La OTAN y Japón expresaron su “grave preocupación” por los ejercicios conjuntos de Rusia y el régimen chino en la región

Imagen de un bombardero estratégico ruso Tupolev Tu-95MS repostando con un Ilyushin Il-78 (EFE/Segei Ilnitsky)

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, y el ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, manifestaron su “grave preocupación” tras los recientes ejercicios de aviones militares chinos y rusos en la región cercana a la isla nipona, según un comunicado difundido por Tokio.

El episodio más reciente ocurrió el martes, en medio de la tensión diplomática entre Japón y el régimen chino. El Ministerio de Defensa japonés informó que “ambas partes compartieron su grave preocupación por este incidente y acordaron comunicarse estrechamente” para dar seguimiento a la situación, tras una videoconferencia entre Rutte y el titular japonés del área, Shinjiro Koizumi.

Durante la comunicación, Koizumi también trasladó a Rutte detalles sobre otro incidente, donde aviones chinos habrían fijado sus radares en cazas japoneses. De acuerdo con las autoridades de Tokio, dos bombarderos rusos Tu-95, escoltados por bombarderos chinos H-6, completaron maniobras conjuntas que sobrevolaron espacio aéreo cerca de Japón, luego de encontrarse sobre el mar de China Oriental tras salir del mar nipón.

Las fuerzas japonesas respondieron desplegando aviones de combate.

El mismo día, Corea del Sur detectó la incursión de aeronaves rusas y chinas en su zona de defensa aérea. Beijing confirmó la realización de ejercicios conjuntos con Moscú, mientras que las autoridades rusas las calificaron como un ejercicio rutinario.

La reunión entre Mark Rutte y Shinjiro Koizumi (X)

“Declaré que la cooperación entre Japón y la OTAN, así como la cooperación entre Japón y los Países Socios del Indopacífico (IP4), incluido Japón, reviste una importancia estratégica cada vez mayor, y que espero fortalecer aún más esta relación de cooperación”, informó a través de su perfil en la red social X el ministro Koizumi.

La sucesión de incidentes amplifica el ambiente de desconfianza y subraya el foco de atención que la región Asia-Pacífico mantiene para la OTAN y para países como Japón, que en las últimas semanas reforzaron sus canales de diálogo ante el incremento de la actividad militar de China y Rusia en zonas sensibles.

Ante la escalda de la tensión, el funcionario japonés mencionó que Rutte lamentó estos ejercicios aéreos y expresó su respeto por la respuesta profesional del personal de la Fuerzas de Autodefensa de Japón. En otra parte de su diálogo, Koizumi indicó que el secretario general lamentó que China y Rusia estén profundizando su cooperación en la invasión de Ucrania.

“Elogió a Japón como socio de confianza de la OTAN, afirmando que la seguridad de las regiones del Indopacífico y Euroatlántica es completamente inseparable”, agregó en su comunicado divulgado por la red social.

Cabe mencionar que la reunión ocurrió mientras bombarderos estadounidenses con capacidad nuclear sobrevolaron el Mar de Japón el miércoles 10 de diciembre, acompañados por cazas japoneses, en una maniobra de demostración de fuerza que siguió a ejercicios militares recientes de China y Rusia en la región, informaron las autoridades desde Tokio.

“Japón y Estados Unidos reafirmaron su firme determinación de evitar cualquier intento unilateral de cambiar el status quo por la fuerza y ​​confirmaron la postura de preparación tanto de las Fuerzas de Autodefensa (SDF) como de las fuerzas estadounidenses”, señaló el Ministerio de Defensa japonés en un comunicado difundido este jueves 11 de diciembre.

En la operación participaron dos bombarderos estratégicos B-52 estadounidenses, junto a tres cazas furtivos F-35 y tres aviones de superioridad aérea F-15 de Japón. Este vuelo conjunto marcó la primera vez que Estados Unidos reafirmó su presencia militar en la zona tras el inicio de los ejercicios militares chinos la semana anterior.

(Con información AFP)