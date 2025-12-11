La receta del gratén de atún: el toque gourmet para tu cena de Navidad

El gratén de atún perfecto para Navidad. (Adobe Stock)

Si buscas una receta más gourmet y distinta con atún para Navidad, el gratén de atún con beicon, nata y vino blanco resulta perfecta como entrada elegante y sabrosa. Esta propuesta eleva el atún a otro nivel, combinando ingredientes de gran intensidad y contrastes ideales para una ocasión especial. Presentada en cazuelitas individuales, añade sofisticación a cualquier menú festivo.

El gratén de atún destaca por su presencia cremosa y dorada, invitando a disfrutar de una mezcla de texturas y sabores perfectamente armonizados. Es una preparación que transforma ingredientes sencillos en una experiencia culinaria refinada, ideal para quienes desean sorprender a sus invitados con una receta festiva diferente a lo habitual. La fusión del queso gruyère y el beicon realza la suavidad del atún, convirtiendo cada bocado en un guiño gourmet perfecto para celebraciones señaladas como la Navidad.

El gratinado de atún es una receta de inspiración europea, y aunque su origen no está ligado a una región concreta, versiones similares aparecen en la cocina francesa y española moderna. Es habitual en banquetes que desean sorprender con sabores cremosos y fondo marino, y marida especialmente bien con cavas brut o vinos blancos con poca madera tipo Chardonnay.

Receta de gratén de atún (versión gourmet)

Esta receta incorpora atún natural (puede ser fresco o de lata), una base de cebolla y beicon, nata líquida y un toque de vino blanco, todo horneado con queso gruyere rallado hasta quedar dorado y burbujeante. El resultado es un entrante cálido, cremoso y con una presentación de restaurante que realza el menú navideño.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción de la salsa y montaje: 20 minutos

Gratinar en horno: 10 minutos

Tiempo total estimado: 45 minutos

Ingredientes

1 lata de atún natural (600 g) 1 vasito de vino blanco 2 cebollas grandes 50 g de beicon en daditos ½ litro de caldo de pescado 1 vasito de nata líquida 1 cucharada de aceite de oliva 30 g de mantequilla 40 g de queso gruyére rallado Sal Pimienta Nuez moscada

Cómo hacer gratén de atún gourmet, paso a paso

Calienta en un cazo el vino blanco con el caldo de pescado y deja reducir a la mitad. En una sartén, funde la mantequilla junto con el aceite y sofríe el beicon en daditos y las cebollas cortadas en rodajas hasta que transparenten. Añade la reducción de caldo y vino a las cebollas y el beicon. Cocina unos minutos y después incorpora la nata líquida. Sazona con sal, pimienta y nuez moscada, removiendo con frecuencia para unificar texturas. Coloca la mitad de esta salsa en el fondo de cazuelitas individuales aptas para horno o una bandeja más grande. Añade el atún desmenuzado en trozos grandes. Cubre con el resto de la salsa y esparce por encima el queso gruyère rallado. Gratina en horno precalentado a 200 °C durante unos 10 minutos, hasta dorar bien la superficie. Es fundamental servir el plato recién sacado del horno para disfrutar de la textura cremosa y el dorado perfecto. Puedes decorar con perejil fresco picado para dar color y aroma justo antes de llevar a la mesa.

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

La receta ofrece cuatro porciones generosas como entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 370 kcal (aprox.)

Grasas: 27 g

Proteínas: 24 g

Carbohidratos: 6 g

Azúcares: 3 g

Fibra: 0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Refrigerada y bien tapada, hasta 2 días. Puede prepararse con antelación y gratinarse justo antes de servir.