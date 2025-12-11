España

La UCO concluye que la trama de hidrocarburos de Víctor de Aldama y Claudio Rivas sobornó con un millón de euros al exministro Ábalos

La Guardia Civil sostiene que Rivas, “máximo dirigente de la organización criminal” recurrió a Aldama para obtener la influencia de Ábalos

Guardar
Imagen de archivo de José
Imagen de archivo de José Luis Ábalos. (Europa Press)

La trama de hidrocarburos que presuntamente lideraban el comisionista Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas prosigue con un nuevo revés. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que ambos destinaron “aproximadamente un millón de euros" a sobornos para el exministro José Luis Ábalos y otros cargos públicos.

Así lo ha relevado la Benemérita en un nuevo informe de 180 páginas presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Infobae España. En este se recoge que entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024, una organización criminal encabezada por Rivas, que este coordinaba y dirigía, y con la participación esencial de Víctor de Aldama, desarrolló un plan para obtener, de forma ilícita, la autorización administrativa que permitiera a la empresa Villafuel S.L. operar como mayorista de hidrocarburos.

Para lograrla era de obligación legal acreditar tres millones de euros en fondos propios, requisito que la organización no cumplía. Para sortearlo, recurrieron a la influencia del entonces ministro Ábalos, a través de su asesor y mano derecha Koldo García y del propio De Aldama, quien actuaba como intermediario con acceso directo al entorno del ministro.

Aldama desvinculó a Begoña Gómez del rescate de Air Europa en un audio a Koldo García

Así, la Guardia Civil explica que “dicha licencia constituyó el elemento nuclear que posibilitó la operatividad de una estructura empresarial instrumental ideada para operar con efectividad en el mercado de los hidracarburos” y contaba que Rivas, a través de a empresa Have Got Time S.L “generó un presunto fraude millonario cuantificado en 49.213.613,36 euros durante los años 2021 y 2022 por la Hacienda Pública. Un millón de esta cantidad fue destinada ”a comprar la voluntad del cargo público“, concluye la UCO.

Según la UCO, la trama sobornó a Ábalos con aproximadamente un millón de euros, mediante pagos en efectivo, transferencias y, especialmente, la adquisición y cesión del chalet de La Alcaidesa, en la provincia de Cádiz, elegido personalmente por el ministro. La vivienda y los pagos formaron parte de las “dádivas y contraprestaciones ilícitas” destinadas a asegurar que Ábalos influyera en los órganos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Ministerio de Industria y Turismo (MINCOTUR) y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) para agilizar y orientar la concesión de la autorización.

La organización consideraba que la obtención de la licencia estaba garantizada mientras Ábalos mantuviera su poder político. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le cesó el 10 de julio de 2021 sin dar explicaciones públicas, lo que “constituyó un punto de inflexión dado que dificultó e impidió la materialización del acuerdo inicialmente previsto debido”. Aun así, las gestiones de influencia continuaron a través de distintos altos cargos y contactos dentro de los ministerios implicados.

El informe sostiene, además, que el fraude previo en el sector —a través de GASLOW y otras sociedades— generó más de 49 millones de euros entre 2021 y 2022, parte de los cuales se destinaron a financiar los sobornos y la operativa de Villafuel.

Temas Relacionados

Víctor de AldamaGuardia Civil EspañaAudiencia NacionalEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Plus Ultra, la aerolínea de accionistas venezolanos acusada de emplear dinero del Estado español para blanquear capitales: una historia marcada por los números rojos

Los empresarios Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles se hicieron con la participación mayoritaria de una empresa que nunca logró salir de las pérdidas

Plus Ultra, la aerolínea de

Juan Muvdi, psiquiatra: “Estar enfadado todo el día es un signo de alarma”

A pesar de que el sentimiento de enfado es normal e incluso saludable, su presencia constante puede ser un problema

Juan Muvdi, psiquiatra: “Estar enfadado

La UCO confirma que Ábalos medió con los jefes de gabinete de Maroto y Riberta para beneficiar a una empresa de Aldama de hidrocarburos

El informe expone que Koldo mantuvo contactos directos con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y con Marc Isaac Pons, jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica

La UCO confirma que Ábalos

Marta Ortega, presidenta de Inditex, sobre su infancia: “Cuando era pequeña, me decían que tenía mucha suerte”

La hija de Amancio Ortega tan solo tiene un 0,0014% del capital de la empresa, aunque su salario alcanza el millón anual

Marta Ortega, presidenta de Inditex,

Quién es María Guardiola, la discreta funcionaria que llegó a la cima política al convertirse en la primera presidenta de Extremadura

De técnica de la Junta a referente del cambio político en la región, su rápida carrera la ha llevado del despacho a un poder condicionado por pactos y desgaste

Quién es María Guardiola, la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO confirma que Ábalos

La UCO confirma que Ábalos medió con los jefes de gabinete de Maroto y Riberta para beneficiar a una empresa de Aldama de hidrocarburos

Quién es María Guardiola, la discreta funcionaria que llegó a la cima política al convertirse en la primera presidenta de Extremadura

Cómo funcionaría el vis a vis íntimo que solicita Ábalos: encuentros de hasta tres horas con cama, baño y mobiliario básico

Los mensajes que la secretaria de Mazón intercambió con el entonces president, su jefe de gabinete y Pradas el día de la DANA: “Pero cómo voy a descansar!!”

Eulen despide a cuatro trabajadores por comprar en Leroy Merlin y desayunar fuera varias veces en horario laboral: les pilló un detective

ECONOMÍA

El 75% de los empleados

El 75% de los empleados de grandes almacenes pide que el trabajo en domingos y festivos sea voluntario y compensado: “Queremos más tiempo para vivir”

Ángel Malanda, un bombero forestal agredido por la Policía en la manifestación de Madrid: “He notado una especie de agüilla, era gas pimienta”

El Congreso aprueba la subida salarial de los funcionarios para 2025 y 2026 con el apoyo del PP

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 diciembre

Madrid y Málaga son las capitales con mayor diferencia de renta entre ricos y pobres y Zaragoza y Palma, las más igualitarias

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”