Reparto de temas de la final de ‘Operación Triunfo 2025′: grupal de Amaral, el himno y canciones de Camilo Sesto, Céline Dion o Walls

Reparto de temas de la final de 'Operación Triunfo 2025' (Prime Video)

La semifinal de Operación Triunfo 2025 dejó fuera de la final a Guillo Rist, por lo que después de tres intensas nominaciones no podrá optar a ganar el formato. Tinho se hizo con ese último puesto de la final gracias al 60% de los votos, así que será quien se bata a duelo con Cristina, Guille Toledano, Olivia y Claudia Arenas.

La gala 13 es la última de la edición, por lo que los concursantes han tenido la oportunidad de escoger sus propios temas para tratar de hacerse con la victoria. Se trata de su despedida del formato, por lo que tendrán que sacar todas sus armas para despedirse por todo lo alto, con un tema que conozcan, pero tomando riesgos para mostrar toda su evolución.

Como cada martes a las 16:00 horas, los triunfitos se han reunido con la directora de la academia Noemí Galera y el director musical Manu Guix para el reparto de temas. Eso sí, en esta ocasión no han contado con el factor sorpresa, puesto que la grupal era la única canción que desconocían previamente que formaría parte de la gala.

Reparto de temas de la gala 13

Canción grupal: Amaral - Marta, Sebas y los demás

Claudia: Camilo Sesto - Vivir así es morir de amor

Cristina: Angelina Magno - La Noia

Olivia: Céline Dion - It’s all coming back to me now

Guille Toledano: Walls - Haz lo que quieras conmigo

Tinho: Teddy Swims - Lose Control

Además, los cinco finalistas no serán los únicos participantes que estarán presentes en la gala. Iván Rojo, Sama de Diego, Carlos Fustel, Judit Garuf, Max Navarro, Laura Muñoz, María Cruz, Lucía Casani, Téyou, Crespo y Guillo Rist tendrán la oportunidad de volver a subirse al escenario. Lo harán para cantar junto a los finalistas el himno que han compuesto dentro de la academia: Ese lugar.

Canciones de la gala 0

Por otro lado, al tratarse de la final la estructura de la gala contará con una dinámica especial. Los concursantes cantarán dos canciones en solitario, pero no todos. Los tres favoritos del público que se hagan con las posiciones más altas tendrán que cantar de nuevo su canción de la gala 0, con el objetivo de mostrar cómo ha ido su desarrollo en el concurso.

El jurado, en la gala 3 de 'OT 2025'. (Prime Video)

Con estas canciones, la primera vez que actuaron en el programa, Claudia Arenas y Cristina consiguieron hacerse con un pase directo para entrar en la academia. No obstante, Tinho, Olivia y Guille Toledano también se convirtieron en concursantes por la decisión del jurado sin tener que recurrir a los profesores o al veredicto del público.

Olivia : Ariana Grande - Break Free

Claudia Arenas : Raye - Oscar Winning Tears

Cristina : Nina Simone - My baby just cares for me

Guille Toledano : Morat - Cuánto me duele

Tinho: Toto - Hold The Line

Con esta última gala se decidirá quién será el sucesor o sucesora de Naiara, que fue quién se hizo con la victoria en Operación Triunfo 2023. Todavía se desconoce si la aragonesa estará presente en la final para ceder el testigo o si habrá alguna otra actuación especial.