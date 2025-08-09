España

Estas son las cinco partes de España en las que se bebe más vino: hay sorpresas

Un creador de contenido pone a prueba a un invitado para descubrir qué provincias lideran el consumo, según datos del Ministerio de Cultura

Por Ángela Benito Sánchez

Creador de contenido hace un
Creador de contenido hace un juego para adivinar cuáles son los lugares de España donde más se consume vino. (@mejor_no_preguntes/TikTok)

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el creador de contenido “Mejor No Preguntes” (@mejor_no_preguntes) propone un reto sencillo en apariencia: que su invitado adivine las cinco provincias españolas donde más vino se consume. La dinámica es directa: el invitado dice un nombre y el presentador confirma o descarta.

La primera respuesta fue inmediata: La Rioja. Nadie se sorprendió cuando el presentador confirmó que ocupaba el número uno. “Es un tópico, pero también es real”, comentó, recordando que el dato procede de un estudio elaborado por el Ministerio de Cultura. El acierto no solo reforzó la fama vitivinícola de la región, sino que marcó un comienzo fuerte para el invitado, que empezó a lanzar sus siguientes apuestas.

España es uno de los países más reconocidos cuando se trata de la calidad de sus vinos. Aquí tienes los mejores.

Apuestas fallidas y descubrimientos intermedios

Tras el acierto inicial, el invitado intentó seguir por la lógica de la tradición vinícola. Mencionó el País Vasco, pero el presentador negó su presencia en la lista, algo que le sorprendió por el popular kalimotxo y el consumo de txakoli en la zona. También probó con Asturias, que tampoco figuraba, y con Cantabria, que fue descartada de inmediato.

El presentador fue guiando el juego con pistas y reacciones, confirmando que algunos nombres que parecían obvios quedaban fuera. Entre los intentos también apareció Andalucía, pero no estaba en el top cinco. La dinámica mantenía un ritmo rápido: propuestas, confirmaciones y negativas.

Finalmente, el invitado acertó con Castilla-La Mancha, que ocupaba la segunda posición. El presentador volvió a remarcar que la fuente era oficial y que se trataba de una región con amplias extensiones de viñedo y gran volumen de producción. La presencia de Castilla-La Mancha no sorprendió, pero sí su posición tan alta, por encima de otros territorios más asociados en el imaginario popular al vino de calidad.

Cataluña cierra el ranking con sorpresa

Con cuatro puestos descubiertos, al invitado le faltaba adivinar quién cerraba la lista. El presentador dejó caer que era una provincia que él mismo no se imaginaba como gran consumidora de vino. La respuesta final fue Cataluña, y la reacción inmediata fue de sorpresa.

El creador del vídeo comentó que no esperaba ver a Cataluña en este ranking, aunque reconoció que zonas como Tarragona están cerca de regiones con gran tradición vitivinícola. La comunidad, además, cuenta con denominaciones de origen de gran prestigio como Penedès, Priorat y Empordà.

La sorpresa se reflejó también en los comentarios de quienes vieron el vídeo. Algunos defendieron la posición catalana recordando la calidad de sus vinos y que no todo es cava en la región. Otros se centraron en las ausencias, insistiendo en que no apareciera el País Vasco o bromearon diciendo que en La Rioja “abres el grifo y sale vino”.

La interacción entre el presentador y el invitado, combinada con las reacciones del público, convirtió el vídeo en un pequeño recorrido por los tópicos y realidades del consumo de vino en España, con datos oficiales que confirmaron algunas intuiciones y desmontaron otras.

