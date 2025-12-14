Jeannette Jara felicitó a José Antonio Kast por su contundente triunfo electoral en Chile: “El pueblo habló fuerte y claro”

Jeannette Jara habla a sus seguidores en Santiago tras reconocer su derrota en la segunda vuelta presidencial (REUTERS/Pablo Sanhueza)

La candidata del Partido Comunista de Chile, Jeannette Jara, reconoció este domingo su derrota en la segunda vuelta presidencial frente al postulante conservador José Antonio Kast, quien se impuso con un contundente 58,30% de los votos.

En un mensaje al país tras la difusión de los resultados oficiales, Jara destacó la importancia de la democracia y afirmó que la voluntad expresada en las urnas debe ser respetada.

“El pueblo habló fuerte y claro”, dijo al iniciar su declaración, en la que evitó cuestionamientos al escrutinio y se centró en el escenario político que se abre tras el balotaje.

La dirigente comunista confirmó que mantuvo un contacto con el ahora presidente electo pocos minutos después de difundidos los resultados.

“Hace pocos minutos me comuniqué con el presidente electo para desearle éxito por el bien de Chile y de todas las personas que viven en nuestro valle”, señaló.

Simpatizantes de Jeannette Jara reaccionan en Santiago mientras se conocen los primeros resultados del balotaje presidencial (REUTERS/Pablo Sanhueza)

En su mensaje, Jara remarcó que aceptar una derrota electoral también forma parte de la responsabilidad democrática y sostuvo que ese momento pone a prueba la coherencia de los liderazgos políticos.

Durante su intervención, agradeció el respaldo recibido a lo largo de la campaña y destacó el trabajo de quienes la acompañaron en el recorrido electoral por el país.

Mencionó a los votantes que apoyaron su candidatura en distintas regiones y dedicó un reconocimiento especial a su entorno familiar. Explicó que la campaña estuvo marcada por el compromiso con una visión de país centrada en la mejora de las condiciones de vida y en la reducción de desigualdades, sin desconocer el resultado adverso en las urnas.

Jara afirmó que, pese a la derrota, continuará vinculada al trabajo político y social.

“Como he trabajado hasta ahora, seguiré trabajando para que la vida en nuestro país no sea una cuesta arriba, para que el progreso llegue a todos los rincones de Chile”, declaró.

Desde esa perspectiva, anticipó que su sector asumirá un rol opositor con énfasis en la vigilancia de las políticas públicas y en la defensa de las conquistas sociales alcanzadas en los últimos años.

La representante comunista llamó a mantener la unidad desde la oposición y reafirmó su compromiso de seguir trabajando en favor de la ciudadanía chilena (REUTERS/Pablo Sanhueza)

En su mensaje, la dirigente comunista insistió en la necesidad de mantener la cohesión de las fuerzas que la respaldaron. Repitió de forma enfática la palabra “unidad” y sostuvo que el desafío inmediato será cuidar el capital político y social construido durante la campaña.

Llamó a evitar el desaliento y a transformar el resultado electoral en una oportunidad de reorganización. También pidió a sus adherentes mantener la participación activa en la vida pública y no replegarse tras la derrota.

La candidata derrotada abordó el clima político posterior a la elección y expresó su rechazo a la confrontación y a la violencia.

“Por el bien de Chile debemos dejar atrás las asperezas, la desinformación y la odiosidad”, afirmó. En la misma línea, señaló que la convivencia democrática requiere reconocer al adversario y preservar el respeto entre sectores con visiones distintas sobre el rumbo del país.

Jara expresó su disposición a colaborar con el nuevo gobierno en aquellas iniciativas que considere beneficiosas para la población.

“Presidente electo José Antonio Kast, en todo lo que sea bueno para Chile encontrará mi apoyo”, aseguró, al tiempo que aclaró que esa actitud no implica renunciar a una oposición firme ni a la defensa de su programa. Según explicó, el rol opositor deberá combinar exigencia política con responsabilidad institucional.

Hacia el cierre de su intervención, la dirigente hizo referencia a la necesidad de reflexión interna tras el revés electoral. Planteó que su sector deberá analizar los resultados y corregir errores sin alimentar divisiones ni resentimientos.

“La derrota siempre es breve, mañana se vuelve a trabajar”, afirmó, al convocar a sus seguidores a mantener la actividad política y social.