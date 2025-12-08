La oportunidad de oro del Benidorm Fest ante la retirada de España de Eurovisión: su consolidación definitiva o un obstáculo en el camino

Melody, ganadora del 'Benidorm Fest 2025'. (EFE/Morell)

La ruptura está sellada. España y otros países críticos con la participación de Israel en Eurovisión se enfrentaron a la UER y presionaron para que el país de Oriente Medio fuera vetado en el festival. Pero la decisión mayoritaria ha sido clara y la televisión israelí, la KAN, sí que formará parte del certamen, lo que supone la salida no solo de España, sino también de Países Bajos, Irlanda o Eslovenia. Tras ello, aún queda pendiente una cuestión: ¿qué pasará con el Benidorm Fest?

A corto plazo, la respuesta es fácil, puesto que RTVE había dejado claro que mantendría en pie la quinta edición del concurso de canciones alicantino antes de tomar la decisión definitiva. Sin embargo, la duda se encuentra en si realmente conseguirá mantener el interés del público al perder su papel de preselección eurovisiva.

La situación actual reta a Televisión Española a conseguir dotar de una identidad propia a su concurso de una vez por todas. El ente público se ha referido con asiduidad al festival como una preselección, pero también han buscado desligarlo de alguna manera de Eurovisión. “En el Benidorm Fest no solo se busca la canción que nos represente en Turín 2022, también se busca descubrir nuevos talentos”, explicaba RTVE en una de las primeras notas de prensa.

La búsqueda de un San Remo

Las comparaciones son odiosas, pero esta premisa recuerda en parte al Festival de la Canción de San Remo, uno de los principales eventos de la televisión italiana, que logró ir más allá de ser una preselección porque no es a lo que más importancia dio en el concurso. Sin ir más lejos, en la última edición, el ganador, Olly, decidió que no quería ir a Eurovisión, por lo que el representante italiano fue el segundo clasificado, Lucio Corsi.

De esta manera, ganar San Remo se ha convertido con los años en un logro en sí mismo, así que el premio ya no es la oportunidad de ir a Eurovisión (que también). Con esto, han conseguido que decenas de artistas consagrados se presenten al certamen. Ana Mena fue una de sus concursantes en 2022, pero en España todavía resultaría inusual ver a una artista de su talla en el Benidorm Fest, donde lo más común es descubrir artistas emergentes, con algunas excepciones.

Azúcar Moreno en el Benidorm Fest 2022. (Joaquín Reina/Europa Press)

El premio del Benidorm Fest 2026

Es tal el prestigio de San Remo, que los artistas se presentan simplemente por ganar su trofeo, sin aspirar a un premio en metálico. En este sentido, España tomaría la delantera al festival italiano, al haber propuesto un premio económico para el ganador del Benidorm Fest 2026. Este año, el artista que gane se embolsará 100.000 euros, y el autor de la canción, 50.000.

Esta decisión de incluir un premio llegó con las bases para presentar las canciones, antes de que José Pablo López, presidente de RTVE, pusiera en duda la participación de España en Eurovisión, que finalmente no se dará. Por tanto, la corporación sí que parece comprometida con aportar identidad y prestigio al concurso.

Sonia y Selena, en la primera semifinal del Benidorm Fest 2025. (RTVE)

El interés por Eurovisión

Sin embargo, no todo depende de las buenas intenciones de la cadena, sino sobre todo del recibimiento del público. El Benidorm Fest cosechó sus mejores datos de audiencia en su primera edición con la victoria de Chanel, marcando un 21% de share con una media de 2.966.000 de espectadores. El resto de datos tampoco están mal, ya que solo bajó de los dobles dígitos con la segunda semifinal de 2023 (9,4%).

En cambio, las cifras están muy lejos de alcanzar la expectación que genera Eurovisión. Este año el festival europeo le dio a La 1 un 50,1% de cuota de pantalla con 5.884.000 espectadores, mientras que la final del Benidorm Fest se quedó en un 17,1% con 1.938.000 espectadores, que son buenos datos, pero prácticamente incomparables. Ese será el reto de TVE: que el interés por el Benidorm Fest se acerque al de Eurovisión.