Cercanías Madrid convoca huelga para este miércoles 15 de octubre: así es como afectará a los 600.000 usuarios

La huelga convocada por los trabajadores de Renfe coincidirá con la huelga general promovida en apoyo al pueblo palestino por la situación en Gaza, organizada por los sindicatos CCOO y UGT

Aarón Caballero Illescas

Imagen de un tren de Cercanías. (Diego Radamés /Europa Press)

El transporte público es uno de los motores fundamentales para la movilidad ciudadana. Según las estimaciones que hizo la empresa el año pasado, más de 600.000 personas usan Renfe Cercanías Madrid al día.

Tal y como ha comunicado la propia empresa, se ha decretado un 75% de servicios mínimos en hora punta y un 50% en hora valle. Esto quiere decir que, de 7:30 a 9:30 de la mañana y de 18:00 a 20:00 de la tarde, la frecuencia de trenes será mayor que en el resto de horas.

Comunicado de Cercanías Madrid. (X)

Cómo afectará a los usuarios

Este recorte tendrá consecuencias para los usuarios. Si en las franjas de mayor afluencia los trenes suelen pasar de 6 a 8 minutos, ahora lo harán de 8 a 13 minutos aproximadamente, lo que asegura un flujo relativamente constante en las horas punta.

Sin embargo, en el tramo de las horas valle, la cantidad de trenes bajará considerablemente. En estos momentos, la frecuencia normal suele comprender entre 9 y 14 minutos. Sin embargo, con un servicio del 50%, el tiempo suele ser mayor. En principio deberían pasar entre los 20 y 30 minutos.

Ante cualquier inconveniente o incidencia durante la jornada, los usuarios pueden ponerse en contacto con Renfe a través de sus canales oficiales en redes sociales, donde se ofrecerá información y asistencia actualizada.

Cómo planificar los viajes del día

La huelga convocada por los trabajadores de Renfe coincidirá con la huelga general promovida en apoyo al pueblo palestino por la situación en Gaza, organizada por los sindicatos CCOO y UGT. Esto implica que, además de los paros en el servicio ferroviario, podrían producirse alteraciones en otros sectores y servicios públicos.

Además, el corte de la línea 6 de Metro de Madrid es otro factor a tener en cuenta. Esto ha provocado que en estaciones como Moncloa las aglomeraciones sean aún mayores. Por todos estos motivos, la planificación previa se convierte en un elemento clave para garantizar que los desplazamientos sean lo más seguros y eficientes posibles.

Imágenes de los trabajadores de Renfe en la estación de Atocha durante la DANA

El primer paso para organizar el viaje es aumentar la antelación habitual. En días normales, muchos de los usuarios calculan su tiempo considerando horarios estándar de trenes y metros. Sin embargo, en una jornada de huelga, los intervalos se incrementan, por lo que hay que tener paciencia y salir con más tiempo que de costumbre.

Otra estrategia esencial es identificar rutas alternativas. Aunque algunas opciones puedan ser más largas o implicar transbordos adicionales, en una jornada de huelga suelen ser más fiables que depender únicamente de la línea afectada.

Cuando los servicios están reducidos, la flexibilidad horaria es fundamental. Si es posible, puedes adelantar o retrasar tu viaje para aprovechar los periodos en los que el servicio mantiene un mayor número de trenes en circulación.

Durante la huelga, es fundamental mantenerse informado. Los usuarios deben estar pendientes de la cuentas oficiales de Renfe y consultar con las aplicaciones móviles. Es conveniente activar las alertas para estar informado en todo momento.

