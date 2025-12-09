Un soldado británico murió en Ucrania durante pruebas de sistemas defensivos lejos del frente de combate

Un militar británico murió en Ucrania durante una demostración de armamento lejos del frente de combate (Europa Press)

Un miembro de las Fuerzas Armadas de Reino Unido falleció este martes durante una prueba de capacidades defensivas en Ucrania, según confirmaron las autoridades británicas.

El incidente tuvo lugar lejos del frente de combate, mientras el militar supervisaba maniobras de unidades locales en un evento sin enfrentamientos ni fuego de enemigo, de acuerdo con el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

A través de un comunicado difundido en la red social X, el ministerio informó que la familia del fallecido ya fue notificada y transmitió su solidaridad ante el difícil momento.

Tal como señaló The Guardian, el fallecido es el primer militar británico en servicio activo muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

En el plano oficial, el primer ministro británico, Keir Starmer, expresó en la red X su pésame y envió condolencias a la familia, destacando que el “servicio y sacrificio jamás serán olvidados”.

Por su parte, John Healey, secretario de Defensa, expresó: “Estoy devastado por la muerte de un militar del Reino Unido en Ucrania. Mis condolencias están con su familia, amigos y colegas en su duelo”.

El secretario de Defensa en la sombra, James Cartlidge, manifestó también su pesar y apoyo al entorno del militar.

A la fecha, ataques y accidentes han causado la muerte de otros ciudadanos británicos en Ucrania, pero las cifras varían según las fuentes.

El museo de guerra de Kiev registra al menos 40 británicos caídos en defensa de Ucrania, sin distinguir entre voluntarios y personal en activo, según puntualizó The Guardian.

La presencia de tropas regulares británicas en Ucrania se maneja con estricta confidencialidad. De acuerdo con The Sun, únicamente un pequeño contingente protege la sede diplomática en Kiev y médicos británicos participan en tareas humanitarias de rehabilitación.

Este accidente se produce en un entorno de tensión regional sostenida. El presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró recientemente su disposición a escalar el conflicto si fracasan las negociaciones de paz.

El ejército ruso superaría el millón de bajas desde 2022 y enfrenta problemas económicos, mientras que la Marina Real británica reporta disponibilidad operacional en solo el cincuenta por ciento de su flota.

Paralelamente, los principales aliados europeos de Ucrania expresaron en Londres su apoyo al presidente Volodimir Zelensky, quien reiteró que no tiene “ningún derecho” de ceder territorios reclamados por Rusia, enfatizando sus límites legales y morales para cualquier concesión.

Durante el encuentro diplomático en Downing Street, líderes europeos y Zelensky coincidieron en la necesidad de mantener una posición común frente al Kremlin y destacaron la importancia de la cooperación transatlántica, especialmente con Estados Unidos.

El debate sobre el financiamiento de la defensa ucraniana con activos rusos congelados y las presiones internacionales ante propuestas de paz siguen marcando la agenda del conflicto en Europa oriental.

(Con información de Europa Press)