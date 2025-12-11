España

El “épico” entrenamiento militar con nieve y temperaturas de -40ºC: soldados de Reino Unido y Finlandia se preparan cerca de la frontera con Rusia

Ambos países integran una operación con cerca de 3.000 soldados

Entrenamiento militar cerca de Rusia
Entrenamiento militar cerca de Rusia (UK Army)

El Ejército británico y el de Finlandia participan en un ejercicio militar sin precedentes en los bosques nevados de Vuosanka, a unos 50 kilómetros de la frontera con Rusia. La amenaza que sufren los países más cercanos al territorio del Kremlin ha hecho que se lleve a cabo un refuerzo militar en la zona, para lo que también es necesario una adaptación a las condiciones del lugar.

El entrenamiento es el ‘Northern Axe’, el primero de gran escala desde la adhesión de Finlandia a la OTAN en 2023. Participan cerca de 3.000 soldados, incluidos 50 del tercer Regimiento de Fusileros británicos, que colaboran con la Brigada Kainuu de las fuerzas finlandesas en operaciones de combate bajo temperaturas extremas y un terreno cubierto de nieve.

Según el comandante de la compañía británica, mayor Henry Wootton, este tipo de cooperación permite compartir conocimientos sobre cómo “gestionar el frío, sumar nuevas habilidades tácticas y desarrollar la capacidad operativa de ambos ejércitos”. De esta forma, el propio gobierno británico ha confirmado el anuncio definiéndolo como “épico”.

Entrenamiento militar cerca de Rusia
Entrenamiento militar cerca de Rusia (UK Army)

Entrenamiento militar con nieve y bajas temperaturas

Los soldados se abren paso por bosques de altos pinos, camuflados entre la nieve, y realizan maniobras de asalto y defensa junto a blindados y vehículos militares. Las escenas muestran máxima concentración, con disparos, patrullas en caminos nevados y desplazamientos por carreteras rodeadas de árboles, siempre en condiciones adversas.

El general de brigada finlandesa, Ari Laaksonen, responsable del operativo, destaca que unir fuerzas con el ejército británico fortalece la interoperabilidad militar y refuerza el compromiso de la OTAN en una zona clave. El entrenamiento en Finlandia desafía la resistencia física y mental de las tropas, que deben adaptarse a temperaturas de hasta -40 °C y jornadas intensas al aire libre.

Los efectivos recurren a raciones árticas de 5.000 calorías diarias para soportar el esfuerzo en el ambiente congelado. Preparar maniobras en zonas donde los termómetros alcanzan estas temperaturas exige una adaptación constante y el aprendizaje de nuevas técnicas para operar en condiciones extremas.

El 'Bastión Atlántico', nuevo sistema de guerra submarina de Reino Unido (Ministerio de Defensa)

Entrenamiento conjunto

El intercambio de experiencias entre los ejércitos británico y finlandés va mucho más allá de las maniobras de combate. Las fuerzas del Reino Unido aprovechan esta colaboración para aprender habilidades poco frecuentes en su país, como el esquí y la navegación a través de bosques nevados. Para ello, cuentan con el apoyo y los consejos de la Kainuu, reconocida por su exigente programa de formación en Finlandia.

Por las filas de esta brigada pasan miles de reclutas cada año. Según datos del propio cuerpo, el 98% de quienes completan la instrucción aseguran estar preparados para defender su territorio si fuera necesario. El mayor Kari Sukkonen destaca que el compromiso nacional es muy elevado entre la población finlandesa.

La reciente integración en la OTAN ha servido para mejorar la cooperación con aliados estratégicos y compartir procedimientos tácticos más avanzados entre las fuerzas armadas. El ejercicio finalizará en diciembre, pero la relación entre los militares británicos y finlandeses quedará reforzada de cara a próximas sesiones de formación y futuras operaciones conjuntas, consolidando el vínculo entre ambos ejércitos aliados.

