Tinet Rubira, tras el final de ‘OT 2025′: “Claudia no quiere cantar ‘Latin Girl’ en la gira, pero tendrá que hacerlo”

Los finalistas y directivos de 'OT 2025' (PRIME VIDEO).

Operación Triunfo 2025 ha bajado el telón con la victoria de Cristina y una gala final cargada de emoción, pero también con un debate muy presente durante toda la edición: ¿ha enganchado menos que otras temporadas? Para Tinet Rubira, director del formato y una de las voces más autorizadas del universo OT, la respuesta es clara. Y no se basa en sensaciones, sino en datos.

“He hecho todas las ediciones menos una”, ha recordado Rubira en la rueda de prensa de este martes, subrayando que conoce bien los ritmos, tensiones y ciclos del programa. “Todo el equipo sufre el encierro de OT. Todos tenemos ganas de que empiece, pero también de que termine”, ha admitido, poniendo el foco en el desgaste emocional que implica una producción tan larga y exigente, tanto para concursantes como para trabajadores.

Tinet Rubira, director general de Gestmusic (Prime Video; Jose Irun).

Más allá del cansancio, Rubira ha querido desmontar una de las ideas más repetidas en redes: el hecho de de que OT 2025 no haya tenido el mismo tirón que la edición anterior. “Yo me peleo mucho en X con quien dice que este año no ha enganchado, porque eso es una percepción”, ha afirmado con rotundidad. En su opinión, el análisis superficial no resiste la comparación con los números reales de consumo digital.

Aunque las plataformas no facilitan cifras oficiales completas, el responsable del formato asegura manejar datos “que casi son públicos”. Y estos hablan de un crecimiento notable. “La edición pasada nos sorprendió la reacción en TikTok, la interacción fue en billones. Este año nos ha sorprendido que hemos duplicado el consumo digital, hemos llegado a 1.600 millones de visualizaciones en todas las redes de OT. No hemos tenido el boom gigante en TikTok, pero se ha expandido por todas las redes. Ha duplicado OT2023”, ha explicado.

Cristina en 'OT 2025' (PRIME VIDEO).

Esta red social ha seguido siendo una pieza clave del engranaje digital. Según Rubira, durante esta edición se han generado 50.000 publicaciones relacionadas con el programa en esta plataforma. Uno de los grandes motores de ese movimiento ha sido Latin Girl, el tema de Claudia Arenas, que ha dado lugar a más de 4.000 vídeos creados por usuarios. “Todo el mundo me lo ha dicho esta noche”, ha comentado la propia Claudia, inconsciente del alcance viral de la canción. Según el director del formato, la alicantina “no quería cantarla en la gira”; no obstante, Rubira lo tiene claro: “Lo siento, pero tienes que cantarla”.

Grandes datos para Prime Video

Otra de las sorpresas ha sido la recuperación de X, antiguo Twitter, una red que parecía haber perdido peso en la conversación televisiva. “X estaba de capa caída y esta edición ha vuelto a petarlo”, ha asegurado Rubira. Durante las noches de gala, los diez trending topics más comentados estaban relacionados con OT, una señal clara de que el formato sigue siendo un evento en directo capaz de monopolizar a toda una generación.

Claudia Arenas en 'OT 2025' (PRIME VIDEO).

Ese impacto digital ha acompañado a una final muy seguida, celebrada con una gala intensa que coronó a Cristina como ganadora de la decimotercera edición. Tras una primera fase en la que quedaron fuera del podio Claudia Arenas y Guille Toledano, la votación final enfrentó a Cristina, Olivia y Tinho. Con casi la mitad de los votos (46,3%), Cristina se impuso finalmente, seguida de Olivia (30,1%) y Tinho (23,6%).