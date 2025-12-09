‘OT 2025’ vive su noche decisiva antes de la gran final: una gala marcada por sorpresas, emoción y un giro clave hacia el desenlace

Momento de la gala 12 de 'OT 2025'. (Prime)

OT 2025 celebró este lunes su gala 12, una semifinal cargada de emoción, decisiones decisivas y momentos memorables que dejaron configurada la lista definitiva de finalistas que se disputarán la victoria el próximo 15 de diciembre.

La gala, emitida en directo en España y en varios países de Latinoamérica a través de Amazon Prime Video, también supuso la expulsión del undécimo concursante de la edición: Guillo Rist, quien quedó fuera después de que el público se decantara mayoritariamente por salvar a Tinho con un 60% de los votos.

La noche comenzó con energía gracias a la interpretación grupal de Todo irá bien, un tema especialmente simbólico al ser interpretado junto a su autora, Chenoa, quien compaginó este rol con el habitual de anfitriona. De todas las ediciones que ha presentado, esta es en la que la argentina ha sido más aplaudida por su implicación con los concursantes. Tras esta apertura musical, los dos aspirantes a la última plaza en la final, Tinho y Guillo Rist, defendieron sus actuaciones en uno de los duelos más comentados de la temporada por el equilibrio de sus trayectorias y el cariño que ambos habían generado en el público.

Después llegó el turno del resto de concursantes, que actuaron tanto en solitario como en dúos, mostrando un nivel artístico consolidado tras semanas de formación en la academia. La gala contó además con la actuación especial de Edurne, una de las figuras más queridas de la historia del formato, que interpretó su canción navideña Santa Claus llegó a la ciudad, aportando un toque navideño que dio paso a uno de los momentos más esperados: la revelación del último Favorito de la edición.

Míriam Rodríguez subió al escenario para anunciar a los tres concursantes más votados por la audiencia: Cristina, Guille Toledano y Claudia Arenas. Finalmente, fue Cristina quien se llevó el título de favorita, consolidando su posición como una de las voces más destacadas del programa.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando Noemí Galera conectó desde la academia, por última vez esta temporada, ya que la semana que viene se trasladará al plató, para dedicar un mensaje especial a Chenoa. Visiblemente emocionada, la directora de la academia afirmó: “Eres la mejor presentadora que puede tener este formato. Por tu cariño y tus palabras siempre acertadas a los chicos y chicas”. La extriunfita no pudo evitar emocionarse ante este reconocimiento público.

Finalmente, llegó la decisión clave de la semifinal. Chenoa anunció que, con un 60% de los votos, el concursante que se convertía en el quinto finalista era Tinho, lo que dejó a Guillo Rist fuera de la competición en la recta final del programa.

Con esta decisión, los cinco artistas que competirán en la gala final de OT 2025 son Claudia Arenas, Cristina, Guille Toledano, Olivia y Tinho. La final se estructurará en dos fases: en la primera, los cinco participantes ofrecerán actuaciones inéditas tras las cuales se determinarán el cuarto y quinto puesto. Después, el marcador se reiniciará completamente y los tres concursantes más votados reinterpretarán la canción con la que se presentaron en la gala 0. Una vez cerradas las votaciones, se anunciará el tercer lugar y, finalmente, el ganador o ganadora de una de las ediciones más competitivas y seguidas del talent show musical.