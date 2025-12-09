La Comunidad de Madrid asegura que no se ha “detectado nada” en la gestión del Hospital de Torrejón y califica la polémica de “’trending topic’ para tapar la corrupción”

Matute asegura que no se ha “detectado nada” en la gestión del Hospital de Torrejón y califica la polémica como “‘trending topic’ para tapar la corrupción” (Fernando Sánchez - Europa Press)

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha participado este martes en un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press en el que abordó la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz, un centro público administrado por una empresa privada, asegurando que hasta la fecha no se han detectado deficiencias en su funcionamiento.

Durante el encuentro, Matute dejó claro que la administración regional mantiene un seguimiento exhaustivo del hospital y advirtió que, en caso de detectarse alguna negligencia, se tomarán medidas firmes, incluida la posible rescisión del contrato de gestión.

“De momento” no se han detectado irregularidades, pero la respuesta será “contundente” si esto cambia

Según Matute, los procedimientos para supervisar la actividad del hospital están recogidos en los pliegos aplicables, no solo para este caso concreto, sino para todos los hospitales públicos de la región bajo distintos modelos de gestión. Respondía así a preguntas sobre la posibilidad de aplicar sanciones si surgen pruebas de mala praxis tras la reciente polémica por los audios del entonces CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart. En las grabaciones, el directivo instruía rechazar determinados pacientes y sugería descartar prácticas no rentables, y la publicación de estas grabaciones acabó resultando en su dimisión. Tanto antes como después de la publicación de estas grabaciones, la Consejería asegura haber llevado a cabo controles continuos en el Hospital de Torrejón.

La consejera confirmó que mantendría una reunión con responsables de Ribera Salud en la tarde de este martes, 09 de diciembre, para exigir explicaciones sobre la gestión del centro. “De momento no hemos detectado nada, pero tenemos que seguir recabando información para sacar datos claros y lo que vamos a pedir son explicaciones y que nos cuenten”, avanzó Matute, quien insistió en que la respuesta será siempre “contundente” si se encuentra alguna irregularidad, aunque también “ecuánime y coherente”.

Matute subrayó la importancia de mantener la calidad en la atención y recalcó la existencia de una supervisión constante tanto en este centro como en el resto de hospitales de la región. “No me va a temblar una pestaña en ser contundentes para que ese trato de excelencia sea excelente”, aseguró. En esta línea, recordó que desde el primer momento tras la difusión de los audios se envió un equipo multidisciplinar al Hospital de Torrejón.

Pedro Sánchez sobre el caso del Hospital de Torrejón

Un “’trending topic’ para tapar la corrupción”

La consejera destacó que las comprobaciones iniciales reflejan listas de espera por debajo de la media en comparación con otros centros similares. Al respecto, también se refirió a las informaciones circuladas sobre una supuesta reutilización de material quirúrgico de un solo uso. Desde Sanidad se indagó en esos avisos y no se hallaron pruebas que respalden tales acusaciones, las cuales, según Matute, cuestionan tanto la ética como el trabajo de los profesionales del hospital.

Matute se mostró especialmente crítica con los partidos de izquierda, a quienes reprochó generar incertidumbre y “ruido” en torno al sistema sanitario madrileño. Puso como ejemplo anteriores episodios mediáticos y defendió la profesionalidad de los equipos médicos, afirmando que “tenemos la suficiente ética y código deontológico para que, por mucho que me digan como médico que tengo que utilizar un material reutilizado, me niego a hacerlo. ¿Qué están acusando? De connivencia y negligencia a los profesionales. No lo voy a consentir”.

Recordó también que los jefes de servicio del hospital manifestaron sentirse objeto de un ataque a su honor y defendieron que no se ha vulnerado la calidad de la atención ofrecida a los pacientes. En el ámbito institucional, Matute se refirió a la polémica como “’trending topic’ para tapar la corrupción, las saunas, las sobrinas, los puteros, los sobones, las catedráticas sin estudios y todo eso que se está intentando diluir en un Gobierno”.

En su intervención, la consejera lamentó que se juegue “con algo tan sagrado como es la seguridad, la calidad y el bienestar emocional de las personas” y advirtió sobre el impacto que puede tener este tipo de controversia en la confianza y tranquilidad de los pacientes del sistema sanitario público.