Las mujeres que dan el pecho a sus hijos tienen menos riesgo de sufrir cáncer de mama, según un estudio

Una mujer da el pecho a su bebé (AdobeStock)

La lactancia materna puede ser un verdadero escudo contra el cáncer de mama, según un reciente estudio del centro de investigación australiano Peter MacCallum. Este descubrimiento aporta una nueva perspectiva sobre la prevención de la enfermedad que supone la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres a nivel mundial.

Los resultados de la investigación, publicados en la prestigiosa revista Nature, revela que el proceso de tener hijos y darles el pecho induce cambios en el sistema inmunitario de la mujer que persisten durante décadas. Según las conclusiones, las mujeres que han amamantado presentan una mayor cantidad de células inmunitarias especializadas, conocidas como linfocitos T CD8⁺, en el tejido mamario.

Estas células, descritas por la investigadora como “guardianes locales”, permanecen en la mama mucho tiempo después del parto y están preparadas para atacar células anómalas que podrían transformarse en cáncer. La profesora Sherene Loi señaló que este mecanismo de defensa pudo haber evolucionado para proteger a las madres en el periodo posterior al embarazo, aunque en la actualidad también contribuye a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama, en particular el subtipo agresivo denominado cáncer de mama triple negativo.

Los científicos demostraron que completar el ciclo de embarazo, lactancia y recuperación mamaria provoca la acumulación de estos linfocitos T en la glándula mamaria. De esta manera, la función protectora de estas células se confirmó en experimentos preclínicos: “Cuando se introdujeron células de cáncer de mama, los modelos con este historial reproductivo mostraron una capacidad mucho mayor para frenar o detener el crecimiento tumoral, pero solo si los linfocitos T estaban presentes”.

El embarazo y la lactancia como escudos protectores

El equipo también analizó datos de más de mil pacientes con cáncer de mama y observó que aquellas mujeres que habían amamantado presentaban tumores con una mayor cantidad de estos linfocitos protectores. Además, en ciertos grupos, la supervivencia tras el diagnóstico fue superior. “Estudiamos datos de más de 1.000 pacientes con cáncer de mama y hallamos que las mujeres que amamantaron tenían tumores con más linfocitos T protectores y, en algunos grupos, vivieron más tiempo tras el diagnóstico de cáncer de mama”, afirmó Loi a Medical Xpress.

Aunque se sabía que la maternidad reduce el riesgo de cáncer de mama, hasta ahora se atribuía principalmente a los cambios hormonales asociados al embarazo. Sin embargo, los resultados de este trabajo apuntan a que las modificaciones inmunológicas en el tejido mamario desempeñan un papel fundamental. Comprender este proceso podría abrir la puerta a nuevas estrategias para la prevención y el tratamiento del cáncer de mama.

Daniel López Rosetti - Cáncer de Mama

El cáncer de mama en España

1 de cada 8 mujeres en España desarrollarán cáncer de mama, según el grupo de investigación GEICAM. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que en 2025 se diagnosticarán 37.682 nuevos casos. En todo el mundo, más de 2,3 millones de mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en 2022, lo que representa el 11,6 % de todos los casos de cáncer a nivel mundial.

Según la SEOM, en los últimos años se ha registrado un incremento en el número de casos diagnosticados, aunque también se ha observado una mejora en las tasas de supervivencia gracias al avance en los métodos de detección temprana y los tratamientos disponibles. En la etapa inicial de la enfermedad, la tasa de supervivencia supera el 93 %, lo que convierte al cáncer de mama en una enfermedad crónica a largo plazo para muchas.