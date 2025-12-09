España

Egea, español trabajando en Australia: “He ganado 2.220 euros en 10 días trabajando en graduaciones”

Australia se consolida como destino laboral entre los jóvenes españoles

Fiesta graduación Australia.
Es una tendencia cada vez más creciente. Jóvenes que desisten en buscar trabajo en España y miran más allá, concretamente en Australia, para buscar una solución a la falta de empleo de juvenil. Y es que, la isla se ve con buenos ojos cuando promete salarios elevados, calidad de vida y facilidades administrativas.

Uno de los jóvenes atraídos por esta oferta es Egea, un español que ha compartido su experiencia durante la temporada de graduaciones en la costa este australiana. “He ganado 2.200 euros en 10 días trabajando en graduaciones”, ha explicado en un vídeo publicado de redes sociales.

El atractivo de estas fechas se asemeja mucho a la temporada de mayo/junio, cuando en España se celebran las graduaciones. “Como en España, que los recién graduados se van a Mallorca, aquí en Australia vienen a Gold Coast”, relata Egea. En total, la experiencia laboral dura 12 días y el dinero, como aclara el joven, “es íntegro para mí”.

“Estoy muerto”

Egea detalla cómo se organiza los sueldos dependiendo del día que se esté trabajando. Entre semana, de lunes a viernes, se trabaja 10 horas a 30 dólares/hora. Los sábados es la misma jornada, pero a 35 dólares la hora y el domingo, se cobra 40.

La rutina continúa entre semana: “He trabajado de lunes a viernes todos los días. Diez horas todos los días y como era entre semana, pues ha sido treinta la hora”. Y llega otro fin de semana, con tarifas más altas: “Y toca otro sábado, diez horas a treinta y cinco la hora. Y otro domingo, diez horas a cuarenta la hora”.

Finalmente, acaban las dos semanas con un par de días libres. “Esto hace un total de tres mil novecientos dólares, lo que son exactamente dos mil doscientos veintidós euros”. A pesar del poco tiempo, la posibilidad de ganar en dos semanas lo equivalente a uno o dos meses de salario en España es un potente atractivo para los jóvenes.

El auge de Australia como de destino laboral

Australia se ha consolidado como un imán para jóvenes españoles. Según datos de la Oficina Australiana de Estadística (ABS) recogidos por Europa Press, en julio llegaron al país 297.000 inmigrantes con visado de estudiante, 120.000 más que un año antes. De ellos, 38.000 eran españoles, un 37 % más que en 2019.

El interés también se refleja en el boom de la visa Work and Holiday: entre junio de 2022 y junio de 2023, el número de jóvenes españoles que la obtuvieron aumentó un 138,7%, hasta 3.045 personas, superando por primera vez a destinos como Reino Unido o Irlanda.

Australia no solo necesita mano de obra cualificada, sino también trabajadores para sectores como hostelería, limpieza, construcción, agricultura y eventos. Esto abre la puerta a quienes buscan oportunidades sin exigir experiencia previa.

Los motivos para elegir Australia son diversos, pero destacan especialmente:

  • Ingresos suficientes para costear la estancia y ahorrar. Europa Press recoge que “en apenas 20 horas semanales de trabajo, es habitual que se alcancen ingresos de 600 euros”.
  • Mejora del inglés en un entorno nativo, uno de los grandes reclamos para estudiantes y trabajadores.
  • Independencia económica: incluso en empleos básicos como camarero o cuidador de niños.

