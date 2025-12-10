Isabel Pantoja llega a un acuerdo millonario con Netflix: dos producciones centradas en su vida, una docuserie y una serie de ficción

Isabel Pantoja y Julián Muñoz, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

A las puertas de cumplir cinco décadas sobre los escenarios, Isabel Pantoja atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. Con 69 años y en plena desconexión de sus hijos, la artista lleva demasiado tiempo viviendo bajo el peso de una deuda que supera los límites de su tranquilidad y de su estabilidad profesional.

Sin embargo, según Lecturas, cuando su panorama parecía más sombrío, un nuevo horizonte comienza a tomar forma: Netflix ha mostrado un firme interés en hacerse con los derechos de dos proyectos audiovisuales sobre la cantante, un acuerdo que podría convertirse en la tabla de salvación que Isabel lleva años esperando.

El nombre de la tonadillera está ligado desde hace años a una cifra que impone vértigo: cerca de cuatro millones de euros entre bancos y Agencia Tributaria. Según los datos disponibles —actualizados por última vez en 2023—, la mayor parte procede de la hipoteca de Cantora, una operación firmada en 2002 y que Isabel comparte con su hijo Kiko Rivera, con un importe pendiente de 2,7 millones de euros. A ello se suman los aproximadamente 1,1 millones de euros adeudados a Hacienda y otras cantidades individuales reclamadas igualmente por el fisco.

Personas de su entorno reconocen que la cantante lleva meses completamente superada: duerme mal, vive preocupada y no encuentra una vía clara para poner sus cuentas al día. Sin embargo, Luis Pliego, director del citado medio, ha matizado recientemente que Pantoja sí está abonando parte de la deuda: “Ha rebajado un poco la deuda. Ya no le quedan 4 millones en total. La gente dice que no paga, pero en el informe hemos visto que son los tribunales en nombre del banco que le ha concedido la hipoteca quienes le reclaman la deuda”.

Y es que, tras dos años sin hacer frente a las cuotas de la hipoteca, retomó los pagos a finales de 2022, coincidiendo con el anticipo de su gira internacional. Cada mensualidad se sitúa entre los 16.000 y los 18.000 euros.

Una gira que lo puede cambiar todo

Cuando se anunció que Pantoja regresaría a Latinoamérica con una gira conmemorativa por sus 50 años de carrera, parecía que ese sería su principal sustento económico para los próximos meses. Pero hace unos días salió a la luz un movimiento inesperado: la artista negocia un acuerdo millonario con Netflix, que quiere distribuir dos producciones centradas en su vida, una docuserie y una serie de ficción.

Tal y como explicó Pliego en El tiempo justo de Telecinco, el pasado 27 de noviembre, tras acudir a los juzgados para ratificar una demanda por vulneración de intimidad, Pantoja se desplazó a Forbes House, donde mantuvo una reunión de tres horas con directivos de Netflix España y Europa. Allí estuvo acompañada por su hermano Agustín Pantoja y por el CEO de Mediacrest, la productora que ha desarrollado la fase inicial de los proyectos.

Isabel Pantoja en el escenario de Alcalá de Henares (España). (Francisco Guerra / Europa Press)

Según el director de la revista, la cita no pudo ir mejor: la plataforma quedó “fascinada” con Isabel, al punto de dar luz verde a avanzar hacia la siguiente etapa de negociación. Ahora esperan estudiar el material ya trabajado para valorar la adquisición definitiva. “El caso es que está ultimando un acuerdo millonario con Netflix para contar su vida por fin”, indica Pliego.

Paralelamente, la tonadillera ultima su gran gira por Estados Unidos y Chile, una apuesta ambiciosa con la que espera reducir de manera sustancial sus deudas. La revista explica el contrato firmado con una promotora mexicana: Pantoja cobrará 188.000 euros libres de impuestos por concierto y pretende actuar al menos en diez ocasiones, lo que le permitiría ingresar alrededor de dos millones de euros.