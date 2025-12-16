El Gobierno elige al coronel Pedro Merino Castro como nuevo dirigente de la UCO: ha trabajado en la Moncloa y la Zarzuela

Varios agentes de la Guardia Civil, durante un registro (Elena Fernández / Europa Press)

El Ministerio del Interior ha nombrado al coronel Pedro Merino Castro como nuevo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según Europa Press. Tiene experiencia en la formación y un pasado en Moncloa o la Zarzuela. Será el reemplazo de Rafael Yuste, quien ha sido recientemente ascendido al rango de general.

Este relevo supone una apuesta por la continuidad y la experiencia en la dirección de la UCO, unidad clave en investigaciones de alto impacto nacional, destacando los hallazgos recientes de casos de corrupción que involucran a antiguos miembros del PSOE, entre los que se encuentran los informes sobre Koldo García, Ábalos y Santos Cerdán, o el reciente caso de la SEPI y Leire Díez.

El nombramiento resalta la trayectoria profesional del nuevo responsable, quien asume el desafío de preservar la eficacia y el prestigio de la UCO en un contexto de alta exigencia operativa y mediática. Su experiencia previa evidencia una carrera amplia, con diversos destinos y contribuciones relevantes a la Guardia Civil, consolidando su perfil como referente en la institución.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil finalizan el registro de la sede de la empresa Acciona en Bilbao, ubicada en la Alameda Rekalde, de donde han salido cuatro agentes con sendas mochilas. (Europa Press)

De la Zarzuela a la Moncloa

Dentro de sus funciones más relevantes figura su labor como Ayudante de Campo del Rey Felipe VI, puesto que demanda un alto nivel de confianza y profesionalidad. Años después, estuvo en el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, hasta 2022, cuando fue destinado a la Comandancia de Salamanca, su último puesto.

También ha formado parte de la Misión MAPE, bajo la Unión Europea Occidental, desplegándose en Albania en 1999, donde contribuyó asesorando en temas de seguridad y cooperación internacional. A lo largo de su trayectoria, ha participado en equipos de expertos en Policía Judicial, ofreciendo asistencia técnica a la Policía Nacional Dominicana entre 2009 y 2010.

Como recoge Salamanca Al Día, su dedicación se refleja en un destacado historial de reconocimientos. Ha recibido la cruz de plata de la orden del mérito de la Guardia Civil, la encomienda de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y la Venera del Águila Azteca de los Estados Unidos Mexicanos, avalando una trayectoria vinculada al servicio público, la cooperación internacional y la excelencia profesional.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama de hicrocarburos.

Investigaciones de la UCO

La UCO es el principal cuerpo de investigación anticorrupción en España, responsable de desmantelar tramas complejas que afectan a instituciones públicas y partidos políticos. Recientemente, la UCO ha intensificado su actividad en casos de gran relevancia, como la investigación sobre la presunta red de corrupción en la SEPI, que ha implicado registros en organismos como Correos, Hacienda y Transición Ecológica.

En este contexto, la exsocialista Leire Díez fue detenida por su presunto liderazgo en un plan para desacreditar a la propia UCO y a la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de anular causas que afectan a políticos y empresarios Además, la UCO ha estado investigando al exministro José Luis Ábalos, ya en la cárcel como medida preventiva, vinculado a una trama de hidrocarburos y a la obtención de beneficios personales a través de concesiones administrativas, así como a empresas públicas como Correos.