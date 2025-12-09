Mundo

Un soldado británico murió en Ucrania durante pruebas de sistemas defensivos lejos del frente de combate

Las autoridades del Reino Unido calificaron lo ocurrido como un “trágico accidente” y extendieron sus condolencias a los seres queridos de la víctima

Guardar
Un militar británico murió en
Un militar británico murió en Ucrania durante una demostración de armamento lejos del frente de combate (Europa Press)

Un miembro de las Fuerzas Armadas de Reino Unido falleció este martes durante una prueba de capacidades defensivas en Ucrania, según confirmaron las autoridades británicas.

El incidente tuvo lugar lejos del frente de combate, mientras el militar supervisaba maniobras de unidades locales en un evento sin enfrentamientos ni fuego de enemigo, de acuerdo con el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

A través de un comunicado difundido en la red social X, el ministerio informó que la familia del fallecido ya fue notificada y transmitió su solidaridad ante el difícil momento.

Tal como señaló The Guardian, el fallecido es el primer militar británico en servicio activo muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

En el plano oficial, el primer ministro británico, Keir Starmer, expresó en la red X su pésame y envió condolencias a la familia, destacando que el “servicio y sacrificio jamás serán olvidados”.

El primer ministro británico, Keir
El primer ministro británico, Keir Starmer, transmitió sus condolencias a la familia del militar fallecido en Ucrania (Reuters)

Por su parte, John Healey, secretario de Defensa, expresó: “Estoy devastado por la muerte de un militar del Reino Unido en Ucrania. Mis condolencias están con su familia, amigos y colegas en su duelo”.

John Healey, secretario de Defensa
John Healey, secretario de Defensa del Reino Unido, expresó su pesar por la muerte del militar en Ucrania (Reuters)

El secretario de Defensa en la sombra, James Cartlidge, manifestó también su pesar y apoyo al entorno del militar.

El secretario de Defensa en
El secretario de Defensa en la sombra, James Cartlidge, lamentó la muerte del militar británico en Ucrania (Reuters)

A la fecha, ataques y accidentes han causado la muerte de otros ciudadanos británicos en Ucrania, pero las cifras varían según las fuentes.

El museo de guerra de Kiev registra al menos 40 británicos caídos en defensa de Ucrania, sin distinguir entre voluntarios y personal en activo, según puntualizó The Guardian.

La presencia de tropas regulares británicas en Ucrania se maneja con estricta confidencialidad. De acuerdo con The Sun, únicamente un pequeño contingente protege la sede diplomática en Kiev y médicos británicos participan en tareas humanitarias de rehabilitación.

Este accidente se produce en un entorno de tensión regional sostenida. El presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró recientemente su disposición a escalar el conflicto si fracasan las negociaciones de paz.

Vladímir Putin reiteró su disposición
Vladímir Putin reiteró su disposición a escalar el conflicto si fracasan las negociaciones de paz con Ucrania (Reuters)

El ejército ruso superaría el millón de bajas desde 2022 y enfrenta problemas económicos, mientras que la Marina Real británica reporta disponibilidad operacional en solo el cincuenta por ciento de su flota.

Paralelamente, los principales aliados europeos de Ucrania expresaron en Londres su apoyo al presidente Volodimir Zelensky, quien reiteró que no tiene “ningún derecho” de ceder territorios reclamados por Rusia, enfatizando sus límites legales y morales para cualquier concesión.

Aliados europeos respaldaron a Zelensky
Aliados europeos respaldaron a Zelensky en Londres, donde el presidente ucraniano reafirmó que no cederá territorios a Rusia y defendió el principio de integridad territorial ante la presión internacional (Reuters)

Durante el encuentro diplomático en Downing Street, líderes europeos y Zelensky coincidieron en la necesidad de mantener una posición común frente al Kremlin y destacaron la importancia de la cooperación transatlántica, especialmente con Estados Unidos.

El debate sobre el financiamiento de la defensa ucraniana con activos rusos congelados y las presiones internacionales ante propuestas de paz siguen marcando la agenda del conflicto en Europa oriental.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

UcraniaReíno UnidoMilitaresEjército británicoGuerra Ucrania-RusiaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Zelensky expresó su disposición a celebrar elecciones en Ucrania bajo garantías internacionales de seguridad: “Estoy listo”

El presidente ucraniano afirmó que impulsará reformas legales para permitir comicios en plena guerra tras los comentarios de Donald Trump, quien acusó a Kiev de “usar el conflicto” para evitar un cambio de mando

Zelensky expresó su disposición a

Reino Unido sancionó a estructuras de propaganda rusa y a empresas chinas por vínculos en campañas de guerra híbrida

Entre los señalados figuran grupos vinculados a la inteligencia militar del Kremlin y compañías con sede en Beijing, acusadas de ejecutar ataques masivos

Reino Unido sancionó a estructuras

El piloto español Enzo Badenas murió a los 17 años tras accidentarse en un entrenamiento de motocross

La comunidad del motociclismo se encuentra consternada tras la noticia de que el deportista valenciano perdió la vida durante una práctica privada en Castellón, según confirmaron autoridades y allegados del Centro Especializado de Tecnificación del Deporte Motor

El piloto español Enzo Badenas

Francia confirmó que brindó apoyo de inteligencia y logística para frenar el intento de golpe en Benín

El respaldo se coordinó a través de ECOWAS, el organismo africano que intenta mantener el orden constitucional en la zona

Francia confirmó que brindó apoyo

Alemania juzga a tres presuntos espías ligados a una operación rusa contra un ex combatiente ucraniano

Los fiscales sostienen que el trío intentó obtener información sensible de un antiguo militar. El caso refleja el incremento de redes clandestinas, ciberataques y sabotajes atribuidos a Rusia en territorio europeo desde 2022

Alemania juzga a tres presuntos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar en México no se

Dólar en México no se recupera y cierra la jornada con perdidas este 9 de diciembre

Armando Benedetti ‘estalló’ por el hundimiento de la ley de financiamiento: “El Congreso vota con las vísceras”

Blessd anunció su primera gira masiva en Colombia: conozca las fechas de ‘El mejor hombre del mundo tour’

Un incendio forestal en San Rafael afectó más de 300 hectáreas: los brigadistas lograron contener las llamas

Coloración amarilla en el río Tambo genera alarma en Moquegua y Arequipa: alertan de posible contaminación con relaves mineros

INFOBAE AMÉRICA
El debilitamiento del campo magnético

El debilitamiento del campo magnético sobre el Atlántico preocupa a la ciencia: cuáles son los riesgos

Reino Unido sancionó a estructuras de propaganda rusa y a empresas chinas por vínculos en campañas de guerra híbrida

Cómo la ciencia logró que las raíces penetren suelos duros y los cultivos aumenten su producción

Longevidad, mito y negocio: la increíble historia de Thomas Parr y las píldoras que prometían salud infinita

Salvador Nasralla denunció “fraude” en las elecciones de Honduras y exigió una revisión exhaustiva del conteo de votos

ENTRETENIMIENTO

La Academia negó que Richard

La Academia negó que Richard Gere haya sido vetado de los Oscar por 20 años: “No había prohibición”

Russell Crowe vuelve a lanzar críticas contra ‘Gladiador 2′: “No entienden lo que hizo especial a la primera”

Leonardo DiCaprio asegura que la IA no puede crear arte: “15 minutos de fama y luego se disipa como basura de internet”

“Épica, romántica y con una mirada femenina”: Margot Robbie dio detalles sobre la nueva versión de Cumbres borrascosas

La jugada arriesgada de Netflix: ¿vale la pena sumar a Warner Bros. Discovery a su catálogo?