RTVE adelanta las canciones del Benidorm Fest 2026 tras la salida de España de Eurovisión: la llamativa ausencia de un concursante

El ente público ha dado a conocer 17 de las 18 propuestas que competirán en el gran evento musical

Los concursantes del Benidorm Fest
Los concursantes del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

RTVE ha dado un paso decisivo en la promoción del Benidorm Fest 2026 al publicar un adelanto con las 17 de las 18 canciones que competirán en la quinta edición del certamen. Los fragmentos, de apenas unos segundos, permiten conocer las primeras pinceladas de estilo, ritmo y enfoque de las propuestas musicales que se lanzarán completas el próximo 18 de diciembre en las plataformas digitales. Con esta acción, la corporación pública empieza a activar su maquinaria promocional en el que será el año más determinante para el festival desde su creación.

El adelanto incluye a casi todos los participantes anunciados: Asha, Atyat, Dani J, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Ku Minerva, Luna Ki, Julia Medina & María León, Mayo, Mikel Herzog Jr, Miranda! & Bailamamá, Rosalinda, The Quinquis y Tony Grox & Lucycalys. Sin embargo, llama la atención la ausencia de Dora & Marlon Collins, una de las candidaturas confirmadas para esta edición. Fuentes de RTVE aclaran a Vertele que su presencia “sigue adelante aunque no se haya podido escuchar su tema todavía”, despejando así cualquier duda sobre su continuidad en la competición.

Los concursantes del Benidorm
Los concursantes del Benidorm Fest (RTVE)

El lanzamiento de estos avances coincide con otro movimiento clave del ente público: la presentación oficial del nuevo equipo de presentadores formado por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. Con este cuarteto televisivo, RTVE busca renovar la imagen del evento y reforzar su conexión con públicos muy distintos, desde el más generalista hasta el más joven y digitalizado.

España fuera de Eurovisión 2026 por la participación de Israel

La edición de 2026 adquiere un valor especial tras la retirada de España de Eurovisión, una decisión anunciada por RTVE y justificada por la “instrumentalización por parte de Israel de las dos últimas ediciones” del certamen europeo. La radiotelevisión pública ha defendido que la salida “dignifica a nuestra televisión pública” y abre la puerta a potenciar su propio festival musical sin condicionantes externos. La renuncia al festival europeo supone también un cambio de paradigma: el Benidorm Fest deja de ser una preselección eurovisiva para convertirse en un evento con entidad propia.

'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

En este nuevo escenario, RTVE ha apostado por elevar el atractivo del galardón introduciendo por primera vez un premio económico. El ganador recibirá 150.000 euros, además del ya tradicional Micrófono de Bronce. La medida, anunciada el pasado mes de mayo, pretende “incentivar la participación de los artistas” y reforzar la profesionalización del concurso.

El Benidorm Fest nació en 2021, bajo la presidencia de José Manuel Pérez Tornero, con un objetivo muy concreto: seleccionar al representante español para Eurovisión 2022 y “abandonar los malos resultados” que acumulaba España. La fórmula funcionó inicialmente. Chanel, ganadora de la primera edición, logró un histórico tercer puesto en Turín 2022 con SloMo, conquistando al público europeo y elevando las expectativas del festival nacional.

Chanel Terrero, en Eurovisión 2022.
Chanel Terrero, en Eurovisión 2022. (UER)

Sin embargo, los años posteriores no consolidaron esa tendencia. Los resultados eurovisivos de las siguientes ganadoras —17º puesto para Blanca Paloma, 22º para Nebulossa y 24º para Melody— mostraron un declive, mientras que el impacto del Benidorm Fest en la industria musical española no terminó de alcanzar la magnitud que RTVE buscaba. Cuatro ediciones después, y con una quinta en camino, el certamen no ha conseguido atraer a los grandes nombres de la escena nacional, a pesar de su relevancia mediática.

Por ello, 2026 se presenta como un año crucial. Sin la presión ni el “prejuicio eurovisivo”, el festival puede centrarse exclusivamente en su identidad como gran evento musical español. RTVE aspira a demostrar que existe “festival sin Eurovisión” y que el Benidorm Fest puede convertirse en una cita de referencia para artistas de perfiles muy diversos. La corporación confía en que esta nueva etapa marque un antes y un después en la consolidación del certamen como la gran marca musical de la televisión pública.

