Guardias civiles dicen basta: alertan de un aumento exponencial del narcotráfico en el sur

Sevilla, 15 dic (EFE).- Los guardias civiles que participan este lunes en una jornada sobre narcotráfico organizada por la Federación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Andalucía han alertado de un aumento exponencial de la delincuencia vinculada a esta actividad y han exigido soluciones efectivas para frenarla.

Este colectivo mayoritario en el instituto armado ha abordado la realidad operativa y jurídica que sufren los agentes, con un preocupante incremento tanto de la delincuencia como de las agresiones a guardias civiles, un "desafío" al Estado de derecho especialmente grave en el sur de España.

"La tragedia de Barbate no sirvió para nada", ha resumido el guardia civil de Seguridad Ciudadana en Cádiz Víctor Carrasco, al referirse al asesinato de dos compañeros que fueron brutalmente embestidos por una narcolancha en el puerto de esa localidad gaditana en febrero de 2024.

En su ponencia 'El triángulo del narcotráfico en Chiclana y el litoral gaditano', ha denunciado que cuando hay temporal las narcolanchas vuelven a los puertos mientras los agentes siguen sin apoyo: "Hubo un despliegue inicial que ya no existe", ha dicho Carrasco, quien ha apuntado a estructuras jerarquizadas que llegan a pagar unos 1.500 euros mensuales a jóvenes por labores relacionadas con la logística que abastece a narcolanchas como el 'petaqueo'.

El secretario nacional de Organización de AUGC, Germán Gómez, ha exigido soluciones para este "desafío" al Estado de derecho en el sur peninsular y ha vuelto a insistir en que tanto guardias civiles como policías nacionales deben ser considerados profesión de riesgo tras las más de 16.000 agresiones que sufrieron según los últimos datos disponibles de 2024.

Esta "alarmante" situación requiere de una reforma del Código Penal, un endurecimiento de las penas por los atentados contra los agentes y, en el caso de Andalucía, la declaración de una zona de especial singularidad con refuerzo de medios materiales y humanos, además de retomar una unidad "tan necesaria" como la desmantelada OCON Sur.

"Necesitamos un nuevo modelo policial para la lucha contra esta lacra en Andalucía, que aumenta de forma continua y constante. Desde el Gobierno no están dando ni una sola solución efectiva a través de acciones policiales contundentes. O se toman medidas desde ya o esto se va a agravar en un futuro muy cercano", ha expuesto el secretario general de la Federación Andaluza de AUGC, José Manuel Manso.

Por su parte, el secretario provincial de AUGC en Huelva, Lucas Lavilla, se ha referido a la situación especialmente grave en este punto del litoral andaluz, con las fronteras fluviales que constituyen el Guadiana en el límite con Portugal y el Guadalquivir, y ha focalizado en el parque de Doñana uno de los enclaves peninsulares con mayor entrada de droga.

"Doñana es el mayor parque natural sin vigilancia física de Europa", ha alertado este representante, quien ha lamentado que no haya unidad específica en ese entorno contra el narcotráfico y que agentes del Seprona, dedicados entre otras funciones a la búsqueda de pozos ilegales, tengan que abordar esta delincuencia.

A la falta de medios personales y materiales suficientes, se une el uso de armas -incluidas cada vez más las de guerra con munición perforante- por parte de las organizaciones del narcotráfico, que en zonas como Almería también se mezcla con la inmigración irregular.

La extensión del narcotráfico, ha expuesto, lleva a que esta actividad delictiva capilarice cada vez en la sociedad, lo que incluye incluso a algunos agentes, como se ha conocido recientemente por parte de un guardia civil que habría podido sabotear presuntamente patrulleras.

"Da igual que sea un guardia civil o un fontanero, una persona que ayuda a un narcotraficante es un delincuente. Si encima está vestido de uniforme es doble delincuente", ha sentenciado. EFE

