España

Los medicamentos para la diabetes y la obesidad podrían llegar a ser un tratamiento contra el hígado graso y la fertilidad

Los fármacos agonistas del receptor de GLP-1 imitan la acción de esta hormona al reducir el apetito y aumentar la saciedad

Guardar
Una mujer inyectándose una dosis
Una mujer inyectándose una dosis de Wegovy (REUTERS/Hannah Beier/File Photo)

Los fármacos agonistas del receptor de GLP-1 han ganado popularidad en los últimos años gracias a su labor en el control de la glucosa en sangre en personas con diabetes tipo 2 y en determinados casos de obesidad. Estos medicamentos, administrados mediante inyecciones, imitan la acción reducen el apetito, aumentan la saciedad y estimulan el páncreas para que produzca más insulina cuando el azúcar está alto. El ejemplo más reseñable de los agonistas del receptor de GLP-1 es la semaglutida, principio activo de medicamentos tan famosos como Ozempic o Rybelsus.

Sin embargo, el futuro de los GLP-1 podría expandirse más allá de una terapia para el exceso de peso y la diabetes y convertirse en un tratamiento efectivo para el hígado graso, la infertilidad ligada a la obesidad o ciertas enfermedades neurodegenerativas. Incluso se cree que podrían ayudar en el control de algunas adicciones. Así lo asegura el doctor Javier Escalada, director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra y presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

El también profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra considera que estas nuevas vías terapéuticas serán posibles “en un plazo de 10 años”. “Hoy ya tenemos resultados sólidos en diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, y ya hay datos para pensar que tendrán un papel importante en el tratamiento de la enfermedad hepática metabólica, conocida como hígado graso, en el ovario poliquístico o infertilidad ligada a obesidad, en alguna enfermedad neurodegenerativa y en adicciones”, sostiene con motivo de la Semana Marañón organizada por la Real Academia Nacional de Medicina y la Fundación Gregorio Marañón.

En la actualidad existen “investigaciones abiertas con los arGLP-1 en diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de hígado, mama, endometrio o próstata”. Muchos de ellos se relacionan con condiciones de obesidad, hiperinsulinismo, resistencia a la insulina o inflamación.

La obesidad severa es una enfermedad crónica, compleja y con una alta prevalencia, que se asocia frecuentemente con otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Cómo funcionan estos fármacos GLP-1

Los GLP-1 son medicamentos que imitan la acción de la hormona GLP-1, que son moléculas naturales producidas en el intestino después de comer. La eficacia de estos fármacos reside en el control glucémico y en la pérdida de peso que inducen, aunque eso no termina de explicar todos los beneficios. De acuerdo con el doctor Escalada, “hay mecanismos probablemente ‘directos’ como resultado de la interacción de estas moléculas con sus receptores correspondientes (presentes en el endotelio, zonas cerebrales, etc.) y también ‘indirectos’, entre los que parece destacar la modulación de la inflamación”.

En este sentido, es importante tener en cuenta que tanto la obesidad como la diabetes tipo 2 se caracterizan por una inflamación de bajo grado que podría estar asociada con “el desarrollo de muchas complicaciones y su mejoría o resolución puede estar implicada en los beneficios”.

En España, entre 700.000 y 800.000 están bajo prescripción de un tratamiento arGLP-1, según estima el presidente de la FSEEN. No obstante, son miles los pacientes que todavía no reciben estos medicamentos, siendo el motivo económico el más frecuente en los casos de obesidad.

Temas Relacionados

OzempicObesidadDiabetesCáncerHígado grasoEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Tartaletas de champiñón relleno con gulas y huevos de codorniz, un aperitivo fácil y original para Navidad

Este original canapé no solo es fácil y barato, sino que además quedará de lo más vistoso en cualquier mesa navideña

Tartaletas de champiñón relleno con

Valeria Rueda, nutricionista: “Deja de beber agua para quitarte el hambre, no va a funcionar ni es sano”

La especialista explica que puede generar una sensación momentánea de saciedad, pero no elimina la necesidad de comer ni reemplaza la función esencial de la alimentación en el organismo

Valeria Rueda, nutricionista: “Deja de

La OTAN señala las amenazas para Europa en su nueva estrategia naval: el terrorismo, la piratería o la presencia de buques de Rusia

La cooperación internacional o el uso de nuevas tecnologías figuran entre los principales objetivos

La OTAN señala las amenazas

Si se te enciende esta luz, no tienes que ir al taller: un mecánico explica cómo solucionarlo

La regeneración del filtro de partículas es un proceso que se inicia automáticamente cuando este se llena de residuos tóxicos debido a la combustión interna y el sistema alcanza la temperatura suficiente como para quemarlos

Si se te enciende esta

La discreta familia de Robe Iniesta: su mujer Vivi Vázquez y sus dos hijos, uno de ellos también músico pero alejado de la fama de su padre

El equipo de comunicación ha anunciado el fallecimiento del líder de Extremoduro este miércoles, 10 de diciembre

La discreta familia de Robe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si se te enciende esta

Si se te enciende esta luz, no tienes que ir al taller: un mecánico explica cómo solucionarlo

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Puente de Vallecas tras meses de vigilancia

La Guardia Civil recupera a siete perros salchicha y un Pomerania que habían sido robados de dos criaderos autorizados de Sevilla

Explota un coche después de echar gasolina en Tarragona: el menor que se encontraba en el vehículo ha sido trasladado al hospital

Feijóo ataca a Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

Alejandro Flores, educador canino: “Habrá multas de hasta 300 euros por no tener a tu perro registrado en el ADN canino”

Mario, un español viviendo en Australia: “Esto es lo que hago para cobrar casi 40 euros la hora un domingo”

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo