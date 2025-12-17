España

Rodrigo Arteaga, doctor: “Estos son los minerales más importantes para ganar músculo”

A pesar de que la proteína es el nutriente más importante para la hipertrofia, hay más factores a tener en cuenta

Fragmento de TikTok de Rodrigo
Fragmento de TikTok de Rodrigo Arteaga en el que explica cómo ganar músculo. (@dr.rodrigoarteaga)

En los últimos años, el movimiento fitness ha ganado relevancia, convirtiéndose en el pilar fundamental para muchos. Si formas parte de este grupo y has comenzado a ir al gimnasio o a realizar ejercicios de musculación, probablemente hayas incrementado también el consumo de proteínas.

Aunque este macronutriente es uno de los factores más importantes para aumentar la masa muscular, no es el único a tener en cuenta. Rodrigo Arteaga, un doctor que publica contenido en redes sociales, ha profundizado sobre la importancia de los minerales en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@dr.rodrigoarteaga).

“Si entrenas fuerza, comes suficiente proteína y descansas bien, pero tus resultados son muy lentos, puede que no sea solo por la edad. Muchas personas no tienen niveles ideales de ciertos minerales que hacen que tu cuerpo aproveche mucho mejor el entrenamiento”, comienza explicando el experto.

Minerales claves para optimizar el crecimiento muscular

El magnesio es uno de los más importantes. Este nutriente contribuye a la producción de energía dentro de las células musculares, permitiendo que los músculos se contraigan y relajen de forma adecuada.

Cuando los niveles de magnesio son insuficientes, el músculo se fatiga con mayor rapidez y el rendimiento durante el entrenamiento disminuye notablemente. Alimentos como nueces, semillas, legumbres y verduras de hoja verde son excelentes fuentes de este mineral.

Otro mineral crucial es el zinc. Su función principal es intervenir en la reparación y síntesis del tejido muscular tras los entrenamientos de fuerza. Una carencia de zinc puede dificultar la respuesta del cuerpo al estímulo del ejercicio, reduciendo la capacidad de construir músculo incluso con la misma intensidad de entrenamiento. La carne, los huevos y los mariscos son alimentos óptimos para incrementar los niveles de este mineral.

El potasio también es determinante para el rendimiento muscular, mejorando las señales nerviosas y favoreciendo a que lleguen correctamente a los músculos para que las contracciones sean más potentes. La falta de potasio puede traducirse en una disminución de la fuerza y en mayor dificultad para ejecutar los movimientos durante el entrenamiento. Los plátanos, las patatas y las legumbres son alimentos ricos en este mineral.

Estos minerales no solo potencian la respuesta muscular, sino que permiten aprovechar al máximo la proteína y el esfuerzo realizado en el gimnasio. Muchas veces, es más importante cumplir estos requerimientos antes que preocuparse por consumir suplementos. Incluirlos en la dieta diaria puede marcar la diferencia en la ganancia de masa muscular y en la recuperación después del entrenamiento.

La hidratación, otro apartado clave

Además de la alimentación, mantener una correcta hidratación es esencial para optimizar los resultados en el entrenamiento de fuerza. El agua interviene en la contracción muscular, la regulación de la temperatura corporal y el transporte de nutrientes hacia las células.

Durante las sesiones intensas, se pierde líquido y electrolitos mediante el sudor, lo que puede afectar la fuerza, la resistencia y la concentración. Beber agua antes, durante y después del ejercicio, así como consumir bebidas isotónicas en entrenamientos prolongados, ayuda a prevenir calambres, fatiga y deshidratación.

