El dualismo de Isabel Pantoja tras su resurgir artístico: un triunfo marcado por el fracaso personal

La tonadillera se encuentra disfrutando de uno de los mejores momentos de su carrera profesional, en contraste con la sombra de sus problemas personales

Isabel Pantoja en una imagen
Isabel Pantoja en una imagen de archivo (Europa Press)

Isabel Pantoja se encuentra atravesando un momento agridulce en su vida. A punto de cumplir cinco décadas sobre los escenarios, la tonadillera se encuentra plenamente centrada en la gira americana que dará inicio la próxima primavera. Un tour que volverá a llenar de compromisos y proyectos su agenda. A esta realidad se suma su acuerdo con Netflix, con quien realizará dos producciones audiovisuales. Sin embargo, su resurgir artístico y profesional se ve marcado por su fracaso personal.

Para nadie es un secreto que la intérprete de Garlochí mantiene un vínculo roto con sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. La relación materno-filial con el DJ cambió desde la muerte de Francisco Rivera Paquirri, quien dejó una herencia que ha marcado un antes y un después en su vínculo.

Kiko Rivera, Isabel e Isa
Kiko Rivera, Isabel e Isa Pantoja en 'Supervivientes' (MEDIASET).

Con Isa Pantoja la historia es similar. Y es que llevan tiempo sin dirigirse la palabra. Tanto es así que, recientemente, se ha convertido en madre junto a Asraf Beno y, aunque la joven se esperaba un mensaje de su parte, lo cierto es que la artista prefirió seguir guardando silencio. De hecho, tanto Isa como Kiko han acudido a ¡De Viernes! para hablar de su maltrecha relación. Y, aunque en cada una de sus intervenciones han arremetido contra la tía de Anabel Pantoja, lo cierto es que ella no se ha pronunciado al respecto.

Una complicada situación financiera y un delicado estado de salud

A su delicada situación familiar se suma la deuda millonaria que, desde hace años, marca su día a día. La intérprete de Marinero de luces debe cerca de cuatro millones de euros entre bancos y la Agencia Tributaria. La mayor parte de la deuda corresponde a la hipoteca de Cantora, firmada en 2002 y suscrita conjuntamente por Isabel y su hijo Kiko Rivera, que mantiene un saldo pendiente de 2,7 millones de euros. A esta cifra se añaden los aproximadamente 1,1 millones de euros que la sevillana debe a Hacienda, además de otras cantidades adicionales reclamadas igualmente por el fisco.

Las casas de Isabel Pantoja: de su nueva mansión en La Finca a su propiedad en La Moraleja junto a Encarna Sánchez.

Acorralada por las deudas, Isabel Pantoja puso a la venta su preciada finca en Cantora. Y, aunque no la ha vendido formalmente, lo cierto es que entregó las llaves y abandonó el inmueble. Ahora, se conoce que la madre de Kiko Rivera recibirá la suma de 180.000 euros libres de impuestos por cada recital de su gira americana. Todo apunta a que recibirá el total de 2 millones de euros tras dar un mínimo de diez conciertos.

La cantidad de dinero que recaude se suma el acuerdo millonario que pacta con Netflix por su docuserie y la serie de ficción sobre su vida. Con el dinero embolsado, la tonadillera hará frente a la deuda que mantiene con Hacienda. A sus 69 años, Isabel Pantoja hace frente a otro bache. Y es que la cantante se ha visto en la obligación de cancelar varios conciertos debido a la complicada enfermedad inflamatoria que padece.

La artista sufre de tromboflebitis, una inflamación que provoca la formación de un coágulo en la sangre y que supone el bloqueo de una o más venas, ha obligado a Pantoja a frenar el ritmo para recuperarse antes de continuar con sus conciertos. De lo que no cabe duda es que, en medio de todos estos momentos agridulces, su gran apoyo es su mano derecha y hermano, Agustín Pantoja.

