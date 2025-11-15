España

Ni desabastecimiento de huevos y pollo ni contagio por consumo: las asociaciones avícolas lanzan un mensaje de calma por la gripe aviar en España

El aumento de los casos registrados ha obligado al confinamiento de las aves de corral de todas las granjas del país

Guardar
Aves de corral, gallinas y
Aves de corral, gallinas y gallos mestizos en una aldea de Palas de Rei (Lugo), el pasado 11 de noviembre. (Eliseo Trigo/EFE)

En España se han detectado este año 14 focos de gripe aviar en aves de corral: siete en Castilla y León, tres en Castilla-La Mancha, dos en Andalucía, uno en Extremadura y otro en la Comunidad de Madrid. A estos se suman los casos en aves cautivas y aves silvestres. Esta situación, que ya es habitual desde 2021, ha provocado que varios biológicos señalen que la influenza aviar ya podría considerarse una enfermedad endémica en España, según ha publicado EFE.

El pasado jueves, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación amplió las medidas de confinamiento de las aves de corral a todas las granjas españolas. Con esta y otras medidas —como la prohibición de dar agua a los animales procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres—, se pretende evitar la expansión del virus, que es altamente contagioso entre las aves.

El aumento de los brotes ha ido acompañado de un incremento de los precios de la carne de pollo y los huevos en los supermercados, lo que se suma al temor de que se produzcan desabastecimientos y contagios por la ingesta de estos alimentos. Sin embargo, diversas asociaciones han lanzado un mensaje de tranquilidad.

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un gallinero. (Carlos Castro/Europa Press)

“A pesar de las medidas de contención, ni van a faltar huevos ni carne de pollo”, ha señalado en un comunicado la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Con este mensaje de calma hacia el mercado y los consumidores, la asociación afirma que “la producción satisface la demanda, y así seguirá siendo, aunque se dé una ligera reducción de producción". Por este motivo, también han reclamado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe actuar con diligencia para evitar movimientos especulativos que derivarían en una subida de los precios, algo que ya se está produciendo.

La Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (Avianza) publicó también un comunicado en el quiso transmitir “un mensaje de tranquilidad en el abastecimiento de carne avícola española a las cadenas de distribución y a los consumidores, como siempre con las máximas cotas de calidad, seguridad alimentaria, bienestar animal y sostenibilidad”. Representante de más del 90 % de los productores de carne avícola española (principalmente en granjas cerradas), Avianza señala que la producción de carne avícola en el exterior apenas representa en nuestro país un 3 % del total de la producción, por lo que el sistema mayoritario está preparado “para responder a la amenaza” y a las medidas implementadas por el Ministerio de Agricultura.

“Si bien no existe el riesgo cero, las granjas y aves afectadas por sacrificios en el ámbito de carne avícola (pollo broiler principalmente) están siendo reducidas, aunque todo caso detectado supone una triste noticia para las familias de granjeros y las empresas afectadas”, señalaban en el comunicado, en el que también matizaban que Avianza no podía ser portavoz ni del sector que produce carne avícola en el exterior ni del de gallinas ponedoras destinadas a producción de huevo, ya que no están representados en la asociación.

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una gallina dentro de una casa. (Rafael Bastante/Europa Press)

¿Es posible contagiarse de la gripe aviar por comer huevos o pollo?

Uno de los temores de los españoles ante la gripe aviar (aparte del de que los precios continúen aumentando) es al contagio. Ante ello, los expertos han insistido en que la infección por el virus a humanos es muy excepcional. “Requiere una exposición reiterada a ambientes contaminados por aves infectadas o sus excrementos”, señala la Organización Colegial Veterinaria (OCV).

“Aunque se han documentado casos esporádicos de transmisión de ave a persona en otros países, no existe evidencia de transmisión entre humanos”. Así, el riesgo para la población general es muy bajo y únicamente el personal que trabaja directamente con estos animales presentan una mayor exposición. Por este motivo, la OCV les recomienda “utilizar equipos de protección individual y contar con la vacunación anual frente a la gripe humana, como medida complementaria que reduce la posibilidad de coinfecciones”.

Esta no es la única organización que en los últimos días, tras el anuncio del aumento de los confinamientos por parte del Ministerio de Agricultura, ha hecho un llamamiento a la calma en este sentido. “El consumo de productos avícolas no representa ningún riesgo para la salud humana”, destacan desde ASAJA Málaga. “En ningún caso se transmite por el consumo de carne o huevos procedentes de centros de producción que pasan por estrictos controles sanitarios”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha llamado este lunes a "la serenidad y a hacer un seguimiento" ante el desarrollo de la gripe aviar en el país, que desde esta jornada lleva al confinamiento de aves de corral en 1.199 municipios. (Europa Press)

También Avianza ha destacado las exigencias de bioseguridad presentes en el sector, que se han intensificado de forma constante en los últimos años: “Hemos incorporado protocolos más detallados, controles más frecuentes, sistemas digitalizados para el registro de movimientos, diseños de naves que minimizan el contacto con fauna silvestre y procedimientos de respuesta mucho más ágiles”.

En este escenario actual de aumento del virus y de restricciones para evitar su expansión, la vigilancia seguirá siendo clave, así como la detección precoz y la notificación a las autoridades de cualquier sospecha de la enfermedad. Sin embargo, desde el sector insisten en un mismo mensaje de calma: no hay riesgo para la salud humana ni para el consumo.

Temas Relacionados

AvesMinisterio de AgriculturaAnimalesGripe AviarEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Receta de bizcocho de manzana y queso crema, un postre jugoso y perfecto para añadir un extra de fibra a tu dieta

En solo unos minutos y de forma fácil se obtiene un dulce saludable que combina la dulzura de la fruta con la suavidad del otro ingrediente estrella

Receta de bizcocho de manzana

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

Denuncian que el proceso ha sido “opaco” y “arbitrario” y alertan de una situación de monopolio por beneficiar a la compañía que beneficia al empresario Ángel Escribano Ruiz

El PP cita a Robles,

La infanta Margarita reaparece con mascarilla tras su ingreso en la UCI por neumonía: su compromiso con el legado de su hermana Pilar

La hermana de Juan Carlos I sufrió un revés en su salud por el que tuvo que permanecer ingresada 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos

La infanta Margarita reaparece con

Gonzalo Bernardos, economista: “Una persona que vive sola no necesita 100 metros cuadrados. Le vale con 50”

El Consejo de la Juventud de España ha publicado un reciente estudio que destaca que los jóvenes se emancipan a los 30,3 años de media en España, la cifra más alta de los últimos 20 años

Gonzalo Bernardos, economista: “Una persona

Un tribunal obliga a un padre a seguir pagando la pensión de alimentos a su hija pese a que tiene casi 30 años: sigue en la universidad, pero tiene un trastorno bipolar

La sentencia dice que “los derechos de los hijos a la prestación no cesan automáticamente por haber alcanzado la mayoría de edad”

Un tribunal obliga a un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cita a Robles,

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

La Justicia obliga a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

La ayuda de Junts para salvar el apagón nuclear es un disparo en el pie al PSOE extremeño: las claves de unas elecciones que se juegan en Almaraz

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “Una persona

Gonzalo Bernardos, economista: “Una persona que vive sola no necesita 100 metros cuadrados. Le vale con 50”

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un trabajador es despedido tras una denuncia de su propia esposa: reveló que ejercía otro empleo mientras estaba de baja por depresión

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Concha Yoldi, la empresaria más rica de Andalucía: “Un médico no puede estar 10 años formándose para ganar solo 8.000 euros más al año que una persona sin formación”

DEPORTES

Los números de la NFL

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío