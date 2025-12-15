Pasta amatriciana, una receta italiana con un toque picante e ideal para comer en temporadas frías

Pasta amatriciana. (Adobe Stock)

La pasta amatriciana es uno de los emblemas culinarios de Italia que conquista por su sabor intenso y la sencillez de su preparación. Este plato tradicional, originario de la localidad italiana de Amatrice, es una preparación con un toque picante ideal para combinarlo con una copa de vino.

La receta consiste en un sofrito de guanciale dorado en su grasa, salsa de tomate de calidad y queso pecorino rallado. Esta preparación destaca por su rapidez y la potencia de sus aromas.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción del guanciale y la salsa: 15 minutos

Cocción de la pasta: 10-12 minutos

Tiempo total aproximado: 35-40 minutos

Ingredientes

400 g de pasta seca 150 g de guanciale (se puede sustituir por panceta o bacon, pero tendrá menos sabor) 400 g de tomate pelado 40 g de queso pecorino 1 guindilla seca Aceite de oliva virgen extra Sal (al gusto) Pimienta negra (opcional)

Cómo hacer pasta amatriciana, paso a paso

Corta el guanciale en tiras o cubos de aproximadamente un centímetro. Pon el guanciale en una sartén fría y llévala a fuego medio-bajo. Es fundamental dorar el guanciale lentamente para que suelte toda su grasa y quede crujiente. Cocina entre cinco y siete minutos. Retira el guanciale y resérvalo. Deja la grasa en la sartén. Añade la guindilla y sofríe brevemente. Incorpora el tomate pelado triturado en la sartén. Cocina a fuego medio de 10 a 15 minutos, removiendo para espesar la salsa. Añade de nuevo el guanciale a la salsa y cocina dos minutos. Sazona con sal (modera la sal si el guanciale y el pecorino son salados). Cocina la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Reserva un poco del agua de la cocción para ligar la salsa si lo necesitas. Mezcla la pasta directamente en la sartén con la salsa de amatriciana, añadiendo un poco de agua de cocción si es necesario para que la salsa quede cremosa. Retira del fuego y añade la mayor parte del queso pecorino rallado. Mezcla bien. Sirve inmediatamente, espolvorea el resto del pecorino y, si lo deseas, agrega pimienta negra.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

La receta está pensada para cuatro porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 630 kcal

Proteína: 22 g

Grasas: 23 g

Hidratos de carbono: 87 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La pasta amatriciana se puede conservar en un recipiente hermético en el frigorífico hasta dos días. Si se guarda ya mezclada con la pasta, es recomendable añadir un poco de agua caliente al recalentar para recuperar la textura de la salsa. Además, conviene calentarla a fuego lento, removiendo de vez en cuando, para que los sabores se integren mejor y evitar que la pasta se seque.