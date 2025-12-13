España

Leire Díez y el expresidente de la SEPI quedarán en libertad: la Fiscalía no pide prisión y considera suficientes las medidas cautelares

Solicitan la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado para los tres

Leire Díez
Leire Díez y los otros dos detenidos quedarán en libertad. Según EFE, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que la conceda bajo medidas cautelares a Leire Díez, exmilitante del PSOE, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Antxon Alonso, empresario relacionado con el exdirigente socialista Santos Cerdán.

Al no haber ninguna otra parte presentada más allá de la Fiscalía, el juez no podrá acordar prisión para ellos. Según informa la agencia, se solicitará la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas como cautelares, asumiendo que no existe un riesgo de fuga o de eliminación de pruebas que implique la cárcel.

La Guardia Civil detuvo este miércoles a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, bajo las órdenes emitidas por el juez, quien mantiene el secreto de sumario en las investigaciones. La causa, promovida por la Fiscalía Anticorrupción, investiga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido investigar en los juzgados madrileños a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por posible intento de soborno a dos fiscales: Ignacio Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de Anticorrupción en el 'caso Villarejo', y al fiscal del 'caso 3%', José Grinda.

Caso Leire Díez

El caso se basa en una presunta trama de corrupción vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y a contratos públicos. La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, se centra en delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y organización criminal.

Según los informes, Leire Díez habría liderado un supuesto plan delictivo para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de anular causas judiciales que afectaban a políticos y empresarios. Además, se la investiga por su papel de intermediaria entre empresarios y responsables de entidades públicas, para facilitar la adjudicación de contratos públicos.

Díez, que también trabajó en empresas públicas como ENUSA y Correos, registradas en los últimos días por la UCO, niega cualquier irregularidad y se ha defendido públicamente. La conocida como “fontanera del PSOE” lleva meses en el foco por su supuesta implicación en la trama Koldo.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterado que el partido ya ha tomado medidas contra el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y ha tachado de "falsedades" las últimas declaraciones realizadas por su hijo Víctor Ábalos. (Fuente: PSOE)

El expresidente del SEPI y el socio de Cerdán

Vicente Fernández, por su parte, es investigado por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante su mandato en la SEPI y por su posterior relación con Servinabar, empresa de la que fue asesor tras dejar la presidencia del organismo público. El tercer detenido, Antxon Alonso, es un empresario con vínculos empresariales y personales con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, que también está vinculado a Servinabar.

El operativo ha incluido registros en sedes de empresas públicas y privadas, así como en organismos como Correos, Hacienda y Transición Ecológica, con el objetivo de recopilar documentación sobre contratos y subvenciones bajo sospecha. La coincidencia con los avances del caso Koldo, a través de la encarcelación del propio Koldo y de Ábalos, dejan al PSOE en una situación muy comprometida.

De momento, los tres detenidos quedarán en libertad bajo medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado. La investigación seguirá su curso para determinar el papel de los tres o si existen otros implicados en la presunta trama de corrupción de contratos e influencia.

