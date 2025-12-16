España

Sagrario Alonso, psicóloga, explica las razones por las que han aumentado las bajas por depresión: “El primer motivo es un ambiente laboral tóxico”

Las bajas por problemas emocionales casi se han multiplicado por 5 desde 2018

La psicóloga Sagrario Alonso, explica
La psicóloga Sagrario Alonso, explica las razones por las que han aumentado las bajas por depresión.

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se pierden 12.000 millones de días laborales a causa de la depresión y la ansiedad. Estos trastornos mentales han visto aumentar su incidencia entre la población española, especialmente desde la pandemia. En los últimos años, los casos diagnosticados de trastornos mentales han alcanzado una prevalencia de 355,9 casos por cada 100.000 habitantes, siendo la ansiedad, los trastornos del sueño y los trastornos depresivos los más frecuentes.

Los problemas de salud mental siguen una tendencia creciente desde el año 2016, según el último informe del Sistema Nacional de Salud elaborado por el Ministerio de Sanidad. Así, no es de extrañar que cerca del 20% de la población afirme haber buscado ayuda psicológica en el último año.

Los trastornos mentales acaban por afectar a la vida cotidiana, también a la laboral. Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), las bajas por síntomas emocionales han aumentado cerca de un 490% entre 2018 y 2024. En ese periodo, se registraron un total de 808 patologías mentales asociadas al trabajo. Los episodios de ansiedad son los más frecuentes, representando más del 70% de los casos.

Los trastornos mentales son ya la segunda causa de incapacidad temporal en el país y es la depresión el que más bajas causa, con una media de 167,9 días. Se trata de una afección bastante incapacitante y, de hecho, tan solo el 21% de los pacientes con depresión se encuentra trabajando, según el INE.

“El problema es un ambiente laboral tóxico”

Empleado incómodo y triste en
Empleado incómodo y triste en su oficina refleja un ambiente laboral tóxico y estresante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas que puede haber detrás de una depresión son innumerables: la genética influye, pero también las situaciones socioeconómicas y personales. En el entorno de trabajo, la psicóloga Sagrario Alonso opina que “el problema número uno es un ambiente laboral tóxico, el acoso de compañeros o jefes y otros conflictos laborales”.

La especialista ha explicado en sus redes sociales (@sagrarioalonso.psicologa) que “la gente pide la baja por síntomas relacionados con ansiedad y depresión”, tal y como evidencian los datos. “Antiguamente, no se exponían este tipo de problemas directamente a la profesional de la salud, sino que la persona presentaba unos síntomas físicos que en realidad venían causados por problemas de salud mental”, ha expresado.

La concienciación de la población sobre la importancia de la salud mental ha crecido y eso también ha hecho que más personas hablen abiertamente de sus problemas de bienestar emocional. Los españoles consideran ya la salud mental como su principal preocupación sanitaria, según los resultados del Monitor Global de la Salud Mental elaborado por Ipsos. Pese a la mayor sensibilización sobre la situación, quienes sufren estos problemas no siempre buscan ayuda: según Ipsos, un 37% de los españoles ha sufrido episodios de depresión prolongada, aunque un 43% declara no haber tomado ninguna medida para abordar su malestar. “Si te sientes mal, si ir a trabajar te provoca ansiedad, pánico, tienes un problema de salud mental. Te recomiendo que busques ayuda de un profesional”, concluye Alonso en su vídeo.

