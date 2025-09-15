Estos son los 16 concursantes que han entrado en la academia de Operación Triunfo 2025

Los 16 concursantes oficiales de OT (@operacióntriunfo)

Después de dos años ha llegado el momento que todos los fans de OT estaban esperando: ha comenzado la Gala 0 que da el silbato de salida a uno de los concursos musicales más vistos del país. Recordemos que, aunque sabemos la identidad de los 18 aspirantes al concurso, debido a los dos capítulos especiales que se lanzaron el pasado viernes 12 de septiembre, solo 16 podían pasar la pasarela al final de la gala.

Un año más, será Chenoa, quien vuelva a ponerse al frente del formato en Prime Video después de sus recientes trabajos en televisión, consolidando su presencia como conductora de distintos programas tras sus experiencias en The FlooryDog House. Además, el jurado estará formado por cuatro grandes artistas: Leire Martínez (exvocalista de La Oreja de Van Gogh), Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cristina Regatero, quien ya formó parte del jurado en la edición de OT 2023.

Los 16 concursantes que han cruzado la pasarela en la Gala 0

Claudia Arenas ha sido la primera concursante en entrar oficialmente a la Academia, después de que Leire Martínez le diera su pase directo y Chenoa le pusiera la pegatina en el pecho. La sorpresa ha llegado con la siguiente ronda de pases de Guille Milkyway, quien le ha dado el pase directo a Lucía Casani y Cristina, la más pequeña de la edición, que ha asombrado al público con su gran voz: “Es algo que no se ve en el plató de OT desde hace mucho tiempo”, le ha confesado Milkyway.

Regatero, por su parte, le ha dado su pase a una de las favoritas de la noche después de su interpretación de California Dreamin de Sia: Judith. Del cuarto grupo ha sido Max el que se ha llevado el pase de Abraham Mateo: “Me ha transmitido mucho y creo que también lo ha sabido transmitir a la pantalla”, ha explicado el cantante de Señorita al anunciarle al nuevo concursante su decisión. Seguidamente, el jurado se ha puesto de acuerdo con el último a Teyou: “Tienes algo dentro”, le han dicho.

Judith en la Gala 0 de OT (@operacióntriunfo)

En este momento, Chenoa ha dado un poco de tiempo para que los jueces pudiesen elegir a los siguientes ocho participantes. Durante este tiempo se ha recordado que se hará la conexión OT de martes a sábado para seguir el día a día de los concursantes. “Los habéis hecho todos genial y nos lo habéis puesto muy difícil”, ha asegurado Leire antes de enumerar a los finales. Así, el primero en cruzar la pasarela, después de los seis pases directos, ha sido Guille Rist. A continuación, Milkyway ha hablado con Javier Crespo para darles la enhorabuena por seguir en el programa.

Cris Regatero ha señalado que es “muy importante elegir una canción con la que nos represente bien, que te vaya bien”, por lo que al señalar a Olivia, todos tenían claro que si no la seleccionaban “nos íbamos a arrepentir”. El próximo en levantarse ha sido Guille Toledano “hemos visto algo diferente en ti”, le ha confesado Abraham Mateo.

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha dado el paso a Carlos al decirle que “la Academia te espera”. La siguiente en cruzar ha sido Salma de Diego, quien ha acabado especialmente emocionada al enterarse de la noticia. Por último, el cantante de Señorita le ha dado a Tinho la buena noticia y a Laura Muñoz, a quien le ha hecho un apunte de su actuación: “Una cosa buena y otra mala: lo has defendido superbién, tienes una técnica brutal; sin embargo”, ha sentido que intentaba imitar a Mónica Naranjo en lugar de dar su voz. Aun así, se ha quedado con ganas de verla al final de programa y le ha dado el pase y ha cruzado con sus compañeros.

Finalmente, los profesores han sido quienes han elegido al 15 participante a María Cruz, quien ha ido corriendo a saludar a sus compañeros muy emocionada y eufórica. Antes de elegir al último concursante de OT 2025, el resto de participantes han tenido que entrar a la Academia. Una vez han abandonado el escenario, el público ha sido el encargado de elegir a Ivan Rojas como el último candidato de la edición. De este modo, Sam y Quique se han quedado a las puertas de la Academia, pero se quedan “en la reserva”, como ha indicado la presentadora.