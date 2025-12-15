España

“Es el momento de quemarse”: Ayuso pide al PP no ser “tibios” ante la “desgracia” de Sánchez

La Presidenta de la Comunidad de Madrid reclamó a la militancia popular una respuesta apasionada ante la situación nacional durante la cena navideña del partido

Guardar
Ayuso hablando durante la cena
Ayuso hablando durante la cena de Navidad del PP (@ppopular)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, instó a su formación a rechazar las posturas moderadas y a adoptar una política de acción y denuncia más firme al declarar que “es el momento de quemarse”.

Esta afirmación la realizó durante la cena de Navidad del partido celebrada en Alcorcón este lunes, a la que asistieron más de mil personas, incluido el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, según recoge EFE.

En su intervención, Ayuso advirtió que el contexto político exige que el partido actúe con determinación y coraje, llamando a sus filas a “lanzarse a la piscina” y exponer abiertamente su postura sobre la situación nacional.

“No podemos ser tibios, debemos hacer una política apasionada”, manifestó en el evento en Madrid, resaltando la identidad combativa tradicional del PP madrileño. “Es ahora cuando hay que denunciar lo que aleja a España de las democracias”, aseguró, refiriéndose a las recientes medidas y alianzas del gobierno central.

Críticas al gobierno central

Díaz Ayuso dirigió duras críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de liderar un “proyecto totalitario” y convertir “la mentira en su forma de hacer política”. Según puntualizó, la actual administración llegó al Ejecutivo tras, según sus palabras, “mentir a los ciudadanos para expulsar al Gobierno de Mariano Rajoy” y busca transformar el país “cediendo ante sus socios hasta que no quede rastro de lo español en regiones enteras.”

La presidenta regional puso el foco en la “herencia” que, a su juicio, recibirá el PP en el futuro, advirtiendo sobre los riesgos de la política de coaliciones. “Cuando estamos en coaliciones que lo único que hacen es chantajear, es imposible gobernar con eficacia”, remarcó ante los asistentes.

Ayuso y Feijóo durante la
Ayuso y Feijóo durante la cena de Navidad del PP (Europa Press)

Durante la misma jornada, Ayuso se refirió también al “cinturón rojo” de Madrid, área donde tuvo lugar la cena, para criticar a quienes “engañan a la gente trabajadora con discursos vacíos de populismo”. En otro momento, defendió la celebración de la Navidad como forma de reafirmar valores y tradiciones propias de la sociedad.

“Limpieza profunda” y elecciones en Extremadura

El líder nacional Alberto Núñez Feijóo intervino también en la cita, comprometiéndose a que cuando el PP llegue al gobierno realizará una “auditoría completa” sobre los fondos públicos gestionados por la administración de Pedro Sánchez.

“Vamos a hacer una auditoría de arriba abajo y sin excepciones, hasta el último rincón y hasta el último euro”, declaró Feijóo, subrayando la necesidad de una “limpieza profunda” en las instituciones públicas para “sacar al sanchismo de las administraciones”.

Feijóo afirmó que el PP no dejará de denunciar actos que consideren corruptelas y “atropellos” en el seno del PSOE y agregó que una eventual administración popular trabajaría para que los responsables “devuelvan lo robado”, tal y como recoge EFE.

La presidenta de la Comunidad de Madrid declara que "este es el momento de quemarse” y pide a su partido dejar de lado "la moderación", durante la cena de Navidad del PP. / Europa Press

Respecto al clima interno, quiso resaltar la “unidad y respeto” dentro del partido, y valoró el liderazgo de Ayuso, destacando que “en un momento en el que las mujeres del PSOE se tienen que avergonzar de su partido”, en el PP hay mujeres que “plantan cara y no tienen miedo”.

En el tramo final del encuentro, Ayuso alentó a la militancia a estar preparados para unos hipotéticos comicios generales anticipados, al afirmar que el gobierno de Sánchez “va a implosionar en cualquier momento”, mientras apeló al voto del PP de cara a las próximas autonómicas en Extremadura.

Cerró su intervención reiterando el papel de la formación en el debate político nacional: “Somos más importantes que nunca porque este modelo caerá en cualquier momento, y nosotros ya tenemos un programa pensado para España”.

Temas Relacionados

Isabel Díaz AyusoComunidad de MadridPPPSOEPedro SánchezAlberto Núñez FeijóoPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una nueva borrasca se desplaza hacia el oeste, en directo: una treintena de incidencias por lluvias en Sevilla y alerta amarilla en Cataluña

Tras el paso de la borrasca Emilia, un nuevo frente acecha al oeste peninsular, con especial incidencia en la provincia de Sevilla y sus alrededores

Una nueva borrasca se desplaza

Cristina gana ‘Operación Triunfo 2025′: Olivia se hace con el segundo puesto y Tinho completa el podio con el tercero

Guille Toledano y Claudia Arenas se han clasificado en el cuarto y quinto puesto, respectivamente, en la final del ‘talent’ de Prime Video

Cristina gana ‘Operación Triunfo 2025′:

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Cupón Diario de la Once:

Alerta de seguridad alimentaria: deja de consumir este alimento inmediatamente

La AESAN divulgó una alerta sanitaria en la que avisa sobre el contenido potencialmente peligroso en un popular producto alimentario

Alerta de seguridad alimentaria: deja

La borrasca Emilia pierde fuerza, pero la Aemet mantiene activas las alertas ante la previsión de fuertes lluvias en el Mediterráneo

Canarias se despide de la borrasca con 2.225 incidencias en todo el archipiélago

La borrasca Emilia pierde fuerza,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez niega que este sea

Sánchez niega que este sea su peor momento como presidente y descarta rotundo un adelanto: “Tenemos un proyecto que no acaba en 2027″

Pedro Sánchez nombrará a otra mujer como portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría

Interior cesa al jefe de la Policía Nacional en Lleida, un comisario condenado en 2003 por acoso sexual a una subordinada

La UCO señala a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso por inflar un 50% contratos de Enusa adjudicados a Acciona

La jueza pide aclarar si pueden recuperarse los mensajes de WhatsApp borrados que el jefe de gabinete de Mazón intercambió con el expresident el día de la DANA

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 15 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Trabajo pacta con los sindicatos más días de permiso por duelo y nuevos derechos para acompañamiento familiar

Precio de la luz sigue subiendo: estas son las tarifas por hora para este martes 16 de diciembre

DEPORTES

Un extenista avisa sobre lo

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1