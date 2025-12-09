La receta del bizcocho de Rosalía: aromas cítricos y aceite de oliva que dan una personalidad única, paso a paso

La cantante catalana ha dado a conocer en sus redes sociales la receta del bizcocho que llevó a 'La Resistencia'. / Captura de pantalla de Instagram

Los aromas cítricos y el aceite de oliva dan a este bizcocho una personalidad única y evocadora que se asemeja a la que derrocha la propia Rosalía. Estos dos ingredientes forman parte de la receta que la cantante dio a conocer cuando acudió a ‘La Revuelta’, en RTVE. Esta es la elaboración de un bizcocho inspirado en los sabores tradicionales españoles, con el matiz especial del licor y la ralladura de naranja, dando como resultado un postre que destaca por su esponjosidad y fragancia.

Este bizcocho es originario de la repostería popular española, con especial arraigo en Galicia y otras regiones en las que el aceite de oliva sustituye a la mantequilla para lograr una miga tierna y sabrosa. La incorporación de Grand Marnier o cualquier otro licor cítrico refuerza su carácter festivo, mientras que la ralladura y el zumo de naranja aportan frescura y color. Puede degustarse solo o con acompañamientos como mermelada de naranja amarga, nata montada o fruta fresca. Llega ahora después de la colaboración con la argentina Ailu Tokman, creadora de contenido sobre recetas culinarias, con quien ya subió un vídeo preparando empanadas.

Receta del bizcocho de Rosalía

El ya bautizado como bizcocho de Rosalía se caracteriza por su textura húmeda y delicada, un intenso aroma a naranja y el sutil fondo del licor. Es una excelente opción para quienes buscan un postre fácil de elaborar, sin renunciar a la autenticidad de la repostería de siempre. La técnica consiste en mezclar los ingredientes líquidos y añadir los secos tamizados, logrando una masa aireada cuyo secreto reside en el batido inicial de los huevos.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 15 minutos

Montado y mezclado: 10 minutos

Horneado : 40-50 minutos

Enfriado y desmolde: 20 minutos

Tiempo total estimado: 1 hora 20 minutos

Ingredientes

Una taza de aceite de oliva (unos 200 ml)

Tres huevos grandes

Una taza y un cuarto de leche (unos 300 ml)

Ralladura de una naranja (o de limón)

Un cuarto de taza de Grand Marnier o el licor que prefieras (unos 60 ml)

Zumo de una naranja (unos 100 ml)

Una taza y tres cuartos de azúcar (unos 350 g)

Dos tazas de harina (unos 280 g)

Una cucharadita de sal

Una cucharadita de polvo para hornear (levadura química tipo Royal)

Media cucharadita de bicarbonato de sodio

Azúcar glas para espolvorear

Cómo hacer el bizcocho de Rosalía, paso a paso

Precalienta el horno a 180℃ y engrasa el molde con un poco de aceite de oliva, espolvoreando harina para evitar que se pegue. Bate los huevos con el azúcar hasta conseguir una mezcla blanquecina y voluminosa. Utilizar batidora eléctrica facilita la esponjosidad del bizcocho. Añade el aceite de oliva poco a poco y, después, la leche, el zumo de naranja, el Grand Marnier y la ralladura de naranja o limón. Mezcla hasta integrar. Tamiza la harina con la sal, el polvo para hornear y el bicarbonato. Incorpora esta mezcla seca a la anterior en varias tandas, removiendo solo lo justo para evitar que la masa pierda aire. Vuelca la masa en el molde preparado y nivela la superficie. Introduce en el horno durante 40-50 minutos. Comprueba el punto con un palillo: debe salir limpio, señal de que está bien cocido. Deja enfriar el bizcocho dentro del molde durante unos 10 minutos antes de desmoldar. Coloca sobre una rejilla hasta que esté completamente frío y espolvorea generosamente con azúcar glas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 10 y 12 porciones generosas, dependiendo del tamaño del molde y del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: Aproximadamente 320 kcal

Grasas: 14 g

Hidratos de carbono : 44 g

Azúcares: 23 g

Proteínas: 5 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El bizcocho se mantiene jugoso y fresco hasta tres días si se guarda en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Si se desea alargar la conservación, puede refrigerarse hasta cinco días o incluso congelarse, bien envuelto, durante dos meses.