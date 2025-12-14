José Antonio Kast, el abogado de raíces alemanas que prometió “dejar la vida” para “reconstruir” a Chile

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast (REUTERS/Pablo Sanhueza)

José Antonio Kast Rist, de 59 años, fue electo presidente de Chile este domingo al imponerse en el balotaje frente a la candidata comunista Jeannette Jara, poniendo fin a un ciclo político de tres postulaciones consecutivas, todas ellas marcadas por un discurso conservador y por la promesa de restablecer el orden, reforzar la seguridad y reactivar el crecimiento económico.

Padre de nueve hijos, casado con la abogada Pía Adriasola y miembro del movimiento católico de Schoenstatt, Kast llega al poder con un partido que nunca había gobernado Chile.

Abogado, ex diputado y fundador del Partido Republicano, Kast asumirá en La Moneda con una agenda centrada en seguridad pública, control migratorio y crecimiento económico, los pilares que estructuraron su campaña en la recta final.

Nació en Santiago el 18 de enero de 1966, es el menor de diez hermanos y proviene de una familia de ascendencia alemana. Se formó como abogado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde inició su militancia política en el movimiento gremialista. En ese espacio conoció a Jaime Guzmán, uno de los principales ideólogos de la derecha chilena y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido en el que Kast militó durante casi dos décadas.

Kast se impuso en el balotaje de este domingo frente a la candidata comunista Jeannette Jara (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Postuló propuestas como el cierre de la frontera con Bolivia, el refuerzo de la enseñanza religiosa en las escuelas y la liberación de detenidos por crímenes cometidos durante la dictadura militar que a su juicio “fueron injustamente presos”.

Fue diputado en cuatro períodos consecutivos. En 2016 abandonó la UDI tras diferencias con su dirigencia, argumentando que el partido había dejado de defender sus principios fundacionales.

Un año después compitió por primera vez por la Presidencia como independiente y obtuvo un 8% de los votos. El resultado marcó el inicio de una construcción política propia.

En 2019 fundó el Partido Republicano, desde donde consolidó una plataforma de derecha conservadora con énfasis en orden, autoridad y valores tradicionales. En 2021 ganó la primera vuelta presidencial con el 27,8% de los votos, aunque perdió el balotaje frente a Gabriel Boric.

En 2021, Kast ganó la primera vuelta presidencial con el 27,8% de los votos, aunque perdió el balotaje frente a Gabriel Boric

Tras su derrota, Kast participó en foros y encuentros de líderes conservadores en Europa y América. Asistió a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Estados Unidos y a eventos organizados por Vox en España.

También mantuvo vínculos con dirigentes como Viktor Orbán, Nayib Bukele y Giorgia Meloni. En noviembre de 2024 felicitó públicamente a Donald Trump por su victoria electoral.

“Mis felicitaciones a Donald Trump. Un nuevo triunfo de la libertad y el sentido común”, escribió en la red X.

La campaña que lo llevó a la Presidencia mostró ajustes tácticos respecto de sus intentos anteriores. Evitó profundizar en temas de agenda valórica y concentró sus mensajes en lo que denominó un “Gobierno de emergencia”.

"Soy un hombre de convicciones, defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, afirmó durante la campaña. También adelantó el tono simbólico de su mandato: “Vamos a volver a hablar de Dios, de la Patria y de la familia”.

José Antonio Kast durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Estados Unidos (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

En materia migratoria, una de sus principales banderas, reiteró propuestas de control estricto de fronteras. En un acto en Viña del Mar aseguró: “Vamos a cerrar las fronteras, le vamos a exigir a esas 300.000 personas que entraron de manera irregular que dejen nuestra patria”. Su discurso en seguridad incluyó un fortalecimiento de las policías y un respaldo explícito a las fuerzas armadas en tareas de control territorial.

Su victoria en el balotaje marcó un punto de inflexión en el sistema político chileno y abrió una nueva etapa en la derecha del país.

Con el cambio político que implica su arribo al poder, Chile inicia un período marcado por la promesa de una restauración conservadora tras casi dos décadas de alternancia progresista y centro-derecha en el Ejecutivo. Este mismo domingo, minutos después de votar, sostuvo que el país atraviesa “una situación muy compleja” y prometió “dejar la vida” para reconstruirlo.

Al cerrar su campaña, Kast resumió el momento con una frase que terminó siendo premonitoria: “La tercera es la vencida”.