le monta una de plomo ácido, lo único que va a pasar es que no va a funcionar.

El motivo es que cada tipo de batería tiene una curva de carga y descarga diferente, y los sistemas del coche están calibrados para interactuar con características específicas. Además, algunos coches necesitan que los valores de la batería se programen con una máquina de diagnóstico para que funcione correctamente el sistema.

“No es ni el primero ni será el último coche que llega a nuestro taller con el start-stop inoperativo simplemente porque montaron una batería incorrecta”, explica el experto. Por eso, antes de reemplazar la batería de un coche actual, es imprescindible comprobar que es lo que recomienda el fabricante y si es necesario realizar ajustes o programaciones.

Consejos para elegir la batería correcta

En primer lugar, se deben seguir unas normas básicas de seguridad dado que el contenido de las baterías es altamente corrosivo y puede expulsar vapores tóxicos. Después, es esencial consultar el manual del vehículo, porque es ahí donde se indica el modelo exacto que debe instalarse.

El formato y la posición de los polos de una batería a veces varían en función del fabricante del coche. Por tanto, debemos asegurarnos de que la nueva es igual a la antigua en este sentido. No debemos guiarnos solo por el amperaje y el voltaje, aunque sean iguales, los químicos internos pueden ser incompatibles. Además, todos los expertos advierten que evitemos, en la medida de lo posible, comprar una batería con más de tres o cuatro meses de antigüedad, porque cabe la posibilidad de que se haya descargado un poco.

Seat empieza a producir las primeras baterías para preparar la fabricación del Cupra Raval. (EFE)

Siguiendo estas recomendaciones, los conductores pueden evitar fallos en el sistema start-stop y prolongar la vida útil de su batería y del propio vehículo