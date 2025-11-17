Mundo

El gobierno británico comienza a endurecer su política de asilo e inmigración

La ministra de Interior, Shabana Mahmood, contó en una entrevista a la BBC las futuras reformas que planean para combatir las oleadas de inmigrantes

Guardar
El primer ministro Keir Starmer
El primer ministro Keir Starmer y la secretaria de Interior Shabana Mahmood (der.) visitan la mezquita de Peacehaven el 23 de octubre de 2025 en Peacehaven, Reino Unido. Peter Nicholls/Pool vía REUTERS

El gobierno laborista británico presenta este lunes una reforma para endurecer su política de asilo e inmigración y frenar la llegada de personas en pequeñas embarcaciones desde las costas francesas, en un momento en que la extrema derecha encabeza los sondeos.

La ministra de Interior, Shabana Mahmood, expondrá esta tarde en el Parlamento las medidas para luchar contra la inmigración irregular.

Entre las ya conocidas se incluyen la reducción de la protección a los refugiados, quienes serán “obligados a regresar a su país tan pronto como se considere seguro”, y la supresión del acceso automático a las ayudas sociales para los solicitantes de asilo.

Desde el 1 de enero, 39.292 personas han llegado a Reino Unido en pequeñas embarcaciones, una cifra que supera la de 2024 (36.816).

Las solicitudes de asilo aumentaron un 18% en 2024, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) disminuyeron un 13% en el mismo período, según cifras del gobierno.

La ministra británica del Interior,
La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, comparece el domingo con Laura Kuenssberg en la BBC de Londres, Gran Bretaña, el 16 de noviembre de 2025 en esta imagen distribuida. Jeff Overs/BBC/Handout via REUTERS

Desde 2021 se han registrado más de 400.000 solicitudes, frente a 150.000 en el período 2011-2015, siempre según cifras oficiales.

Ascenso de la extrema derecha

Desde hace varios meses, el partido de extrema derecha Reform UK, liderado por Nigel Farage y que ha convertido la inmigración en su principal tema de campaña, encabeza las encuestas de intención de voto.

Entre las medidas ya anunciadas, los refugiados deberán “regresar a su país de origen tan pronto como se considere seguro” y su situación será revisada cada 30 meses.

Los demandantes de asilo tendrán que esperar veinte años, frente a los cinco actuales, para solicitar un permiso de residencia permanente, una medida inspirada en el modelo danés.

En cuanto a las ayudas sociales (vivienda, subsidios económicos), ya no serán automáticas.

Un grupo de migrantes tratan
Un grupo de migrantes tratan de llegar a Gran Bretaña desde Gravelines, Francia, el 6 de noviembre del 2025. (AP foto/Jean-Francois Badias)

El gobierno quiere suprimirlas “para aquellos que tienen derecho a trabajar y pueden mantenerse por sí mismos”.

En la actualidad, las autoridades pagan una asignación semanal y proporciona alojamiento a los demandantes de asilo.

El costo de los hoteles para alojar a los solicitantes de asilo ha sido muy criticado, especialmente por la extrema derecha.

El gobierno quiere modificar la aplicación en Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos para facilitar las expulsiones.

De este modo, sólo podrán permanecer en el país las personas que ya tengan familiares directos en el Reino Unido (hijos, padres).

Los demandantes de asilo tendrán
Los demandantes de asilo tendrán que esperar veinte años, frente a los cinco actuales, para solicitar un permiso de residencia permanente.

Restricción de visados

La ministra de Interior defendió el domingo en la BBC y Sky News estas primeras medidas.

Antes de presentarlas en el Parlamento, el gobierno británico anunció este lunes que podría restringir la concesión de visados a tres países africanos, a los que acusa de no colaborar en la repatriación de sus ciudadanos en situación irregular.

El Ministerio del Interior señaló en un comunicado a Angola, Namibia y la República Democrática del Congo, indicando que considera “inaceptable” su escasa cooperación en materia de expulsiones.

Los tres países africanos “tienen un mes” para mejorar la situación, advirtió el lunes el secretario de Estado de Asilo y Seguridad Fronteriza, Alex Norris, en el canal Sky News.

Para respaldar la posible medida contra estos países africanos, el Ministerio de Interior sostiene que “miles de migrantes en situación irregular originarios de estas tres naciones se encuentran actualmente en Reino Unido”.

La secretaria del Interior británica,
La secretaria del Interior británica, Shabana Mahmood, aparece el domingo con Laura Kuenssberg en la sede de la BBC en Londres, Reino Unido, el 16 de noviembre de 2025, en esta imagen distribuida por REUTERS. Jeff Overs/BBC/Distribuida.

El gobierno dijo que considerará medidas similares contra otros países, en particular aquellos que presentan “tasas elevadas de solicitudes de asilo” de personas que han entrado irregularmente en Reino Unido.

Nigel Farage, líder de Reform UK, celebró los anuncios del gobierno laborista, diciendo que la ministra de Interior “parece una simpatizante” de su partido.

En cambio, la diputada laborista Stella Creasy criticó las reformas calificándolas de “crueles” y “económicamente mal calculadas”, en un artículo en The Guardian.

(con información de AP)

Temas Relacionados

Reino UnidopolíticaasilomigrantesShabana Mahmood

Últimas Noticias

Japón desplegó aviones de combate tras detectar un dron chino cerca de una de sus islas en medio de tensiones regionales

Las relaciones entre ambos países se deterioran tras los cruces y amenazas desatados por las declaraciones de la primera ministra nipona, la escala se ha extendido al sector económico

Japón desplegó aviones de combate

Un grupo armado secuestró a 25 alumnas en el noroeste de Nigeria en otro ataque a una escuela

Irrumpió en una secundaria femenina del estado de Kebbi, matando a un miembro del personal. El hecho evoca el secuestro masivo de Chibok en 2014 y profundiza la crisis de seguridad en el noreste del país

Un grupo armado secuestró a

Mozambique enfrenta su peor crisis humanitaria en ocho años: “La violencia y los asesinatos continúan”

Casi 100.000 personas huyeron desde septiembre por los ataques yihadistas en el norte del país. Médicos Sin Fronteras advierte del colapso sanitario en los campos de desplazados

Mozambique enfrenta su peor crisis

EEUU destacó el triángulo estratégico entre Seúl, Tokio y Manila para hacer frente a las amenazas de China y Corea del Norte

El jefe militar de Washington, de visita en Corea del Sur, resaltó la cooperación entre estos países aliados, en medio del aumento de las tensiones regionales desatadas por los regímenes de Xi Jinping y Kim Jong-un

EEUU destacó el triángulo estratégico

China amenaza con represalias económicas a Japón por declaraciones de Sanae Takaichi sobre Taiwán

Las tensiones entre el régimen de Beijing y Tokio aumentan luego de que la primera ministra japonesa calificara una posible invasión a Taiwán como amenaza existencial para su país

China amenaza con represalias económicas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Restaurantes con menú de Navidad

Restaurantes con menú de Navidad en Madrid en 2025: opciones desde 35 euros y platos firmados por estrellas Michelin

Dos ‘influencers’ dejan en evidencia al Louvre colocando un cuadro suyo cerca de la Mona Lisa sin que la seguridad del museo se diera cuenta

La contundente respuesta de Juliana Calderón a Alejandro Riaño por excluir a Yina Calderón de su programa

El Gobierno volvió a tener superávit fiscal en octubre, que ya acumula un 0,5% del PBI en lo que va del año

Hoy No Circula lunes 17 de noviembre: así funcionará la restricción vehicular durante este día festivo

INFOBAE AMÉRICA
Irán ordena abrir acciones legales

Irán ordena abrir acciones legales contra EEUU por su papel en la ofensiva lanzada en junio por Israel

El neozelandés Joseph Parker, excampeón de los pesos pesados, niega haber tomado "ninguna sustancia prohibida"

Especialistas apoyan el seguimiento tardío de los bebés prematuros hasta los seis años y evaluaciones periódicas

La OTAN pide esperar a la investigación de Polonia tras la denuncia de un sabotaje contra sus vías férreas

Polémica en Bolivia por el anuncio de Edmand Lara sobre la anulación de la renta vitalicia a ex presidentes

ENTRETENIMIENTO

Demi Lovato compartió el impacto

Demi Lovato compartió el impacto de su bienestar en el arte: “Mi música es un reflejo enorme de cómo me siento”

Las palabras de Cynthia Erivo tras proteger a Ariana Grande: “Hemos pasado por situaciones muy difíciles”

Tom Cruise recibió Oscar honorífico y destacó su amor por el cine: “Hacer películas es lo que soy”

400 trabajadores, un roble gigante y pura magia: cómo se construyó Hobbiton, la aldea de “El señor de los anillos”

Kim Kardashian elige la soltería y prioriza su bienestar: “Salir con alguien simplemente no me resulta atractivo”