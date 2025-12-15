Líderes internacionales felicitaron a José Antonio Kast por su contundente victoria en las elecciones de Chile

Kast logró una contundente victoria en el balotaje de este domingo en Chile (REUTERS/Juan Gonzalez/File Photo)

La victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, en las que derrotó por amplio margen a la candidata de izquierda Jeannette Jara, generó este domingo una rápida ola de reacciones internacionales, con mensajes de felicitación y señales de expectativa sobre el rumbo político y diplomático del país sudamericano.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó al presidente electo y expresó la disposición de Washington a trabajar con su futura administración. “Felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera asociarse con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, señaló en un mensaje difundido en redes sociales.

En América Latina, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó tanto el resultado electoral como el desarrollo del proceso democrático. En un mensaje público, felicitó al pueblo chileno por la “ejemplar jornada democrática” y a Kast por su elección, y afirmó que confía en que ambos países trabajarán juntos para profundizar la amistad y la cooperación bilateral.

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró con entusiasmo el triunfo del líder del Partido Republicano. Expresó su “enorme alegría” por lo que definió como un “aplastante triunfo” y sostuvo que el resultado representa “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, además de manifestar su expectativa de avanzar en una agenda común contra lo que denominó el “socialismo del siglo XXI”.

José Antonio Kast, candidato presidencial del ultraderechista Partido Republicano de Chile, vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Santiago de Chile el 14 de diciembre de 2025 (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Desde Colombia, el ex presidente Iván Duque también envió un mensaje de felicitación al mandatario electo chileno y subrayó la participación ciudadana en los comicios. Duque señaló que el pueblo chileno se expresó masivamente en las urnas y reafirmó su compromiso con la democracia, la libertad y el Estado de derecho, al tiempo que deseó éxito a Kast en la tarea de promover el diálogo político, fortalecer la seguridad y avanzar en el progreso con respeto por las instituciones.

En la misma línea se expresó el ex presidente de Ecuador Guillermo Lasso, quien felicitó a Kast por su “contundente victoria” y afirmó que Chile se pronunció “con absoluta claridad” a favor de la libertad, la seguridad, la apertura y el progreso. Lasso sostuvo que el liderazgo del nuevo presidente chileno permitirá consolidar una cooperación firme y estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos.

Las reacciones internacionales se produjeron tras confirmarse el triunfo de Kast con el 58,61 % de los votos, frente al 41,39 % obtenido por Jeannette Jara, con el 83,4 % de las mesas escrutadas, según datos preliminares del Servicio Electoral (Servel). El exdiputado de 59 años se impuso en las 16 regiones del país, incluidos bastiones tradicionales de la izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana.

Partidarios de José Antonio Kast, candidato presidencial del ultraderechista Partido Republicano de Chile, se reúnen durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Santiago, Chile, el 14 de diciembre de 2025 (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Se trata de la segunda victoria presidencial más amplia desde el retorno de la democracia en Chile, solo superada por el triunfo de Michelle Bachelet en 2013. Kast se convertirá además en el primer dirigente identificado abiertamente con el pinochetismo en llegar a La Moneda por la vía democrática, tras haber defendido la continuidad de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988.

La campaña electoral estuvo marcada principalmente por el debate sobre la delincuencia y la migración irregular, temas centrales del discurso de Kast, que ha prometido endurecer las políticas de seguridad, impulsar expulsiones masivas de migrantes y construir cárceles de máxima seguridad para líderes del narcotráfico.

El presidente electo asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, cuando reciba la banda presidencial de manos del actual mandatario, Gabriel Boric. Su Gobierno comenzará con un Congreso fragmentado, sin mayorías claras, un escenario que obligará a Kast a negociar acuerdos legislativos en un contexto de fuerte polarización política y alta expectativa internacional sobre el rumbo que adoptará Chile en los próximos años.