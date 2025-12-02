La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Amama contra el SAS por el presunto borrado de mamografías

Concentración convocada por la asociación Amama (Francisco J. Olmo / Europa Press)

La Fiscalía Provincial de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por la asociación Amama en la que se describía el presunto borrado de imágenes de mamografías en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) al no hallar indicios de manipulación, destrucción de documentos clínicos ni acceso irregular a historiales médicos.

El fiscal concluye que una “avalancha de peticiones” saturó el sistema y provocó que dejara de funcionar con normalidad. Por ello, considera que el borrado denunciado por la asociación no llegó a producirse y que, en consecuencia, no existió delito alguno, según adelantó el periódico ABC y han confirmado fuentes fiscales a EFE.

A la denuncia inicial presentada por Amama se sumó posteriormente el Defensor del Paciente, que apuntaba a la posible eliminación de documentos con información sensible sobre la salud y los tratamientos de las mujeres afectadas. Ambas entidades señalaban la posible existencia de delitos de infidelidad en la custodia de documentos, vulneración de la intimidad y falta de integridad en el desempeño de la función pública.

Sin embargo, la Fiscalía descarta todas esas acusaciones y ha decidido archivar el caso. En la resolución subraya que no se han encontrado “evidencias directas de manipulación intencionada y que la caída de servidores ha sido fruto de la saturación de los mismos, al no ser capaces de dar acceso a la cantidad de solicitudes de visionados de las imágenes correspondiente al módulo de servicio a los ciudadanos”.

El Ministerio Público destaca igualmente que los datos clínicos incluidos en las historias médicas de las denunciantes “son íntegros, auténticos y coincidentes” y que “no existe constancia técnica ni documental de que se haya producido un borrado intencionado, un error de manipulación humana o una decisión contraria a los procedimientos clínicos establecidos”.

La presentación de la denuncia

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, interpuso el 21 de octubre una denuncia ante la Fiscalía por el presunto borrado de historiales médicos en las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una acusación que el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, negó rotundamente.

Ese supuesto borrado —que la asociación entendía que podría encajar en delitos como obstrucción a la justicia— fue advertido unas semanas antes por mujeres que habían acudido a Amama tras los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama.

Según Claverol, pruebas como mamografías o ecografías habrían desaparecido de plataformas como Clic Salud o Diraya, e incluso se habría producido un cambio en la nomenclatura de algunas de ellas, extremos que ahora la Fiscalía descarta por completo.

(Noticia elaborada por EFE)