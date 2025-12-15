España

Cristina gana ‘Operación Triunfo 2025′: Olivia se hace con el segundo puesto y Tinho completa el podio con el tercero

Guille Toledano y Claudia Arenas se han clasificado en el cuarto y quinto puesto, respectivamente, en la final del ‘talent’ de Prime Video

Guardar
Cristina gana la final de
Cristina gana la final de Operación Triunfo 2025. / Redes sociales del programa

Operación Triunfo 2025 ha clausurado esta decimotercera edición del talent dándole la victoria a Cristina. Después de una gala llena de emociones y marcada por la tensión de los concursantes, tan ansiosos por descubrir la identidad del vencedor como de salir al exterior, Chenoa ha anunciado a la sucesora de Naiara, que se hizo con la victoria en OT 2023 y ha vuelto al programa para entregar el premio.

Desde Infobae España hemos podido asistir a la gala para vivir desde dentro todas las emociones en primera persona. Uno de los grandes puntos que no se ve desde casa es la gran complicidad del jurado con los concursantes, que los animan antes y después de cada actuación. Si bien es cierto que sus valoraciones durante el concurso han sido descafeinadas, al menos se han convertido en un apoyo para los triunfitos.

Los finalistas han abierto la gala con la última grupal de la edición: Marta, Sebas, Guille y los demás de Amaral. No obstante, esta no ha sido la última vez que los concursantes han podido levantar el puño con el característico gesto del programa, ya que más adelante han podido cantar el himno de la edición: Ese lugar. Los 16 concursantes se han podido volver a ver en el escenario, después de su emotivo reencuentro en la academia, aunque también podrán repetir este momento una y otra vez en la gira.

Los cinco concursantes que llegan
Los cinco concursantes que llegan a la final de la gala de Operación Triunfo 2025. De izquierda a derecha, Cristina, Guille Toledano, Claudia Arenas, Tinho y Olivia. / Redes sociales del programa

La gala la ha abierto un innovador Guille Toledano, quien ha sacado su lado más canalla con Haz lo que quieras conmigo de Walls. Después de clavar vocalmente todas sus galas, el reto del cocinero de Guadalajara era más bien encontrar su sello personal para hacer suyas las canciones y no limitarse solo a ser un intérprete.

El turno de Claudia Arenas y Olivia

Después le ha llegado el turno a Claudia Arenas con Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto, aunque ella ha hecho una mezcla con la versión de Nathy Peluso. De esta manera, la triunfita, que se ha hecho viral con Latin Girl, ha podido hacer de una balada, que era el tipo de canción que quería en un principio, toda una performance en la que ha incluido las dotes de baile que ha aprendido en la academia.

Por su parte, Olivia se ha propuesto mostrar un lado diferente que quizás no ha explotado tanto en el concurso: su potencia vocal. Con la presencia que la caracteriza y que la llevó a conseguir las máximas puntuaciones del jurado en la gala 11, la madrileña ha defendido la canción It’s all coming back to me now de Céline Dion.

Las dos triunfitos se suben
Las dos triunfitos se suben al escenario en la gala final de Operación Triunfo 2025. / Redes sociales del programa

Tinho y Cristina cierran la primera fase de la final de ‘OT 2025′

El siguiente en aparecer sobre el escenario ha sido Tinho, quien ha vuelto a mostrar su chorro de voz con Lose Control de Teddy Swims. Una actuación impecable con la que ha seguido la línea de su concurso sin desviarse mucho de las preferencias musicales que ya había mostrado. Con este tipo de gestos, el triunfito ha dado pistas constantes de lo que se podrá ver de él fuera de la academia.

Por último, ha llegado el turno de Cristina, que se había propuesto uno de los grandes retos de la noche para ponerle el broche de oro a su concurso. La joven sevillana ha cantado por primera vez en italiano con el tema La noia, con el que Angelina Mango fue a Eurovisión en 2024. Una vez más, Cristina ha clavado la enérgica coreografía de Vicky Gómez sin dejar de lado la parte vocal. La ganadora ha dado algunos de los mejores momentos de la gala con la intervención de su padre

De izquierda a derecha, Guille
De izquierda a derecha, Guille Toledano, Tinho y Cristina durante sus actuaciones en la gala final de Operación Triunfo 2025. / Redes sociales del programa

Clasificación de la final de ‘Operación Triunfo 2025′

Con los votos acumulados en la app del programa durante toda la semana, Chenoa ha anunciado a los dos participantes que se han quedado fuera del podio: Claudia Arenas, la quinta clasificada con un 13,6% de los votos, y Guille Toledano, el cuarto con un 16,5%. A partir de este momento, los contadores se han reiniciado para iniciar de cero una votación entre Cristina, Olivia y Tinho, que además han tenido la oportunidad de cantar de nuevo su canción de la gala 0 para mostrar su evolución.

Tras mejorar notoriamente las canciones por las que apostaron en su carta de presentación en el programa de Prime Video, se ha paralizado la votación para anunciar el esperado veredicto. Tinho ha conseguido hacerse con un merecido tercer puesto y el 23,6% de los votos, Olivia con el segundo con un 30,1% y la victoria ha sido para Cristina, que se ha hecho con casi la mitad de los votos, el 46,3%. Con Miriam Rodríguez y Naiara en el escenario, los concursantes han despedido por todo lo alto Operación Triunfo 2025.

Temas Relacionados

OT 2025Operación TriunfoPrime VideoTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Isabel Viña, médica, sobre si las proteínas dañan tus riñones: “La respuesta corta es que no”

Los médicos suelen recomendar limitar la ingesta de proteínas en quienes padecen enfermedad renal crónica, especialmente aquellas de origen animal

Isabel Viña, médica, sobre si

Una nueva borrasca se desplaza hacia el oeste, en directo: una treintena de incidencias por lluvias en Sevilla y alerta amarilla en Cataluña

Tras el paso de la borrasca Emilia, un nuevo frente acecha al oeste peninsular, con especial incidencia en la provincia de Sevilla y sus alrededores

Una nueva borrasca se desplaza

“Es el momento de quemarse”: Ayuso pide al PP no ser “tibios” ante la “desgracia” de Sánchez

La Presidenta de la Comunidad de Madrid reclamó a la militancia popular una respuesta apasionada ante la situación nacional durante la cena navideña del partido

“Es el momento de quemarse”:

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Cupón Diario de la Once:

Alerta de seguridad alimentaria: deja de consumir este alimento inmediatamente

La AESAN divulgó una alerta sanitaria en la que avisa sobre el contenido potencialmente peligroso en un popular producto alimentario

Alerta de seguridad alimentaria: deja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Es el momento de quemarse”:

“Es el momento de quemarse”: Ayuso pide al PP no ser “tibios” ante la “desgracia” de Sánchez

Sánchez niega que este sea su peor momento como presidente y descarta rotundo un adelanto: “Tenemos un proyecto que no acaba en 2027″

Pedro Sánchez nombrará a otra mujer como portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría

Interior cesa al jefe de la Policía Nacional en Lleida, un comisario condenado en 2003 por acoso sexual a una subordinada

La UCO señala a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso por inflar un 50% contratos de Enusa adjudicados a Acciona

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 15 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Trabajo pacta con los sindicatos más días de permiso por duelo y nuevos derechos para acompañamiento familiar

Precio de la luz sigue subiendo: estas son las tarifas por hora para este martes 16 de diciembre

DEPORTES

Un extenista avisa sobre lo

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1