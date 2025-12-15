España

El puesto fronterizo de La Jonquera, junto a Francia, se encuentra en una situación “imposible de soportar”: los agentes de la Guardia Civil han caído de 52 a 14

La escasez “se traduce en una caída de la actividad”. “Este año se han detenido un 84% menos de personas en comparación con el promedio anual habitual”, denuncian desde JUCIL

Guardar
El puesto fronterizo de La
El puesto fronterizo de La Jonquera, entre España y Francia. (Nacho Doce/Reuters)

El puesto fronterizo de La Jonquera es uno de los puntos estratégicos más importantes de España. En la frontera con Francia, está situado en la autopista AP-7 y por él circulan cientos de miles de vehículos cada día, lo que lo convierte en uno de los escenarios claves para interceptar desde tráfico de drogas hasta fugitivos reclamados internacionalmente.

Sin embargo, la situación del puesto es cada vez más complicada. Según han denunciado desde JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, el número de efectivos se ha reducido drásticamente en los últimos años, pasando de contar con aproximadamente 52 agentes a disponer de tan solo 14 en la actualidad.

A raíz de esta problemática, ya se están viviendo las primeras consecuencias de la falta de agentes. Desde JUCIL destacan que la situación “se traduce en una caída de la actividad”. “Este año se han detenido un 84% menos de personas en comparación con el promedio anual habitual”.

A esto se le suman los problemas que enfrentan los propios agentes. Según relata a Infobae España Mila Cívico, portavoz de JUCIL y representante de los afectados, “es una situación imposible de soportar. Las cosas que me dicen es que ‘no lo soporto’, ‘no me siento bien’”. “Al final les está afectando a la salud”, porque “si tú no tienes el personal suficiente, no puedes tener unos turnos acordes, por lo que les toca doblar, y es un sufrimiento”. “No es lo mismo poder estar trabajando una semana de mañana, otra de tarde, sin previsión, que tener un turno preestablecido”, explica.

El problema de las vacantes

“El problema principal es que no se cubren las vacantes, porque es un destino poco atractivo y no se está haciendo nada para mejorar la situación”, denuncia Cívico, y añade que los agentes “están abandonados”.

Y es que las únicas soluciones que se están dando por el momento, según JUCIL, es trasladar a agentes de otros destinos, lo que acaba “despoblando otras unidades”. La asociación afirma que actualmente existe un déficit generalizado, con más de 17.000 vacantes en todo el cuerpo, que se intensifica con estas situaciones concretas. “Una cifra que, según las estimaciones de la asociación, se incrementará probablemente hasta las 24.000 vacantes en los próximos años debido a la jubilación masiva de los agentes pertenecientes a las promociones de los baby boomer”, agregan.

Por ello, Cívico destaca que la solución a corto plazo sería “convocar nuevas plazas para este puesto y que se puedan incorporar a los puestos específicos”. Para ello, desde JUCIL han solicitado “formalmente la creación de una comisión de servicio específica para esta unidad, a semejanza de la ya existente para la Aduana de la Farga de Moles, con el objetivo de reforzar urgentemente la plantilla y garantizar la seguridad y la operatividad en la frontera”.

Más de 9.000 millones de euros en externalizar las fronteras europeas: las violaciones de derechos humanos a costa de la UE.

Una respuesta de la DGCC “insuficiente y evasiva”

Sin embargo, la respuesta de la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) ha sido “insuficiente y evasiva”, según la asociación, ya que ha trasladado la “responsabilidad de la solicitud de refuerzos directamente al mando local, sin comprometer a la Dirección General a buscar una solución estructural y urgente, como es la creación de una comisión específica”.

“La Dirección General no puede eludir su responsabilidad con respuestas genéricas; exigimos una medida inmediata, como la comisión de servicio que hemos solicitado, para recuperar la operatividad en este puesto estratégico. A esta urgencia hay que añadir la necesidad de declarar esta área como Zona Especial de Singularidad (ZES). Consideramos que con unos incentivos similares a los del País Vasco, los guardias civiles verían con buenos ojos solicitar Cataluña y se podría conseguir un arraigo por parte de estos”, destacan desde JUCIL.

Temas Relacionados

Guardia CivilGuardia Civil EspañaFranciaNarcotráficoSindicatosSindicatos PolicíaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las fuertes lluvias de la borrasca Emilia, en directo: tres carreteras cortadas en Murcia, una por el desbordamiento de la rambla del Curtís, en Mula

Según la Aemet, la alerta roja en el norte de Valencia se reduce a naranja a partir de las 6.00 horas del lunes, mientras que el sur pasa directamente a amarilla

Las fuertes lluvias de la

La empatía aleja la tristeza: un estudio demuestra que las personas que ayudan a los demás son más felices

Una investigación de la Universidad de Mannheim, en Alemania, ha encontrado una relación entre la amabilidad y la satisfacción vital

La empatía aleja la tristeza:

La tiranía del ‘like’ que ha causado la batalla del Gobierno contra las redes sociales: cómo el algoritmo “actúa como tragaperras” y afecta a los menores

El Ejecutivo endurece su presión sobre Meta y prepara un veto para menores de 16 años

La tiranía del ‘like’ que

El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

La gran mayoría son contratos menores adjudicados sin publicidad ni concurrencia. Entre 2016 y 2022, por ejemplo, el 77% de los ingresos de una de estas sociedades procedió del hospital

El Hospital Ramón y Cajal

El pulso entre PP y Vox marca la recta final de las elecciones de Extremadura: una campaña similar para conquistar al mismo votante

Ambos partidos comparten escenarios, símbolos y mensajes en una pugna directa por conquistar al electorado conservador

El pulso entre PP y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Hospital Ramón y Cajal

El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

El pulso entre PP y Vox marca la recta final de las elecciones de Extremadura: una campaña similar para conquistar al mismo votante

El PSOE extremeño trata de remontar una debacle prevista por las encuestas con un Sánchez volcado con un candidato que no ilusiona

Los 800 ‘afortunados’ de Las Rozas: la única de las 25 grandes ciudades de Madrid que obsequia a sus funcionarios con una cesta de Navidad

Cómo España se convirtió en “un problema” para Trump: la supuesta conexión de Zapatero con Maduro, los contratos del Gobierno de Sánchez con Huawei y la polémica en Defensa

ECONOMÍA

Regalar sí es cuestión de

Regalar sí es cuestión de edad: los boomers gastan más, los Z son más rácanos, los X optan por lo práctico y los millennials por experiencias

Defender el campo contra el “fanatismo climático”, bajar impuestos y recortar cargos: las propuestas de Vox para las elecciones de Extremadura

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Air Europa reconoce que la suspensión de vuelos a Venezuela genera “muchas pérdidas” y “problemas para los usuarios”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”