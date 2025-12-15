España

Santiago Abascal felicita al nuevo presidente electo chileno, José Antonio Kast: “Justo lo que Chile necesita para abrir una nueva etapa de esperanza, orden y futuro”

El candidato de Vox evidencia en sus redes sociales el apoyo mutuo entre formaciones ultraconservadoras a nivel internacional

El nuevo presidente electo José
El nuevo presidente electo José Antonio Kast, tras ganar las elecciones en Chile, y Santiago Abascal. En una fotografía subida por el líder de ultraderecha español felicitando a Kast por su victoria. / Red social X

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado públicamente al nuevo presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria en las elecciones. A través de un mensaje difundido en la red social X, recogido por Europa Press, Abascal ha expresado: “Enhorabuena a mi querido amigo y aliado José Antonio Kast, nuevo presidente electo de la República de Chile, por su aplastante victoria, y al pueblo chileno por haber optado, con una decisión clara y arrolladora, por la verdad, la libertad y la prosperidad”.

En su valoración, el líder de ultraderecha ha subrayado que Kast “ha demostrado la fortaleza, las convicciones y la inteligencia de un verdadero estadista”, cualidades que, en su opinión, son “justo lo que Chile necesita para abrir una nueva etapa de esperanza, orden y futuro”. Estas declaraciones inciden en la cercanía política y personal entre ambos líderes.

El respaldo de Abascal a Kast se enmarca en la sintonía ideológica entre Vox y el Partido Republicano chileno, así como en la estrategia de apoyo mutuo entre formaciones ultraconservadoras a nivel internacional. La reacción del líder de Vox ha tenido lugar pocas horas después de conocerse los resultados oficiales, consolidando la imagen de Kast como referente de la derecha en América Latina, según ha informado la Agencia EFE.

A la tercera va la vencida: Kast gana las elecciones en Chile

La jornada electoral en Chile ha estado marcada por una alta participación y por la polarización entre los dos principales bloques políticos. El candidato del Partido Republicano de Chile, José Antonio Kast, ha sido proclamado presidente electo tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo. El triunfo de Kast, con el 100 por cien del escrutinio completado, ha sido interpretado como un giro hacia posiciones conservadoras en el país sudamericano.

El candidato de ultraderecha Kast, abogado de ascendencia alemana, se ha presentado por tercera vez a los comicios. Tras las elecciones de 2017, en las que se quedó en la primera vuelta, y las de 2021, cuando fue superado por Boric, ha conseguido llegar al Palacio de la Moneda. De esta manera, Kast es el primer presidente de ultraderecha tras la dictadura de Pinochet, la cual ensalza.

Según los datos publicados por el Servicio Electoral de Chile (Servel), el líder de ultraderecha ha obtenido el 58,61 por ciento de los votos, superando a la candidata de la coalición de izquierda, Jeannette Jara, que ha alcanzado el 41,39 por ciento. El recuento oficial, ya disponible en la página web del Servel, refleja que se han emitido 10.380.322 votos válidos, de los cuales 6.084.364 han sido para Kast y 4.295.958 para Jara. El total de votos emitidos asciende a 11.167.420, incluyendo 650.294 votos nulos (5,82 por ciento) y 136.804 votos en blanco (1,23 por ciento).

Imágenes de la llegada de Santiago Abascal a la Puerta del Sol, a la concentración en apoyo a Edmundo González como presidente de Venezuela. (Fuente: vox)

Con este resultado, José Antonio Kast ha confirmado las previsiones que anticipaban su triunfo en la segunda vuelta, impulsado por el respaldo de los candidatos de derecha que no han pasado a la ronda final, a pesar de que Jeannette Jara se impuso en la primera votación. La victoria de Kast ha sido calificada de “aplastante” por diversos sectores, dada la diferencia de más de 17 puntos porcentuales entre ambos candidatos.

