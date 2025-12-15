“Es el momento de quemarse”: Ayuso pide al PP no ser “tibios” ante la “desgracia” de Sánchez

Ayuso hablando durante la cena de Navidad del PP (@ppopular)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, instó a su formación a rechazar las posturas moderadas y a adoptar una política de acción y denuncia más firme al declarar que “es el momento de quemarse”.

Esta afirmación la realizó durante la cena de Navidad del partido celebrada en Alcorcón este lunes, a la que asistieron más de mil personas, incluido el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, según recoge EFE.

En su intervención, Ayuso advirtió que el contexto político exige que el partido actúe con determinación y coraje, llamando a sus filas a “lanzarse a la piscina” y exponer abiertamente su postura sobre la situación nacional.

“No podemos ser tibios, debemos hacer una política apasionada”, manifestó en el evento en Madrid, resaltando la identidad combativa tradicional del PP madrileño. “Es ahora cuando hay que denunciar lo que aleja a España de las democracias”, aseguró, refiriéndose a las recientes medidas y alianzas del gobierno central.

Críticas al gobierno central

Díaz Ayuso dirigió duras críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de liderar un “proyecto totalitario” y convertir “la mentira en su forma de hacer política”. Según puntualizó, la actual administración llegó al Ejecutivo tras, según sus palabras, “mentir a los ciudadanos para expulsar al Gobierno de Mariano Rajoy” y busca transformar el país “cediendo ante sus socios hasta que no quede rastro de lo español en regiones enteras.”

La presidenta regional puso el foco en la “herencia” que, a su juicio, recibirá el PP en el futuro, advirtiendo sobre los riesgos de la política de coaliciones. “Cuando estamos en coaliciones que lo único que hacen es chantajear, es imposible gobernar con eficacia”, remarcó ante los asistentes.

Durante la misma jornada, Ayuso se refirió también al “cinturón rojo” de Madrid, área donde tuvo lugar la cena, para criticar a quienes “engañan a la gente trabajadora con discursos vacíos de populismo”. En otro momento, defendió la celebración de la Navidad como forma de reafirmar valores y tradiciones propias de la sociedad.

“Limpieza profunda” y elecciones en Extremadura

El líder nacional Alberto Núñez Feijóo intervino también en la cita, comprometiéndose a que cuando el PP llegue al gobierno realizará una “auditoría completa” sobre los fondos públicos gestionados por la administración de Pedro Sánchez.

“Vamos a hacer una auditoría de arriba abajo y sin excepciones, hasta el último rincón y hasta el último euro”, declaró Feijóo, subrayando la necesidad de una “limpieza profunda” en las instituciones públicas para “sacar al sanchismo de las administraciones”.

Feijóo afirmó que el PP no dejará de denunciar actos que consideren corruptelas y “atropellos” en el seno del PSOE y agregó que una eventual administración popular trabajaría para que los responsables “devuelvan lo robado”, tal y como recoge EFE.

Respecto al clima interno, quiso resaltar la “unidad y respeto” dentro del partido, y valoró el liderazgo de Ayuso, destacando que “en un momento en el que las mujeres del PSOE se tienen que avergonzar de su partido”, en el PP hay mujeres que “plantan cara y no tienen miedo”.

En el tramo final del encuentro, Ayuso alentó a la militancia a estar preparados para unos hipotéticos comicios generales anticipados, al afirmar que el gobierno de Sánchez “va a implosionar en cualquier momento”, mientras apeló al voto del PP de cara a las próximas autonómicas en Extremadura.

Cerró su intervención reiterando el papel de la formación en el debate político nacional: “Somos más importantes que nunca porque este modelo caerá en cualquier momento, y nosotros ya tenemos un programa pensado para España”.