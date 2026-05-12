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Un niño de ocho años encuentra una estatuilla con 1.700 años de antigüedad: podría ser una representación de Zeus

Dor Wolynitz hacía una excursión exclusiva para familias de paracaidistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) cuando encontró “una piedra interesante con rayas”

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El hallazgo fue realizado por Dor Wolynitz, residente de Rehovot, quien integraba un grupo de familias de paracaidistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante el recorrido
Dor Wolynitz ha encontrado una estatuilla con 1.700 años de antigüedad en el desierto del Néguev (Autoridad de Antigüedades de Israel)

Durante una excursión familiar en el cráter Ramón, en el desierto del Néguev, un niño de ocho años ha encontrado una estatuilla romana de aproximadamente 1.700 años de antigüedad. El hallazgo fue realizado por Dor Wolynitz, residente de Rehovot, quien realizaba una excursión exclusiva para familias de paracaidistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). “Todo empezó porque quería encontrar piedras con muchas vetas para estudiarlas y enseñárselas a mi clase, y entonces encontré esta porque pensé que era una piedra con muchas vetas”, ha relatado el niño para la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA).

Dor ha descrito que la encontró “de repente”: “Vi una piedra interesante con rayas en el suelo y la recogí. Me pareció un objeto inusual”, ha añadido. La pieza tiene seis centímetros por cada lado y representa la parte superior de un torso masculino, parcialmente cubierto por una tela esculpida con pliegues. Cuando se dio cuenta de que esa piedra tenía algo especial, fue corriendo hasta el supervisor de la Unidad de Prevención de Robos de la IAA, Akiva Goldenhersh, para contarle su hallazgo. “Creo que he encontrado una piedra interesante”, le dijo emocionado.

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Un torso tallado en fosforita, un mineral ligero del desierto del Néguev

Tras una inspección inicial, Goldenhersh ha reconocido que pensó que “era un fósil, pero luego me fijé en los pliegues esculpidos de la prenda, ¡y me emocioné mucho!”, ha afirmado para el IAA. El análisis posterior del objeto estuvo a cargo del geólogo de la IAA, Dr. Nimrod Wieler, quien determinó que la estatuilla fue tallada en fosforita, un mineral ligero común en el desierto del Néguev. El lugar donde fue hallada se sitúa cerca del sitio arqueológico de Khan Saharonim, una antigua posada de la ruta internacional de las especias, utilizada durante el periodo nabateo y romano.

Los nabateos fueron un pueblo seminómada dedicado al comercio, con una presencia significativa en la región entre los siglos III a. C. y II d. C. El fragmento recuperado apunta a una integración de influencias locales y foráneas en la región. De esta forma, “el hecho de que esté hecha de material local indica razonablemente que la estatuilla fue fabricada en Israel y no importada”, sostiene Goldenhersh.

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Con los primeros análisis del estilo de vestir de la figura, los expertos consideran que el objeto data de la época romana. “Aparece vestida con una especie de manto pesado llamado himatión, sin quitón visible, o prenda interior”, ha explicado el Dr. Nimrod Wieler. Además, “la manera de esculpir los pliegues y la elección de un material tan delicado indican un altísimo nivel de habilidad por parte del artista”.

El hallazgo fue realizado por Dor Wolynitz, residente de Rehovot, quien integraba un grupo de familias de paracaidistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante el recorrido
Los científicos analizan la estatua hallada en el desierto del Néguev (Autoridad de Antigüedades de Israel)

Aun así, Goldenhersh ha subrayado que hablar de la figura que inspira esta figura es complicado: “Estilísticamente, podría tratarse del dios Júpiter, o de Zeus-Dushara, un dios nabateo que fue identificado y fusionado con Zeus en el contexto del encuentro entre la cultura nabatea, muy extendida en la región del Néguev, y el mundo helenístico-romano”, ha detallado el supervisor de la IAA.

“Este pequeño hallazgo refleja, por lo tanto, la combinación de tradiciones locales con influencias del mundo clásico”, ha añadido. Pero también ha reconocido el valor de Dor al entregarlo a la Autoridad de Antigüedades de Israel “para que pudiéramos investigarla y publicarla, de modo que el público en general pueda conocer estos hallazgos especiales”, ha concluido.

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