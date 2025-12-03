España

La cifra millonaria que Isabel Pantoja ingresará por su gira americana y con la que hará frente a su deuda con Hacienda

La tonadillera se encuentra plenamente centrada en su tour internacional

Isabel Pantoja en el escenario
Isabel Pantoja en el escenario durante su concierto en el Festival Starlite Christmas (Europa Press)

Isabel Pantoja se encuentra plenamente centrada en su nueva faceta profesional. Y es que la tonadillera ha decidido dejar atrás sus polémicas familiares para trabajar en la gira americana que iniciará la próxima primavera. De esta manera, su agenda vuelve a llenarse de compromisos y proyectos, pues ya existen varias fechas confirmadas.

La intérprete de Garlochí ha firmado un contrato con una empresa mexicana promotora de conciertos y espectáculos. Aunque aún se barajan nuevos conciertos, se sabe con certeza que actuará en Chile el 29 de abril y ofrecerá tres conciertos en Estados Unidos: el 9 de mayo en Nueva York, el 15 en Miami y el 16 en Los Ángeles. Este miércoles, 3 de diciembre, Lecturas saca a la luz la cifra millonaria que cobrará por su tour al otro lado del charco.

Las casas de Isabel Pantoja: de su nueva mansión en La Finca a su propiedad en La Moraleja junto a Encarna Sánchez.

De acuerdo con la información de la revista del corazón, la madre de Kiko Rivera recibirá la suma de 180.000 euros libres de impuestos por cada recital. Al parecer, todo apunta a que la sevillana pretende dar un mínimo de diez conciertos, pues su objetivo es ingresar dos millones de euros. Y es que esta cantidad de dinero le permitirá hacer frente a la deuda de un millón de euros que tienen con Hacienda.

Las exigencias de Isabel Pantoja en su gira internacional

Hasta donde se sabe, la tía de Anabel Pantoja y su representante se encuentran negociando conciertos en Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Argentina y México. Si todo va bien, Isabel Pantoja empezará su gira americana en mayo. Aunque se encuentran a la espera de ella y su equipo reciban el visado para viajar a Estados Unidos, lo cierto es que Isabel ya cuenta con larga lista de exigencias que la promotora ya ha aceptado por contrato.

Según la información revelada por Lecturas, Isabel Pantoja “exige realizar el viaje desde España y todos los que tenga que llevar a cabo durante la gira en vuelo privado, concretamente, en un avión Gulfstream G650″. Además, “para el resto del equipo, exige pasajes de avión en clase turista entre las diferentes ciudades de la gira”. Pero esto no es todo. “Isabel Pantoja impone también alojarse siempre en un hotel cinco estrellas. Pide una habitación tipo suite y dos junior para sus acompañantes”, sostiene la publicación. También “exige una dieta diaria de unos 300 euros para ella y una persona de la promotora exclusivamente a su servicio en cada ciudad”.

Isabel Pantoja (Captura: Magaly TV
Isabel Pantoja (Captura: Magaly TV La Firme)

A todo ello se suma el hecho de que, a su disposición y a la de su manager, su hermano Agustín Pantoja, “exige dos vigilantes de seguridad durante las 24 horas. También quiere tener en su camerino al menos otros dos y que el escenario esté protegido por una valla de seguridad que se instalará, al menos, a unos 50 metros del escenario”. La tonadillera también tiene total liberad a la hora de poner fin a sus actuaciones, pues podrá finalizar en cualquier momento y sin que, por ello, esto repercuta en su acuerdo económico.

Isabel Pantoja también ha negociado el poder de rescindir de su contrato sin penalización “si los recintos no cumplen las condiciones técnicas que ella exige, si no le abonan a tiempo los pasajes de avión o los hoteles no son de la máxima categoría que ella exige”. Además, en caso de que la empresa contemple la posibilidad de que esta actue con otra artista, “deberá comunicárselo con un mínimo de 30 días de antlación”. En caso de que Isabel Pantoja acepte compartir escenario, ella siempre aparecerá como artista principal. Y, por último, se reserva el derecho a grabar o retransmitir sus conciertos asi así lo desea, agenciándose ella todos los ingresos que de ello se deriven".

