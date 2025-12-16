Óscar Puente anuncia que el nuevo abono de transporte único se podrá utilizar a partir del 19 de enero

30/04/2024 Varios viajeros durante la operación salida por el puente de mayo, en la Estación de Atocha, a 30 de abril de 2024, en Madrid (España). Renfe ha ofertado un millón de plazas en sus trenes VE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity para el puente de mayo, en el que se celebra el Día del Trabajador, 1 de mayo, y el día de la Comunidad de Madrid, 2 de mayo. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

El abono único de transporte presentado por el Gobierno este lunes estará disponible para los usuarios a partir del próximo 19 de enero, según ha adelantado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una entrevista concedida este martes en La Hora de la 1 de TVE. El responsable de la cartera también ha aclarado que esta nueva medida no implica la desaparición de los descuentos actualmente vigentes en autobuses, trenes de Cercanías, Media Distancia o Avant.

La medida, que el Ejecutivo prevé aprobar junto a la extensión de las ayudas vigentes en el último Consejo de Ministros del año, permitirá viajar por toda la red de cercanías, media distancia y autobuses estatales del territorio por un precio de 60 euros al mes, que se descontará hasta 30 euros al mes para los menores de 26 años. Así lo avanzaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa de presentación del informe ‘Cumpliendo’.

Para hacer llegar el nuevo producto a los más de dos millones de ciudadanos en los que cifra el Gobierno los potenciales beneficiados, el ministro ha instado a las comunidades autónomas y ayutamientos a sumarse al convenio para integrar los abonos urbanos e interurbanos cuando este sea habilitado. Puente, que lamenta no contar ya con el apoyo de las administraciones, ha asegurado que está “convencido” de que se acabarán adheriendo.

Puente niega que el Gobierno quiera “desviar” la atención

Durante la entrevista, el representante de Transportes ha desmentido que la medida se haya anunciado “para desviar el debate” en un contexto en el que el PSOE se enfrenta una posible crisis por la serie de casos de acoso sexual destapados recientemente entre sus filas. El ministro ha recordado que esta iniciativa entró en la agenda del Gobierno hace ya dos años y que su cartera ya había adelantado su intención de implementarla este 2026.

De hecho, el planteamiento de un abono estatal en España ya se había planteado por la asociación Greenpeace en septiembre de 2024 bajo el nombre T-lleva como una fórmula para potenciar el uso del transporte público y reducir emisiones dañinas para el medio ambiente. Entonces, la ONG trasladó al Ejecutivo su propuesta de billete único en varias reuniones, en las que también presentaron las numerosas firmas recogidas en apoyo a la iniciativa.

Otros ejemplos en Europa

Varios países europeos que ya aplican abonos de transporte únicos que permiten viajar ilimitadamente por un precio fijo en trenes, autobuses, metros y tranvías han servido de ejemplo para diseñar el modelo que España planea aplicar. En Alemania, el Deutschlandticket cubre transporte regional y urbano, incluyendo autobuses y tranvías. Austria cuenta con el KlimaTicket, un pase anual que permite usar prácticamente todo el transporte público del país. Hungría también ofrece una tarjeta mensual que cubre viajes en trenes y autobuses nacionales.

En Portugal, existe un pase nacional de trenes que facilita los desplazamientos por todo el país, aunque no incluye el transporte urbano. Por su parte, Luxemburgo funciona bajo un modelo completamente diferente y ofrece transporte público gratuito para residentes y visitantes, funcionando como un pase nacional sin coste. Estos sistemas buscan simplificar la movilidad, fomentar el transporte sostenible y reducir la dependencia del automóvil, promoviendo un acceso más eficiente y económico al transporte público.