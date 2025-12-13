Un cirujano plástico entra en prisión provisional por abusar presuntamente de una paciente cuando estaba anestesiada: dos enfermeras lo grabaron con su teléfono

Imagen de archivo de la Policía Nacional. (Europa Press)

Un cirujano plástico ha ingresado este sábado en prisión provisional tras haber sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual a una paciente. El caso ha salido a la luz después de que dos enfermeras del hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, hayan detectado comportamientos anómalos del facultativo durante una operación de aumento de pecho, lo que les ha llevado a grabar la escena con un teléfono móvil y a alertar a la dirección del centro. Según ha informado EFE, la dirección del hospital ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que ha procedido a la detención del médico después de localizarlo en Alicante.

El hospital IMED Virgen de la Fuensanta ha señalado que el cirujano no forma parte de su plantilla, sino que había alquilado el quirófano para intervenir a una paciente de su consulta privada, ubicada en Alicante. Tanto el centro hospitalario como el grupo IMED Hospitales han subrayado en sendos comunicados que han denunciado los hechos, han mostrado su respaldo a las profesionales que han detectado la agresión y han manifestado su colaboración absoluta con las autoridades y la justicia para esclarecer lo sucedido. Además, han anunciado que estudian personarse en la causa judicial, dada la gravedad de lo ocurrido, según ha recogido EFE.

Las investigaciones han determinado que la agresión sexual se ha producido mientras la paciente se encontraba anestesiada en el quirófano. Las dos enfermeras presentes han advertido “movimientos extraños” por parte del cirujano, que no se correspondían con el procedimiento médico, y han decidido grabar la escena. En el vídeo, según ha publicado La Opinión de Murcia, se observa cómo el médico supuestamente penetra a la paciente, que permanece inmóvil bajo los efectos de la sedación. Tras informar a la dirección del hospital, las enfermeras han acudido a la Policía, que ha derivado el caso a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Región de Murcia. Los agentes han localizado al sospechoso en el domicilio de su madre, en la provincia de Alicante, y lo han detenido.

Un médico muy activo en redes sociales y con consulta en Madrid

El juzgado de Molina de Segura, competente en Violencia sobre la Mujer, ha asumido la investigación. Tanto las dos enfermeras como la víctima ya han prestado declaración ante la jueza instructora. El detenido, por su parte, se ha acogido a su derecho a no declarar, asistido por sus abogados. La magistrada ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado, al considerar que existe riesgo de fuga, ya que la sede de su clínica está en Madrid y es de origen extranjero, según ha informado La Opinión de Murcia.

El cirujano investigado, que ya ha ingresado en prisión por orden judicial, cuenta con una trayectoria de 15 años en el ámbito de la cirugía plástica, estética y reparadora, según la información que él mismo ha difundido en sus perfiles profesionales en internet. El médico es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre), de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (Aecep) y de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), según sus propias credenciales. Ha realizado intervenciones en hospitales privados de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, donde también tenía consulta. En el ámbito digital, el facultativo era muy activo en redes sociales, donde acumulaba casi 7.500 seguidores en Instagram y publicaba con frecuencia vídeos de sus intervenciones quirúrgicas y explicaciones sobre los procedimientos que realizaba.