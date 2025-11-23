Las tres claves del mantenimiento de tu coche este invierno: evita averías con estos consejos

Un automóvil en una carretera nevada. / Freepick

Los automóviles, en todos sus formatos, son objetos funcionales que permiten desplazarse al individuo que los posee. Cuando estos se estropean o no funcionan correctamente son impedimentos que dificultan el día a día. Su alternativa, el transporte público, se torna tediosa en los meses invernales o de lluvia. Por este motivo, el periódico británico The Sun ha decido publicar una retahíla de consejos para evitar averías en las carreteras.

Las averías de coche y las reparaciones inesperadas suelen multiplicarse durante los meses de frío, lo que puede suponer un contratiempo considerable para los conductores. Con la llegada del invierno, los problemas mecánicos tienden a incrementarse, por lo que resulta fundamental realizar ciertas comprobaciones preventivas para evitar gastos elevados en el futuro. Según ha publicado The Sun, existen varias recomendaciones clave para mantener el coche en buen estado y reducir el riesgo de averías en esta época del año.

Uno de los elementos que más fallos registra en invierno es la batería. El uso intensivo de la calefacción, los sistemas de desempañado de lunas, los asientos calefactables y el funcionamiento de luces y limpiaparabrisas someten a la batería a un esfuerzo adicional. Alice Simpson explicó a The Sun que “el motor de arranque tiene que trabajar más para poner en marcha el motor cuando hace frío, así que si tu coche tarda especialmente en arrancar, la batería podría estar a punto de fallar”. Por este motivo, si existen dudas sobre el estado de la batería, conviene realizar una revisión antes de que bajen las temperaturas, de acuerdo a lo publicado en el medio británico.

Precauciones ante el hielo y el estado de los neumáticos

El frío también provoca que los parabrisas amanezcan cubiertos de hielo, lo que puede llevar a cometer errores al intentar eliminarlo. The Sun advierte de que verter agua hirviendo sobre el cristal puede provocar grietas debido al choque térmico, lo que supondría un coste elevado de reparación. Como alternativa, se recomienda utilizar un espray descongelante, disponible por 2,50 libras (el equivalente a 2,90 euros) en Halfords, o preparar una solución casera mezclando tres partes de vinagre y una de agua en un pulverizador.

El estado de los neumáticos es otro aspecto esencial para la seguridad en carretera durante el invierno. La profundidad del dibujo debe ser, como mínimo, de 1,6 milímetros, aunque lo ideal es alcanzar los 3 milímetros para garantizar una buena adherencia. Circular con neumáticos desgastados puede acarrear una multa de 2.500 libras (unos 2.900 euros) y la pérdida de tres puntos del carné de conducir por cada rueda en mal estado. Para comprobar el dibujo, basta con introducir el borde de una moneda de 20 peniques en las ranuras del neumático: si la banda exterior de la moneda queda oculta, la profundidad es legal; si se ve, conviene acudir a un profesional para una revisión.

Además de las recomendaciones técnicas, el medio británico ha recopilado varias ofertas y trucos para afrontar el invierno de forma más cómoda y económica.