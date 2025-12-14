América Latina

Jeannette Jara y José Antonio Kast: dos polos opuestos que chocan en el balotaje para llegar al Palacio de la Moneda en Chile

La segunda vuelta enfrenta a la representante comunista frente a un abogado republicano que capitaliza el malestar por la inseguridad y el cambio social

Guardar
Kara y Kast se enfrentan
Kara y Kast se enfrentan en el balotaje de este domingo en Chile (REUTERS/Juan Gonzalez)

Chile celebra este domingo un balotaje que enfrenta a dos figuras marcadamente opuestas, tanto por su origen como por su visión de país. Jeannette Jara, candidata de ascendencia popular y trayectoria en la izquierda progresista, y José Antonio Kast, referente de la derecha dura y promotor de una agenda de orden público inflexible, se miden en la segunda vuelta para llegar al Palacio de la Moneda y suceder al presidente Gabriel Boric.

Ambos candidatos encarnan propuestas disímiles y cuentan con trayectorias que reflejan la diversidad del Chile actual. Jara se presenta como la mayor exponente del ascenso social y la reforma desde la base, mientras Kast busca capitalizar el deseo de firmeza institucional y valores tradicionales.

Jeannette Jara

La oficialista Jeannette Jara ganó
La oficialista Jeannette Jara ganó en primera vuelta, pero los sondeos auguran una victoria contundente de Kast en segunda vuelta (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Jeannette Jara llega al balotaje respaldada por una amplia coalición de centroizquierda vinculada al gobierno de Gabriel Boric. Con 51 años, su historia personal refleja una realidad común en sectores populares de Santiago. Creció en El Cortijo, al norte de la capital chilena, y pasó gran parte de su infancia con sus abuelos en una vivienda modesta y precaria. Antes de destacarse en el ámbito académico y político, trabajó en labores informales como recolectora de frutas y cajera.

Desde los 14 años forma parte del Partido Comunista (PC), aunque sostiene posiciones críticas respecto al ala ortodoxa: ha manifestado en público su desacuerdo con la visión tradicional del partido sobre regímenes como el cubano o venezolano, declarando que “Venezuela y Cuba no son democracias” y se ha referido al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura.

La periodista Alejandra Carmona, autora de su biografía, afirma que Jara “se planta como disidente” dentro del PC.

Durante la universidad, se desempeñó como dirigente estudiantil y completó carreras de administración pública y derecho. Está divorciada y tiene un hijo.

Por primera vez, después de haber consolidado nuestra vida democrática, una persona que viene de los sectores populares puede llegar a gobernar”, señaló Jara en una entrevista.

Su paso por la función pública alcanzó notoriedad como ministra de Trabajo en la actual administración, donde consiguió implementar la reducción de la semana laboral de 45 a 40 horas y gestionó la reforma del sistema privado de pensiones.

Jeanette Jara forma parte del Partido
Jeanette Jara forma parte del Partido Comunista (PC), aunque sostiene posiciones críticas respecto al ala ortodoxa (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El carisma y la capacidad de convocar diálogo son atributos que sus partidarios enfatizan, aunque personas cercanas han señalado que reacciona con vehemencia cuando se trata de su entorno familiar.

Con un discurso que interpela a la trayectoria de quienes viven del esfuerzo cotidiano, Jara genera empatía en amplios sectores sociales. Constanza Contreras, estudiante universitaria, lo sintetizó tras un acto en Valparaíso: “Es una persona común y corriente, y sabe lo que la gente del pueblo sufre y pasa”.

José Antonio Kast

Todas las encuestas dan como
Todas las encuestas dan como favorito a José Antonio Kast para el balotaje de este domingo

En el otro extremo del espectro político se encuentra José Antonio Kast, abogado de 59 años y presidente del Partido Republicano, agrupación que fundó en 2019. Es hijo de un inmigrante alemán que, tras la Segunda Guerra Mundial, estableció en Chile una exitosa empresa familiar de embutidos. Su hermano fue ministro durante la dictadura de Augusto Pinochet, figura a la que Kast ha elogiado en distintas ocasiones.

Kast persiste en una estrategia de liderazgo vertical: según la politóloga Javiera González, “no acepta críticas ni disidencias”. Identificado con un estricto credo católico, está casado y tiene nueve hijos. Sus posturas son marcadamente conservadoras: rechaza el aborto, se opone al matrimonio igualitario y promueve un enfoque tradicional en temas de familia. Es miembro del movimiento Schönstatt.

Su discurso electoral enfatiza la seguridad y la migración. Kast propone fortalecer el control policial y aumentar el poder de fuego de las fuerzas del orden, algo que ejemplifica mostrando su propio revólver.

En materia migratoria, ha enfatizado en reiteradas ocasiones su intención de expulsar a extranjeros sin residencia legal.

 José Antonio Kast, abogado de
 José Antonio Kast, abogado de 59 años y presidente del Partido Republicano (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Si no lo hacen voluntariamente, los vamos a buscar para deportarlos”, ha advertido en la campaña. Como parte de su agenda, ha visitado países como El Salvador, Italia y Hungría, y sostiene lazos estrechos con figuras conservadoras internacionales, como el líder español Santiago Abascal.

En sus recorridos de campaña, Kast se presenta protegido detrás de vidrios blindados.

En actos públicos, fija una cuenta regresiva para implementar la deportación de inmigrantes indocumentados en caso de llegar al gobierno. Estas propuestas generan apoyos sólidos, pero también inquietud, sobre todo en sectores feministas y progresistas de la sociedad chilena.

“Los derechos que nos puede quitar a las mujeres son muchos”, expresó al respecto Catherine Astudillo, empleada de banca y madre soltera.

De cara al balotaje de este domingo, todas las encuestas auguran una victoria contundente de Kast. Sin embargo, Jara busca atraer a los votantes de Franco Parisi -quien terminó tercero con 19% en la primera vuelta- para dar el gran golpe y así llegar al Palacio de la Moneda.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

ChileElecciones Chile 2025Jeannette JaraJosé Antonio KastPartido ComunistaPartido RepublicanoÚltimas Noticias AméricaBalotaje en ChileSegunda vuelta en ChileGabriel Boric

Últimas Noticias

El embajador de EEUU en Chile acusó al presidente Gabriel Boric de haber cortado la comunicación entre ambos países

“Ha sido decepcionante no poder tener esa comunicación abierta”, manifestó Brandon Judd, horas antes del balotaje que se celebra este domingo en la nación sudamericana

El embajador de EEUU en

Rixi Moncada reiteró que “jamás” va a reconocer los resultados de las elecciones y eleva la crisis institucional en Honduras

Tras una asamblea extraordinaria, el partido oficialista Libre anunció que no otorgará “legitimidad” al Gobierno que surja de los comicios generales del 30 de noviembre

Rixi Moncada reiteró que “jamás”

Incautaron un iPhone oculto en un termo que intentaron entregar a la pareja del narco Sebastián Marset en una cárcel militar de Paraguay

Militares paraguayos detectaron el teléfono durante una visita a Gianina García Troche en la prisión de Viñas Cué. El intento fue atribuido a su hermano, quien quedó en libertad al no estar tipificada la maniobra como delito

Incautaron un iPhone oculto en

La presidenta del CNE de Honduras denunció amenazas de muerte en la etapa final del escrutinio electoral

Después semanas después de las elecciones, cuyo conteo de votos aún no finalizó, Ana Paola Hall dijo que ella y su hija afrontan serios riesgos que podrían afectar su libertad y su integridad física

La presidenta del CNE de

A dos semanas de las elecciones, Honduras sigue sumergida en un polémico escrutinio y sin un presidente electo

El país aún no conoce al ganador de los comicios, mientras se sumerge en una espiral de polémicas. Cinco claves para entender la crisis postelectoral

A dos semanas de las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quiénes son los hinchas de

Quiénes son los hinchas de Estudiantes de La Plata que resultaron heridos por el choque de tres micros

Asesinaron a un adolescente de 15 años de una puñalada a la salida de una fiesta de egresados en Jujuy

Resultados del Baloto y Revancha sábado 13 de diciembre: números ganadores del sorteo de HOY

Fiscal Camargo marca límites a la paz total y advierte posible captura de alias Calarcá

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy domingo 14 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Canciller iraní acepta visitar Beirut después de que su par libanés rechazara invitación

Pekín mantendrá una trilateral con Tokio y Seúl en medio de la tensión por Taiwán

El Reino Unido y la Unión Europea calificaron el marco de las negociaciones por la paz en Ucrania como un “momento crucial”

Israel baraja demoler icónico campo de fútbol en campamento refugiados palestinos en Belén

Los japoneses escogen 'oso' como ideograma del 2025 tras ola récord de ataques y víctimas

ENTRETENIMIENTO

Lily Collins: los problemas alimenticios

Lily Collins: los problemas alimenticios y una mala relación con su padre antes de ser la gran la estrella de “Emily en París”

“Togo”: la historia real del perro héroe de Alaska que inspiró una película

North West, la hija de Kim Kardashian, responde a las críticas por su piercing en el dedo a los 12 años

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a Los Juegos del Hambre en Sunrise on the Reaping

Josh Hutcherson reveló que recién conoció el rechazo después del éxito de Los Juegos del Hambre