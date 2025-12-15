Espana agencias

Interior cesa al comisario que puso al frente de la Policía en Lleida por tener una condena por acoso sexual

Guardar

El Ministerio del Interior ha ordenado este lunes el cese del comisario Antonio José Royo Subías, al que había puesto al frente de la Policía Nacional en Lleida, tras trascender que este mando policial tenía una condena por acoso sexual.

Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado la orden de cesar a este comisario de 63 años que fue condenado en 1999 por acoso sexual a una subordinada.

Según adelantó el diario 'Segre' y 'El País', fue condenado por la Audiencia de Guipúzcoa y el Tribunal Supremo al considerar probado que presionó en 1999 a una subordinada para que mantuviera relaciones con él y que le dio "un manotazo en los glúteos".

Antonio José Royo, que tomó posesión de su cargo el pasado 9 de diciembre, fue considerado autor de un delito de acoso sexual agravado por hacer prevalecer su superioridad, por lo que fue condenado a una multa de 1.080 euros y a indemnizar a la víctima con 3.000 euros. El agente continuó en la Policía y ascendió a comisario en 2017.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gerard Martín: "Con paciencia y esfuerzo han llegado los goles"

Infobae

Cuba: Díaz-Canel exige que el Partido Comunista funcione "distinto" en medio de la crisis

Infobae

Sánchez designará a una mujer como portavoz del Gobierno para sustituir a Pilar Alegría

Sánchez designará a una mujer

El magistrado Enrique Arnaldo señala la "tolerancia mutua" y el "autocontrol institucional" como claves democráticas

El magistrado Enrique Arnaldo señala

Canarias registra rachas de 159 km/h y más de 100 litros por metro cuadrado de lluvia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez nombrará a otra

Pedro Sánchez nombrará a otra mujer como portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría

Interior cesa al jefe de la Policía Nacional en Lleida, un comisario condenado en 2003 por acoso sexual a una subordinada

La UCO señala a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso por inflar un 50% contratos de Enusa adjudicados a Acciona

La jueza pide aclarar si pueden recuperarse los mensajes de WhatsApp borrados que el jefe de gabinete de Mazón intercambió con el expresident el día de la DANA

El PP presiona a Yolanda Díaz para que deje de “fingir enfado” y fuerce la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Trabajo pacta con los sindicatos más días de permiso por duelo y nuevos derechos para acompañamiento familiar

Precio de la luz sigue subiendo: estas son las tarifas por hora para este martes 16 de diciembre

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

‘La Caixa’, El Corte Inglés, CaixaBank, Telefónica e Inditex: los ‘motores’ que más contribuyen al crecimiento económico de España

DEPORTES

Un extenista avisa sobre lo

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1