Qué pasa si tiras del freno de mano eléctrico en marcha

Un hombre sujetando una palanca de cambios. (Freepik)

El freno de mano es un sistema que inmoviliza por completo las ruedas de un coche de forma permanente hasta que se desactiva. Hasta ahora lo más común era la palanca, sin embargo, el freno de mano eléctrico es una innovación cada vez más presente en los vehículos modernos. Esta vía utiliza un motor eléctrico que se activa a través de un botón, lo que ofrece una mayor comodidad y facilidad de uso. Se ha convertido en una opción atractiva para los fabricantes debido a su precisión y las funciones de seguridad adicionales que puede incorporar.

Funcionamiento y ventajas del freno de mano eléctrico

El sistema de freno de mano eléctrico opera mediante un motor eléctrico que genera la fuerza de frenado necesaria. En algunos vehículos, incluso puede hacerlo de forma automática al apagar el coche o al estacionar. Además, en situaciones de tráfico pesado, el sistema puede liberarse automáticamente cuando se acelera, lo que es útil para los conductores.

Otra de sus ventajas, es la comodidad, la precisión en la aplicación de la fuerza de frenado y las cualidades de seguridad adicionales, como el frenado de emergencia automático y la prevención de colisiones.

Desventajas y mantenimiento

A pesar de sus múltiples beneficios, el freno de mano eléctrico, como todo, también tiene unos cuantos inconvenientes que es preciso destacar. Uno de ellos, el precio, este sistema es más caro tanto en su fabricación como en su mantenimiento en comparación con el tradicional. Su dependencia de la electricidad también puede generar preocupación en situaciones de emergencia, donde un fallo del sistema eléctrico podría dejar el freno inoperable.

En términos de mantenimiento, requiere revisiones específicas, sobre todo en lo referente al motor y los sensores, que pueden necesitar calibraciones periódicas para garantizar su correcto funcionamiento. Además, cualquier reparación o ajuste puede implicar costes más elevados debido a la tecnología involucrada.

Qué pasa si tiras del freno de mano eléctrico en marcha

En un vídeo compartido en TikTok, el creador de contenido @nachotorresvolante, demuestra lo que le ocurre al vehículo cuando se activa el freno de mano eléctrico a una velocidad de unos 70-80 kilómetros/hora. “Vais a ver cómo el coche se detiene sin ningún problema”, apunta. Añade que “esa es la maravilla de los frenos de manos eléctricos, que funcionan como un freno de emergencia en marcha”.

En la publicación comprobamos cómo el conductor acciona este botón y observamos cómo el automóvil va reduciendo su velocidad poco a poco, no de manera brusca como sí que hubiera ocurrido al tirar de una palanca. En todo momento, tal y como asegura Torres, “el coche mantiene la frenada y la estabilidad”.

El experto aclara que no pasa nada por activar este botón en marcha, el vehículo no sufre, lo único en lo que sí que hace hincapié es en que hay que tener cuidado con los pasajeros que viajen en la partera trasera, ya que, ellos sí que notarán más ese ‘frenazo’. Evidentemente, no es una práctica que se pueda realizar a velocidades muy elevadas.